Silný řeči - Vánoční live stream

KDY: Sobota 19. prosince od 20 hodin

KDE: Facebook Live

ZA KOLIK: Zdarma

Netradiční díl děčínské talk show Silný řeči proběhne tentokrát na internetových sítích. Hosty budou nejlepší český MMA zápasník Jiří Denisa Procházka a děčínský umělec ruského původu Dmitrij Pljonkin. Silný řeči mohou lidé sledovat na Facebook Live.

Adventní stezka s úkoly

KDY: Pátek 18. prosince od 10 hodin

KDE: Rákosníček, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Volně přístupná stezka s úkoly s adventní tématikou. Přijďte si zpříjemnit procházku s dětmi, zabavit se nápaditými úkoly a nasát vánoční náladu

Betlémské světlo

KDY: Od soboty 19. prosince

KDE: Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Betlémské světlo nyní putuje také do Děčína. Sem ho v sobotu přivezou děčínští skauti rychlíkem z Prahy. Dále jej budou rozvážet vlakem po regionu. Navečer se světýlko bude roznášet skautským babičkám a dědečkům. V neděli v 9 hodin jej skauti přinesou na bohoslužbu do kostela sv Františka z Assisi. Po jejím skončení bude světýlko k dispozici na faře. V 10 hodin skauti přinesou Betlémské světlo na bohoslužbu do Husova sboru a poté na závěr bohoslužby farního sboru v Bezručově ulici v 11 hodin. Plamínek z Betléma si pak můžete vyzvednout během otevírací doby Vinotéky Děčín v Křížové ulici, mezi 14. a 18. hodinou. Ve stejnou dobu bude světlo k dispozici také na vánočních trzích v České Kamenici. Až půjdete pro světýlko, přineste vlastní lucerničku se svíčkou. Stejně tak poslouží i olejová lampička, či petrolejka. Nebojte se požádat o světýlko i pokud jdete prostě jen kolem a nemáte nic s sebou. Při akci je třeba dodržovat nutná opatření. Při předávání světýlka dodržujte pokyny skautů. Betlémské světlo je zdarma. Akce pokračuje i následující týden. Více ZDE.

Vánoční trhy v České Kamenici

KDY: Sobota 19. prosince

KDE: Česká Kamenice

ZA KOLIK: Zdarma



Komorní vánoční trhy na náměstí. K dispozici bude Betlémské světlo mezi 14. a 18. hodinou.

Oceňování nejúspěšnějších sportovců roku 2020 online

KDY: Pátek 18. prosince od 18 hodin

KDE: Město Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Celkem 252 tisíc korun letos rozdělí město Děčín mezi nejlépe umístěné sportovce v roce 2020. Slavnostní předávání peněžitých odměn se odehrává každý rok v prosinci na zámku, letos však proběhne předání formou živého přenosu v pátek 18. prosince v 18 hodin. Přenosem provede moderátor Tomáš Kettner, město ho odvysílá z prostor nové obřadní síně v Podmoklech. Lidé ho budou živě moci sledovat na YouTube kanálu města Děčína. Později bude k dispozici i záznam z předávání.

Navštivte výstavu v Pivovaru

KDY: Do 3. ledna 2021

KDE: Centrum Pivovar Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Cestou za vánočními nákupy si můžete odpočinout a relaxovat na výstavě prací studentů varnsdorfské střední školy oboru Fashion design v děčínském Centru Pivovar. Výstava s názvem „Spirála“ bude v Galerii ke zhlédnutí až do 3. ledna 2021.

Pandemic: Boj proti epidemii

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 989 Kč



Osud lidstva je ve vašich rukou! Pandemic je kooperativní hra, kde se hráči společně snaží zastavit šíření čtyř epidemií zákeřných nemocí (antrax, cholera, tyfus a SARS). Hráči se pohybují svými figurkami na mapě světa. Pomocí karet a speciálních akcí omezují šíření epidemií a snaží se choroby postupně vymýtit zcela. Podaří se vašemu týmu epidemie zákeřných chorob zastavit? Hru můžete zakoupit na eshop.albi.cz za 989 korun.

Vytvořte si Hrdinu v kostce

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 989 Kč



Hra Hrdina v kostce je kostková strategická hra pro jednoho až čtyři hráče, ve které vytváříte svého ideálního fantasy hrdinu různé rasy a charakteru. Hru můžete zakoupit na eshop.albi.cz za 989 Kč.

Pivař a blondýna na pultech

TIP NA KNIHU

KDE: www.knizniklub.cz

ZA KOLIK: 217 Kč



Napjatě očekávaná kniha sezony se konečně objevuje na pultech knihkupectví. Zkušený pivní odborník a pivní nováček. Přísný učitel a svědomitá žačka. Tak se dají vystihnout role spoluautorů knihy Pivař a Blondýna Ladislava Jakla a Daniely Kovářové. Tenhle zdánlivě nesourodý mix dává knize zcela originální podobu, výjimečnou v rámci celé bohaté pivní literatury. V knize čtenář najde nejen množství informací a rad, ale také vyprávěcí a výkladový styl, díky kterému může do tajemných pivních světů bez obav vstoupit i každá nezasvěcená „blondýna“.