Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Literární festival Zarafest 2018.

DĚČÍNSKO

23. Literární Zarafest

Kdy: od čtvrtka 31. srpna do soboty 2. září

Kde: Podmokly, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Literární festival přivádí na sever Čech renomované autory, kteří s sebou přinášejí především svá díla. Literatura, výtvarné umění i hudba, to vše potěší příznivce ve třech dnech. Ve čtvrtek od 19 hodin se v Ukradené galerii v Děčíně uskuteční výstava koláží Elišky Kremlové. V pátek od 19 hodin v Baru Bodenbach proběhnou autorská čtení, v sobotu bude literární procházka po Děčíně s Josefem Strakou a Vítem Janotou. Čas a místo setkání ještě pořadatelé upřesní. V Oblastním muzeu v Děčíně pak od 18 hodin proběhnou další autorská čtení a zahrají Jiří Imlauf a Vyjakomy.

Vinohraní

Kdy: sobota 2. září od 15.00

Kde: Park u Městského divadla Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milovníci dobrého vína si přijdou na své na druhém ročníku Vinohraní ve Varnsdorfu. To si budou moci vychutnat za doprovodu Cimbálové muziky Jožky Šťastného a varnsdorfského pěveckého sboru Náhodou. Představí se hned několik vinařství. Lidé si posedí v trávě v piknik stylu (deky s sebou), budou mít možnost opéct si buřty nebo ochutnat sýry nebo dobroty z pekárny.

Večerní rozloučení s prázdninami aneb Za pokladem s kapitánem Rudovousem

Kdy: pátek 1. září od 20.00

Kde: Oblastní muzeum v Děčíně

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Pro děti ve věku 6 až 10 let děčínské muzeum připravilo večerní interaktivní program, který potrvá přibližně 1,5 hodiny. Děti se během něj promění v piráty, najdou poklad a možná se setkají s tajemnou bytostí. Vstup do muzea bude možný od 19.30, minimální počet účastníků je 5 dětí a maximální 20 dětí. Program je předem nutné rezervovat na telefonu 723 679 216 (pouze všední dny). V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Vostrák

Kdy: sobota 2. září od 15.00

Kde: Hřiště FC Františkov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 5. ročník hudebního festivalu různých žánrů bude spojený se sbírkou pro Nadační fond Regi Base. Zahrají kapely Deviant (15.00), Fucktorial (16.20), Petr Bultas Band (17.40), Mo/Fo Cat Clarion (19.00), Wolfs Gang (20.20) a Destroyself (21.40).

For Rumburk - Endless summer party edition

Kdy: sobota 2. září od 21.00

Kde: Dům kultury Střelnice, Rumburk

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Ve velkém sále Střelnice si lidé užijí party ke konci léta. Stage bude patřit talentovaným DJs, a to Mathew, DSMIT a Alfy. Návštěvníci se mohou těšit také na zvýhodněné ceny drinků na barech.

ÚSTECKO

Devadesátkový mejdan na Větruši

Kdy: pátek 1. září od 15.00

Kde: vyhlídka zámečku Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: 439/500 korun

Proč přijít: Pilotní devadesátkový open air mejdan od Julio Production proběhne na ústecké Větruši v pátek 1. září od 15.00. Akce se uskuteční přímo na vyhlídce zámečku Větruše, který je dominantou Ústí nad Labem. Těšit se můžete na ty nejlepší taneční hity z 90. let v podání několika Djs jako třeba MC Erika, Ondry Vodného či Davida Holuba. Lístek na místě přijde na 500 korun. Afterparty bude v restauraci Tyršovka.

Slavnosti vína a burčáku na Lidickém náměstí

Kdy: pátek 1. září od 9.00 do 21.00

Kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kdo má rád víno a burčák, tak by neměl chybět na slavnostech vína a burčáku v pátek 1. září od 9.00 do 21.00 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. K prodeji a k ochutnání tam budou vína od českých a moravských vinařů. O hudební produkci se postará cimbálová muzika Slovácko. Vstupné je zdarma.

Ústecké nebe plné letadel

Kdy: sobota 2. září od 11.00 do 18.00

Kde: letiště Ústí nad Labem, Úžín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústecké nebe plné letadel pobaví děti i jejich rodiče, akce se uskuteční v sobotu 2. září od 11.00 do 18.00 na ústeckém letišti v Úžíně. Těšit se můžete na akrobacie vicemistra světa Martina Šonky, přelet gripenů, ukázky záchranářské techniky včetně hašení bambivakem, souboje druhoválečných strojů, neobvyklé polohy bezmotorových letadel a ukázky modelů letadel. Vstupné je zdarma.

