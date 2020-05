Labská stezka láká cyklisty i běžce

KDY: Celoročně

KDE: Děčínsko, Ústecko, Litoměřicko

Labská stezka vede atraktivním prostředím koridoru řeky Labe od pramene v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu. Na území Ústeckého kraje vede cyklotrasa Děčínskem, Ústeckem a Litoměřickem, vždy podél Labe. Hlavně v turistické sezoně se na ní potkávají tisíce cyklistů, in-line bruslařů i běžců.

Do České Kamenice přijedou rytíři

KDY: Pátek 22. května a sobota 23. května

KDE: Zámek Česká Kamenice

ZA KOLIK: Zdarma



Na zámku v České Kamenici odstartovaly historické víkendy. V pátek se od 18 hodin chystá zámecká expozice a Toulavá krčma, od 19 hodin zahraje kapela Garance. V sobotu se expozice a krčma připravuje na 11. hodinu, program s Řádem Černých rytířů si návštěvníci užijí od 14 hodin. Od 21.30 víkend zakončí ohnivá show.

Bludiště na Větruši funguje

KDY: Úterý - neděle

KDE: Zámeček Větruše, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 10 Kč



Bludiště v areálu na Větruši po „koronavirové“ pauze opět funguje. K dispozici je tam bludiště přírodní a i zrcadlové s pokřivenými zrcadly. Ve 12 pokřivených zrcadlech se tu uvidíte tak, jak jste se ještě neviděli. Atrakce má otevřeno úterý až neděle od 9 do 19.30 hodin. Vstupné stojí pro dospělého 10 korun, děti do 10 let neplatí.

Zahrada Čech láká na trhy a piknik

KDY: 23. května

KDE: Zahrada Čech, Litoměřice

ZA KOLIK: Vstup a parkování zdarma



Zahrada Čech v Litoměřicích láká v rámci Venkovských trhů vždy také na Piknikový den. Venkovské trhy se konají 23. května, 6. června, 20. června a 4. července mezi 8. a 15. hodinou, piknik začíná od 9 hodin. Piknikový koš je nutno objednat vždy předem do čtvrtka (739 602 211). Cena je 600 korun, vratná záloha na koš a deku 100 korun.