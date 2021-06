Ivo Kahánek a České filharmonické kvarteto

KDY: Sobota 5. června od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Krásná Lípa

ZA KOLIK: 70 Kč

První koncert z programu letošního krásnolipského kulturního léta zazní již v sobotu 5. června. Těšit se můžeme na klavíristu Ivo Kahánka a České filharmonické kvarteto. V programu zazní sklady W. A. Mozarta, A. Dvořáka, R. Schumanna nebo F. Chopina.

Rumburská dětská burza

KDY: Sobota 5. června od 10 hodin

KDE: velký sál DK Střelnice Rumburk



Vyrostly vaše děti z další velikosti? Potřebujete prodat menší velikost a koupit větší nebo opět vyklízíte skříně a třídíte hromady oblečení? Řešením může být burza dětského oblečení, která se koná v sobotu 5. června od 10 do 15 hodin v Domě kultury v Rumburku. V rámci akce proběhne také sbírka Nepotřebné pro potřebné pro Sklad dětských věcí pro pěstouny v Dolní Poustevně. Darovat lze hračky a praktické věci jako sportovní vybavení, chůvičky, knížky či helmy, také potřeby do domácnosti, potraviny, především dětské přesnídávky, ovoce a zeleninu, ořechy, mléčné výrobky a další. Přispět bude na místě možné také finančně.

Aquapark Děčín otevřel venkovní bazény

KDY: každý den 9 - 21 hodin

KDE: Aquapark Děčín

Děčínský areál zahájil hlavní sezonu už 1. června. Otevírací doba je tak prodloužena od 9:00 do 21:00 hod. včetně ranního a večerního plavání. Ranní začíná už v 6:30 hodin.

Šenovská lokálka

KDY: každý den

KDE: nádraží Česká Kamenice

ZA KOLIK: 6/27 Kč



Již 11. sezónu vyjíždějí na kamenicko-šenovskou lokálku historické vlaky. Provoz mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem je pravidelně každou sobotu, neděli a státní svátek až do 31. října, od 29. května do 3. října i ve všední dny (první čtyři spoje v obou směrech). Motoráček odjíždí z České Kamenice v 9:12, 11:12, 13:12, 15:12 a 17:12. Zpět z Kamenického Šenova vyráží v 10:25, 12:25, 14:25, 16:25 a 18:25. Poslední pár vlaků (17:12/18:25) jezdí od 1. května do 1. října. V České Kamenici je zajištěna návaznost na vlaky linky U8 Děčín - Rumburk. Ve vlacích platí tarif Dopravy Ústeckého kraje, jízdenky prodává průvodčí ve vlaku bez přirážky. V roce 2021 činí cena jízdenky z Č. Kamenice do K. Šenova 27 Kč (obyčejná) / 6 Kč (zlevněná).

V Českém Švýcarsku na vás čeká řada novinek

TIP NA VÝLET

KDE: České Švýcarsko, Hřensko

V Českém Švýcarsku se naplno rozjela turistická sezóna. Návštěvníky čeká řada novinek, ale i omezení na turistických cestách spojená s kůrovcem. Veřejnosti již od Velikonoc slouží i nový altán na Mariině skále v okolí Jetřichovic, který se po roce vrátil na své místo. Správa národního parku vrátila stavbě historickou podobu z doby jejího vzniku. První dřevěnou stavbu na skále nechal postavit už v roce 1856 kníže Ferdinand Kinský, po jehož manželce Marii Anně byla vyhlídka pojmenována. Pravčická brána je přístupná denně až do října od 10 do 18 hodin. Pro začátek výletu na výchozích místech z Hřenska, od Tří pramenů nebo z Mezní Louky doporučuje správa parku yužít hustou síť veřejné turistické dopravy ve směru od Děčína i od Jetřichovic. Denně jsou v provozu také populární lodičky na řece Kamenici, kde během jara probíhala těžba suchých stromů. Edmundova soutěska je přístupná bez omezení v obou směrech od Hřenska i od Mezní Louky. Lodičky v Divoké soutěsce jezdí z dolního přístaviště bez možnosti výstupu, tj. pouze tam a zpět. Žlutá turistická značka od horního přístaviště údolím Soorgrund směr Mezní Louka je uzavřena. Také pro návštěvu soutěsek je vhodné využívat veřejnou dopravu.

Kino Sněžník hraje každý den

KDY: pátek - neděle

KDE: Kino Sněžník Děčín



Pátek 4. 6. od 17:30: Chlast

Pátek 4. 6. od 20:00: Napětí

Sobota 5. 6. od 15:00: Duše

Sobota 5. 6. od 17:30: Smečka

Sobota 5. 6. od 20:00: Země nomádů

Neděle 6. 6. od 15:00: Duše

Neděle 6. 6. od 17:30: Ještě máme čas

Neděle 6. 6. od 20:00: Smolný Pich aneb Pitomé porno