Den vína a burčáku v Brné

Kdy: sobota 2. září od 15.00

Kde: Brná, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Víno, burčák, cimbálovka a atrakce pro děti, tak bude vypadat Den vína a burčáku v Brné. K mání bude burčák od vinařství Antonín Hrabkovský z Velkých Žernosek. „Za tu řadu let co akci pořádáme , tak máme rekord 215 litrů vypitého burčáku. Pokusíme se ho letos ohrozit,“ řekl za organizátory akce Zdeněk Kymlička. Víno bude prodávat Miroslav Brožíček z Brné. Během dne bude hrát cimbálovka Dr. Dušana Kotlára z Liberce. Zábavu pro děti zajistí Dům dětí a mládeže. Den vína a burčáku proběhne v sobotu 2. září od 15.00 v prostorách hospody U Kapličky v Brné. Vstup je zdarma. Akci pořádá spolek Veselá Brná ve spolupráci s ústeckým městským obvodem Střekov.

Pivovar Velké Březno slaví, hrát bude Žlutý pes



Kdy: sobota 2. září od 14.00 do 22.00

Kde: pivovar Velké Březno, Ústecko

Proč přijít: Letos slaví pivovar Velké Březno kulaté jubileum 270 let od svého založení. Oslava na jeho počest aneb Den s Březňákem proběhne v sobotu 2. září od 14.00 do 22.00. V areálu pivovaru budou hrát kapely Žlutý pes, Stará škola, Freddie Mercury revival a vystoupí i ústecký písničkář Petr Lüftner. Vstupné je zdarma.

TEPLICKO

Teplický food festival 23 - podzim

Kdy: sobota 2. září a neděle 3. září

Kde: Park za Domem kultury, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční i netradiční gastronomii představí na třetím Teplickém food festivalu. Festival nabídne špičkové pokrmy a zábavný program pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit například na rolovanou zmrzlinu, burgery, belgické hranolky, kvalitní kávu, latinsko-americké churros, drinky a koktejly a další. Akce po oba dny začíná v 10 hodin a končí v 19 hodin.

Bílinské slavnosti aneb Den horníků

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Lázeňský park Kyselka, Bílina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční městské slavnosti v Bílině přinesou hned tři hudební scény. U kádi, kde zahraje Mostečanka, Hornická dechovka a Tomáš Laně; Kafáč, kde se vystřídají Žalm 151, Bonifanti, Blacula a Kola dokola a scénu v letním amfiteátru, kde se lidé mohou těšit na Paulieho Garanda, Adama Mišíka, Sto zvířat, Emmu Drobnou a Adama Ďuricu. Děti si v DDM Bílina užijí minigolf, z Mírového náměstí půjde také průvod na Kyselku. Lidé se budou moci svézt ve výletním vláčku, pro děti budou po celý den připraveny atrakce, na místě budou stánky s občerstvením.

MOSTECKO

Obrnické slavnosti

Kdy: sobota 2. září od 15.00

Kde: Staré fotbalové hřiště, Obrnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Obrnice zve už posedmnácté na bohatý program Obrnických slavností. Návštěvníky čeká vystoupení populárních osobností hudební scény, jako jsou Ilona Csáková, Monika Balogová. Kapela Crazy Dogs představí rock and rollový repertoár plný hitů z tvůrčí dílny Elvise Presleyho, Billa Haleyho a dalších. K tanci i poslechu pak zahraje skupina Sortiment. Na své si na akci přijdou také děti, které tu pro své dovádění najdou skákací hrad či nafukovací skluzavku, budou si moci nechat pomalovat obličej, projet se vláčkem nebo na koních nebo se rozptýlit na laserové střelnici. Děti i dospělé čekají soutěže o ceny. Nabídku občerstvení zpestří guláš z divočiny místních myslivců nebo domácí slané i sladké pokrmy místních hospodyněk.

2. závod dračích lodí Starcolor Cup

Kdy: sobota 2. září od 9.00

Kde: Jezero Most

Za kolik: zdarma (pro návštěvníky)

Proč přijít: Na jezero opět vyplují dračí lodě. Chystá se tu totiž další jejich závod. Podívaná je zdarma, startovné pro posádky činí 11 000 korun (firemní posádka) a 6 000 korun (korporace přátel). Školní posádky startovné neplatí. Trasy závodu měří 200 a 1000 metrů, posádky mají v ceně zapůjčení lodi s kompletním vybavením pro trénink i závod, tréninkovou jízdu i vodní záchrannou službu.

