Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

DĚČÍNSKO

Koncert UDG

Kdy: sobota 25. listopadu od 19.00

Kde: Fabrika Doubice

Za kolik: 430 korun

Proč přijít: Ústecká skupina UDG opět míří do Fabriky. Hostem koncertu je také Patrik Malý, který vystoupí ve 20 hodin, fanoušci se na UDG mohou těšit od 21 hodin. Fabrika se návštěvníkům otevře už v 19 hodin. Vstupenky jsou k mání v síti Xticket.

Vánoční ulička v Křížovce

Kdy: od neděle 26. listopadu do 31. prosince

Kde: Křížová ulice, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už od neděle budete moci nasát v Křížové ulici v Děčíně vánoční atmosféru. Na místě bude k dispozici sedm stánků s občerstvením a drobnými dárky, na prostranství už je také "zpívající strom", který hraje všemi barvami, když se pod ním zpívají třeba koledy. Do vánoční ulice se budete moci podívat denně až do konce roku, vždy mezi 11. a 20. hodinou.

Křížovka přiláká milovníky Vánoc o několik dní dříve. Vrátí se i zpívající strom

Poletíme? 15 let tour

Kdy: pátek 24. listopadu od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Poletíme? míří do děčínského klubu Le Garage Noir s koncertem k oslavě 15 let kapely, který bude složen z nejzásadnějších hitů souboru. Kapela umí odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných věcech tak, že jejich koncerty dýchají barevnou náladou, svižnou rytmikou a tanečními kreacemi publika. Diváci se budou smát, výskat, tančit nebo přeběhne jim mráz po zádech, když v písni pojmenují jejich problém. Vtipné, poetické a přímočaré texty jsou totiž devízou kapely. Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský. Předprodej na www.vstupenkadecin.cz.

Baví-li se lidi, bavíme se i my, ví Poletíme? z Brna. Kapela míří do Děčína

Bělský předadvent

Kdy: sobota 25. listopadu od 14.00

Kde: Beseda Bělá, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nasát vánoční atmosféru už budou moci lidé u děčínské Besedy. Chystá se tu bohatý program pro děti i dospělé, tvořivé dílny i prezentace regionálních umělců. Zavoní tu také tradiční vánoční dobroty. Akce proběhne pod širým nebem, v případě nepřízně počasí na velkém sále.

Mandava Jazz v Pivovaru Kocour

Kdy: sobota 25. listopadu od 19.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Martin Kratochvíl, Tony Ackerman, Imran Musa Zangi a jeho syn Filip Zangi, to je hvězdná sestava českého jazzu. První dva jsou legendami. Vidět a poslechnout si je bude možné v rámci festivalu Mandava Jazz ve Varnsdorfu.

Martin Kratochvíl a Tony Ackerman zahrají na Mandava Jazzu

Vánočení v Nobilis Tilia

Kdy: sobota 25. listopadu od 10.00 do 16.30

Kde: Nobilis Tilia, Vlčí Hora

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: V podkroví návštěvnického centra si budou moci lidé společně vyrobit vánoční věnce a svícny, voňavá mýdla a bylinné soli či osobní harmonizační parfémky. Tvoření je vhodné i pro děti. V neděli pak od 17 hodin proběhne koncert Láska a život ženy, šansony známých interpretů i autorské písně v podání dvou žen, zpěvaček – Veroniky Matysové a Lenky Goldbergové za klavírního doprovodu Petra Hostinského. Kapacita míst je omezena, rezervace předem je nutná. Rezervace (jméno, tel. kontakt, počet míst) zasílejte na e-mail: veronika.gazdova@nobilis.cz. Vstupné na koncert je dobrovolné. Během Vánočení i koncertu bude otevřena čajovna.

Benefiční koncert pro Kostku

Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: Kostel sv. Máří Magdaleny, Krásná Lípa

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Mezinárodní sbor Polyhymnia pod vedením Mgr. Farské pořádá dobročinný koncert pro Kostku Krásná Lípa. Koncert se koná v kostele sv. Máří Magdaleny.

