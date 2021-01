Udělejte si výlet na vyhlídku Belvedér

KDY: Kdykoliv

KDE: Belvéder, Děčínsko

ZA KOLIK: zdarma

Severně od města Děčín se nachází vyhlídka Belvedér. Řadí se mezi nejstarší a nejhezčí vyhlídky v Českém Švýcarsku. Vyhlídka je vysoká zhruba 160 metrů nad hladinou řeky Labe a na pískovcové skále vznikla už na začátku 18 století. Nejprve byla určená pro koncerty šlechty, později v těsní její blízkosti byla postavena výletní hospoda.

Z vyhlídky uvidíte Labský kaňon, Dolní Žleb, severní Německo, stolové hory Zirkelstein a Kaiserkrone nebo skladní hřbety Schrammsteine a Grosse Winterberg. Od konce 19 století u vyhlídky stojí Hotel Belvedér, ke kterému se dá dojet autem, a pak se můžete projít až přímo na výhlídku. Za obvyklých okolností se dá v hotelu ubytovat. Pokud si chcete udělat delší pěší výlet, může se vypravit po červené turistické trase z Děčína nebo Hřenska.

Podívejte se na Děčín z výšky

KDY: Kdykoliv

KDE: Pastýřská stěna, Děčín

ZA KOLIK:



Pokud si chcete odpočinout od procházek městem, vydejte se na Pastýřskou stěnu, na které je postavena vyhlídková restaurace. Z Pastýřské stěny je velmi dobrý výhled na děčínský zámek, který byl v minulosti hradem. Udělejte si výlet na jednu z dominant Děčína a podívejte se na severočeské město z pohledu, který je neobvyklý a pěkný.

ČT Láká na seriál Zrádci

KDY: Kdykoliv

KDE: webové stránky České televize

ZA KOLIK: zdarma



Na internetových stránkách České televize se můžete podívat na seriál Zrádci. Šestidílná minisérie je příběhem o nerovném boji policie s drogovou mafií a o morálních hranicích, které je někdy třeba překračovat. Scénář vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a skutečných příběhů.

Přidejte se do Klubu detektivů

KDY: Kdykoliv

KDE: obchod Albi

ZA KOLIK: 719 Kč



Ilustrovanou hru Klub detektivů si užijete s rodinou, ale i s partou přátel. Deduktivní dovednosti pro vás budou výhodou, ale hru si užije zkrátka každý od 8 let. Cílem hry Klub detektivů je odhalit hráče, který na rozdíl od ostatních neobdržel od informátora kódové slovo, ale snaží se to zakrýt vykládáním správných karet. Hru je možné koupit na eshop.albi.cz za 719 korun.