LOUNSKO

Výstava Dům 2023 v Lounech

Kdy: pátek 1. až neděle 3. září

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 70/50 korun

Proč přijít: Všeobecná stavební výstava Dům oslaví na výstavišti v Lounech jubilejní 30. ročník. Veletrh je aktuální přehlídkou novinek z oblasti stavby, bydlení a zahrady. Představí se více než 130 vystavovatelů z celé České republiky, kteří nabídnou nepřeberné množství zajímavých výrobků a služeb z oboru stavebních materiálů, vybavení domácností a zařízení zahrady. Návštěvníci mohou přijít každý den od 9 do 17 hodin.

66. Dočesná v Žatci

Kdy: pátek 1. a sobota 2. září

Kde: Žatec

Za kolik: zdarma/590/790 korun

Proč přijít: Legendární žatecká Dočesná je opět tady. Největší slavnosti chmele a piva v EU s nejdelší tradicí v ČR proběhnou už o tomto víkendu v Žatci. Na návštěvníky čeká osm různých scén, na šesti z nich bude hudební program bez vstupného. Platit se bude v letním kině, kde vystoupí Olympic, Trautenberk, Tata Bojs, Xindl X, Tomáš Klus či Aneta Langerová. 66. slavnosti chmele nabídnou opět více než stovku druhů točených piv i bohatý doprovodný program, street food festival či historické výjevy.

CHOMUTOVSKO

Voltižní závody v Chomutově

Kdy: sobota 2. září od 9.00

Kde: jízdárna Zooparku Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V kryté jezdecké hale areálu Zoopark Chomutov se v sobotu 2. září uskuteční voltižní závody. Akce odstartuje v 9.00 povinnými sestavami, přibližně od 12.30 do 13.30 proběhne pauza na oběd a od 13.30 se můžete těšit na volné sestavy. Soutěžní den ukončí závěrečný ceremoniál přibližně v 17.00. Kvůli bezpečnosti cvičenců není povolen vstup psům.

Dobré jídlo a sport na Kamencovém jezeře

Kdy: sobota 2. a neděle 3. září

Kde: Kamencové jezero, Chomutov

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Kamencové jezero bude o víkendu hostit třetí ročník Family food festivalu. Návštěvníci si budou moci užít pestrou nabídku jídel i nápojů ze street food stánků, hudbu i zábavu pro děti.

Program bude probíhat v sobotu od 12 do 21 hodin, v neděli od 10 do 20 hodin. Vstup na festival v areálu jezera bude ve směru od Otvic a WakeParku. V neděli od 10 do 15 hodin se u jezera představí sportovní kluby a spolky, působící v Chomutově a okolí. Děti si budou moci všechny sporty vyzkoušet.

LITOMĚŘICKO

Otevřené sklepy Českého středohoří

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: náves, Velké Žernoseky

Za kolik: 299 korun

Proč přijít: Tradiční vinařská akce na konci prázdnin zavede účastníky do sklepů vinařů v několika obcích Litoměřicka. Obce budou pro účastníky propojeny speciální dopravou, vínobusem, a Žernoseky propojí převoznická loď. Své sklepy otevřou vinaři v Litoměřicích, Žalhosticích, Velkých Žernosekách i Malých Žernosekách. Startovné zahrnuje kromě dalšího vstup, pamětní degustační skleničku, mapu, vodu a celodenní jízdenku do vínobusu.

Makové slavnosti na zámku Ploskovice

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Státní zámek Ploskovice

Za kolik: 130/50 korun

Proč přijít: Proslulé Makové slavnosti v Ploskovicích jsou opět tady. Návštěvníci se mohou těšit na mák ve všech podobách - slané či sladké delikatesy, makovou kosmetiku, něco makového na sebe a jiné makové produkty. Prodejci budou ve stáncích v zámeckých zahradách. Akci doprovodí kulturní program, který nabídne Sváťovo dividlo (10.00), Sašu Niklíčkovou (11.30) Merbo trubky (13.00), Markétu Marz (14.00), Evu Vargo (15.00) a Divadlo Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka s kusem Princezna se zlatou hvězdou (16.30). Nebude chybět tradiční volná beseda o českém modrém máku.