ÚSTECKO

Bijec Karlos Benda na Střekově

Kdy: pátek 24. listopadu od 18.00

Kde: Střekov Aréna, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Do střekovské Arény v Ústí přijede hvězdný host Karlos Benda. Znát ho můžete třeba z Clash of the stars. (česko-slovenská organizace bojových sportů zaměřující se výhradně na zápasy influencerů) „Těšit se můžete na setkání s Karlosem Bendou, autogramiádu ale i osobní kontakt s tímto skvělým sportovcem. Start je v pátek 24. listopadu od 18.00,“ lákají organizátoři akce.

Louskáček v divadle

Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se vrací v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Louskáčka můžete zhlédnout v Severočeském divadle v Ústí v sobotu 25. listopadu od 15.00, lístek koupíte od 150 korun.

Vánoční jarmark v Chabařovicích

Kdy: sobota 25. listopadu od 10 do 16.00

Kde: KD Zátiší, Chabařovice, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Chabařovice pořádá Vánoční jarmark, jde o devátý ročník. Akce se uskuteční v sobotu 25. listopadu od v KD Zátiší od 10.00 do 16.00. Těšit se můžete na vánoční atmosféru, dekorace, ozdoby. Občerstvení bude zajištěno, pro děti bude připravena tvořivá dílna. Vstupné je zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu v Trmicích

Kdy: neděle 26. listopadu od 17.00

Kde: Trmice, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Trmicích rozsvítí vánoční strom v neděli 26. listopadu v Lovecké ulici naproti městskému úřadu. Těšit se můžete na ohnivou show a na koncert v tamním evangelickém kostele. Ten začne v 17.00 a hrát bude dechové kvinteto 4+1. Po vánočních melodiích rozsvítí vánoční strom. Vstup je zdarma.

Ústecký štrúdl

Kdy: neděle 26. listopadu od 11.00

Kde: DDM Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční doprovodná akce DDM Ústí nad Labem "Vánoční rolničky". Letos se bude opět soutěžit o nejchutnější a nejvoňavější ústecký štrúdlík, který ocení naše odborná porota. Štrúdly noste v neděli 26. listopadu od 11.00 do 12.30 společně se jmenovkou na recepci DDM, později přinesené štrúdly nebudou zařazeny do soutěže. Od 13.00 do 14.00 bude probíhat hodnocení poroty a po 14.00 je v plánu ochutnávka pro veřejnost. Vyhlášení výsledků proběhne kolem cca 14.30 v divadelním sále DDM. Vstup je zdarma.

LOUNSKO

Vánoční jarmark v Tuchořicích

Kdy: sobota 25. a neděle 26. listopadu

Kde: Kulturní dům Tuchořice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Tuchořice zve na vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 10 do 17 hodin a v neděli 26. listopadu od 10 do 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na rukodělné práce, zdobené perníčky, výrobky místních dětí i klientů Domova „Bez zámků“ Tuchořice, dále na tvořivou dílničku či občerstvení. Sobotní specialitou bude malování perníčků a malování na obličej, v neděli ve 13 hodin pak na jarmark zavítá hasič Marshall z Tlapkové patroly.

Ivan Hlas Trio Za zdí

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Music Bar Za zdí, Louny

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písničkáře Ivana Hlase vystoupí v lounském klubu Za zdí. V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní hrou na akustické nástroje nejlépe vyniknou Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poezii textů. Kořeny ovlivňující hudbu tria jdou od hospodského blues, městských balad, rokenrol, až po melodické názvuky různých etnik. V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.

CHOMUTOVSKO

Pekelná brána a krampusové v Kadani

Kdy: sobota 25. listopadu od 17.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Centrum Kadaně ovládnou v sobotu 25. listopadu večer pekelníci. Přivede je pozoruhodný projekt Pekelná brána. Jde o spojení kvalitní Krampus show s divadelními prvky. V Kadani uvidí lidé českou premiéru. Návštěvníkům se představí padesátihlavá skupina Krampus - čerti ze severu, hostovat navíc bude Krampus Vodňany.

Staročeské Vánoce na Červeném Hrádku

Kdy: neděle 26. listopadu od 13.00

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Zámek Červený Hrádek v Jirkově nabídne v neděli odpoledne pestrý předvánoční program. Na nádvoří se můžeme těšit na stánky s vánočními zvyky, vánoční poštu, výrobu svátečních dekorací, soutěže, vánoční kvíz a piškvorky, pohádkové Putování za Ježíškem aneb příběh vánoční a také vystoupení žongléra Miloše. K vidění bude i velký betlém s mnoha postavami.

