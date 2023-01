Učebny, ateliéry, ale i dílny na všech odloučených pracovištích budou k nahlédnutí od 9 do 16 hodin. Žáci a učitelé odpoví všem na dotazy související se studiem na naší škole. Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky devátých a osmých tříd a jejich rodiče, kteří se touto formou seznámí s prostředím, ve kterém probíhá teoretická výuka a odborný výcvik. Více na školavdf.cz

Mikulášovy patálie: Jak to všechno začalo

KDY: Pátek 20. ledna od 17 hodin

KDE: Velký sál Domu kultury Česká Kamenice

ZA KOLIK: 100 Kč



Kamenické kino pro děti. Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu.

Neopakovatelná krajina za vašimi okny

KDY: Pátek 20. ledna od 17 hodin

KDE: Bohemian Coffee House Rumburk

Kavárna společně s Filipem Holičem a Petrem Kovářem zve na otevřenou vernisáž s názvem: Neopakovatelná krajina za vašimi okny. Fotografie nádherných záběrů z krajiny Českého Švýcarska a Českého Středohoří vám jejich autoři představí v pátek 20. ledna od 17 hodin v Bohemian Coffee House. V prostorech kavárny budou k vidění téměř dvě desítky velkoformátových obrazů, jejíchž společným motivem je příroda, kterou máme všichni takřka na dosah. Přijďte si poslechnout, co vše obnáší jeden perfektní záběr, kolik výšlapů je někdy potřeba uskutečnit a jaká úskalí vás mohou při lovu fotografií východu slunce překvapit.

2+KK: Bianca Bellová

KDY: Pátek 20. ledna od 18 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín

ZA KOLIK: vstup zdarma



Hostem Knihovnického křesla pro dva bude Bianca Bellová, česká prozaička, autorka šesti románů a jedné povídkové sbírky, držitelka ceny Magnesia Litera za Knihu roku a Ceny Evropské unie za literaturu. Její kniha Jezero byla přeložena do dvaadvaceti jazyků. Společně s ní do křesla usedne Adrian T. Bell, hudebník a výtvarník, který od roku 1992 žije v Praze. Je bývalým frontmanem skupiny The Prostitutes. Natočil tři sólová alba, z nichž jedno Different World získalo v roce 2014 cenu Apollo za nejlepší album. Shodné příjmení není náhoda, s Biancou Bellovou tvoří manželský pár. Moderuje Radek Kolínský.

Pension pro svobodné pány

KDY: Pátek 20. ledna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Děčín

ZA KOLIK: 320 - 400 Kč

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho „Bedtime Story“ ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka. Komedie odehrávající se v pokoji jednoho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna Fialová / Lenka Zahradnická / Dominika Býmová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška / Zdeněk Velen / Jan Anděl, Petr Miklovič a další.

Už jsme doma

KDY: Pátek 20. ledna od 22 hodin

KDE: Hudební klub Le Garage Noir Děčín

ZA KOLIK: 250/300 Kč



Už jsme doma jsou velké legendy české alternativní klubové scény. Poté, co na podzim při svých zahraničních tour projeli Francii a Japonsko se vrací zpět do českých klubů a po dlouhých letech také do děčínské Garáže!

Family day v zoo

KDY: Sobota 21. ledna od 8 do 16 hodin

KDE: Zoo Děčín

ZA KOLIK: 160 – 240 Kč

Zoologická zahrada Děčín přichystala na sobotu slevovou akci, která potěší především rodiny. Tzv. Family day, který je novinkou v kalendáři akcí, přinese speciální slevu na rodinné vstupné. To bude možné pořídit za poloviční cenu. Využít ji mohou rodiny s jedním až třemi dětmi. „Pro dva dospělé a jedno dítě vyjde vstup jen za 160 korun, čtyřčlenná rodina zaplatí pouhé dvě stovky a rodina se třemi dětmi jen 240 korun,“ vypočítala mluvčí zoo Alena Houšková. Na tuto výhodu se mohou návštěvníci těšit i v únoru, v tomto měsíci se bude Family day konat 25. února. Zoo Děčín je v tomto období otevřena denně od 8 do 16 hodin. Expozice Rajské ostrovy pak od 9 do 18 hodin.

Maškarní rej jedlíků

KDY: Sobota 21. ledna od 15 hodin

KDE: školní jídelna Česká Kamenice

ZA KOLIK: 50 Kč



Tanec, soutěže a vyhodnocení té nejhezčí a nejnápaditější masky na téma jídlo. Pořádá Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice.

Sváťovo divadlo

KDY: Sobota 21. ledna od 16 hodin

KDE: Zámek Děčín, Barokní sál

ZA KOLIK: 50/80 Kč

Loutková pohádka Pejsek a kočička v podání Sváti a Alenky Horváthových.

Královny

KDY: Sobota 21. ledna v 19 hodin

KDE: Slovanský dům Mikulášovice

ZA KOLIK: 50 Kč



DS Hraničář Rumburk DS Hraničář uvádí divadelní hru Michaely Doleželové a Romana Vencla – Královny. 3 ženy, 3 generace, 3 osobnosti - a všechny shodou okolností několik dní na jednom lázeňském pokoji. Tři ženy, byly v nedávné době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy… Hra Královny je plná humoru, ze kterého občas mrazí v zádech. Tragikomedie propojená hudební zpovědí i sloganem: "Kde je humor, je i naděje."

Výstava betlémů

KDY: Neděle 22. ledna od 13:30 do 14:30

KDE: kostel sv. Mikuláše Mikulášovice

ZA KOLIK: 25 Kč

Kdo si chce prodloužit atmosféru vánočních svátků, může vyrazit do Mikulášovic. V tamním kostele sv. Mikuláše je k vidění výstava betlémů. Přístupná je v neděli od 13:30 do 14:30.

O kocouru Mikešovi

KDY: Neděle 22. ledna od 16 hodin

KDE: Městské divadlo Varnsdorf

ZA KOLIK: 100 Kč



Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mikeš vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby rozdával radost všem dětem.