Vystoupí pěvecké sdružení Varnsdorfské Náhodou. Pořádá Charita Rumburk.

Zahajovací ples města Děčína

KDY: Pátek 6. ledna od 20 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 450 Kč



Tradiční Zahajovací ples města Děčína je opět tady! V Knihovním sále si můžete zatančit za doprovodu Orchestru Ladislava Bareše. Hlavním hostem bude tentokrát Ondřej Ruml. V Barokním sále k tanci a poslechu zahraje kapela U-Style a celým večerem vás bude provázet Tomáš Mikulský. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na vystoupení taneční skupiny Bella Danza Děčín. V ceně vstupného je i drobné občerstvení.

Vycházka z rumburskými betlémy

KDY: Sobota 7. ledna v 8:45

KDE: sraz na parkovišti před hřbitovem, Rumburk

Prohlídka soukromých jesliček po městě. Uvidíte betlém Jaroslava Blažka, sbírku Jaroslava Pšeničky a pohyblivý betlém Jiřího Cobla. Poslední zastávkou vycházky bude Vánoční výstava betlémů v Muzeu Rumburk. Pořádá Kruh přátel muzea Varsndorf.

Výstava betlémů

KDY: Sobota 7. ledna a neděle 8. ledna

KDE: kostel sv. Mikuláše Mikulášovice

ZA KOLIK: 25 Kč



Kdo si chce prodloužit atmosféru vánočních svátků, může vyrazit o víkendu do Mikulášovic. V tamním kostele sv. Mikuláše bude k vidění výstava betlémů. Přístupná bude po oba dny od 10 do 17 hodin, v neděli s hodinovou přestávkou od 14:30, kdy začne mše svatá se zpěvem koled. Betlémy, včetně toho kostelního, pak budou v lednu k vidění každou neděli vždy od 13:30 do 14:30.

KVÍZ: Jak dobře znáte Chřibskou? Otestujte své znalosti

Strašidelná svatba

KDY: Sobota 7. ledna od 15 hodin

KDE: DK Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: 30 Kč

Dětský divadelní soubor Světlušky na dlani vás zvou na pohádku Strašidelná svatba, která je plná písniček a zábavy. Tentokrát se budete i trochu bát, protože se s princezničkou, která se nechová zrovna hezky ke své královně ani komorné, dostanete až do strašidelné říše kostlivců. Tam je taky jedna princezna, která by se moc ráda vdávala. Přijďte se sami podívat, která z princezen se nakonec bude vdávat a která získá na konec prince.

Koně A Prase

KDY: Sobota 7. ledna od 20 hodin

KDE: Fabrika Doubice



Kapela Koňe A Prase vznikla v roce 2013 za účelem hraní na vernisážích. Původní tvorbu charakterizovaly jednoduché písně s banjem, saxofonem, heligonkou a dětským klavírkem. Texty veselou formou odrážejí každodenní situaci obyčejných lidí s důrazem na ekologii a kritiku společnosti. Kapela dlouho vystupovala převážně ve svém rodném městě Valmezu. V roce 2018 se ukázali na několika vyprodaných koncertech v Česku a na Slovensku před kapelou Midi Lidi. Díky tomu další rok kapelu oslovovali pořadatelé různých alternativních festivalů po celé ČR.

Studánka a kouzlo lesa

KDY: Neděle 8. ledna od 15 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín

ZA KOLIK: 50 Kč

Loutková pohádka pro děti od 3 let, jejich rodiče, prarodiče a všechny, kdo se nebojí do lesa. Napsala a hraje Hedvika Řezáčová, děčínská rodačka. Cena: 50 Kč/dítě, doprovod zdarma.

Tříkrálový koncert – SoliDeo

KDY: Neděle 8. ledna od 16 hodin

KDE: kostel Narození Panny Marie Benešov nad Ploučnicí

ZA KOLIK: vstup zdarma



Severočeský kvartet se specializuje na koncertní provádění skladeb období 12. – první poloviny 18. století a využívá dobové hudební nástroje. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro SoliDeo vyrábějí. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje, které během koncertu střídají. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.