LITOMĚŘICKO

Ondřej Havelka a Melody Makers v Litoměřicích

Kdy: pátek 24. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní centrum Litoměřice

Za kolik: od 490 korun

Proč přijít: Ondřej Havelka a Melody Makers vystoupí v pátek 24. listopadu v 19 hodin v kulturním centru v Litoměřicích. Nový koncertní program je sestaven z nejhezčích písňových pokladů, které zazněly na filmovém plátně ve třicátých a čtyřicátých letech. Zazní nejen sladké i žhavé kusy americké provenience, ale i mnohé nesmrtelné písně z nestárnoucích komedií s Oldřichem Novým, Hugem Hassem, Adinou Mandlovou a dalšími hvězdami českého filmu.

Barevný mexický festival v Litoměřicích

Kdy: sobota 25. listopadu od 12.00

Kde: Labuť Garden Litoměřice

Za kolik: 390 korun, děti zdarma

Proč přijít: Litoměřická restaurace Labuť připravila na sobotu 25. listopadu mexický festival. Návštěvníci ochutnají pravou chuť Latinské Ameriky: ????️tacos, burrito, quesadilla, nachos od streetfoodové královny a účastnice MasterChef 2023 Martiny Bartoňové. O sladkou tečku se postará malířka a cukrářka Adéla Tas Marková. Můžete se těšit také na tradiční churros či tematické cupcakes. Bohatý program včetně zábavy pro děti odstartuje v poledne. V nabídce bude kromě dobrot malování na obličej, zaplétání vlasů, tradiční masky z oslav Dia de Muertos, workshop, od 16.00 Štěpánčino divadlo o Kouzelné dýni, od 19.00 komentované promítaní o cestování napříč Mexikem, od 21.00 Piňata párty. Děti do 15 let v doprovodu rodičů vstup neplatí.

TEPLICKO

Předvánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

Kdy: neděle 26. listopadu od 13.00

Kde: Náměstí Svobody, Proboštov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ještě před prvním adventním víkendem mohou vyrazit na rozsvícení vánočního stromu lidé do Proboštova. Návštěvníky čeká od 15.30 před radnicí vystoupení dětí z MŠ Pastelka, Lesní školky Samorost, MŠ u kočiček Přítkov a ZŠ Proboštov, s vánočním recitálem vystoupí zpěvačka Lucie Malinová. Na místě budou ukázky historických řemesel a vánočních tradic. Proběhne také stánkový prodej - vepřové hody, teplé i studené občerstvení, pojízdná kavárna. Na děti čekají tvůrčí dílničky a další aktivity v proboštovské knihovně. Vánoční strom a betlém se rozzáří v 17 hodin.

Andělská jízda Hrobem

Kdy: sobota 25. listopadu od 16.00

Kde: Hrob

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přidejte se jako andělé k průvodu v Hrobě. Na konci všechny čeká společné zdobení stromku u základní školy vlastnoručně vyrobenými ozdobami - přineste je s sebou. Ručně vyrobené ozdoby, stejně jako andělské kostýmy, budou odměněny. Trasa: 16.00 Křižanov - Beseda - Hasičárna - Radnice - 16.30 1. st. ZŠ - Koruna - Evangelický kostel - Zbořeniště - Tržní nám. - Komenského ZŠ. Tam se uskuteční andělský rej a od 17.00 společné zdobení. Na místě bude také občerstvení a proběhne sčítání andělů.

MOSTECKO

PSH

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Ponorka Litvínov

Za kolik: 354-465 korun

Proč přijít: Rap a hip-hop party s Penery strýčka Homeboye (PSH). Mejdan rozjede ve 20 hodin DJ Bart. Poslední volné vstupenky je možné sehnat ve čtvrtek a v pátek na baru v Ponorce, ale kdo chce mít jistotu, objednat je může online v síti GoOut.

Jazz Celula New York

Kdy: sobota 25. listopadu od 19.00

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: V mosteckém divadle vystoupí známý americký jazzový trumpetista slovenského původu Laco Deczi s kapelou Celula New York. Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit na webových stránkách divadla.