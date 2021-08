Zajděte na film Gump – Pes, který naučil lidi žít

KDY: sobota 31. července od 17:30 hodin

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 140 korun

On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás čeká celý den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, který se za vámi šine a sotva popadá dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit.

Hradišťan a Jiří Pavlica vystoupí na zámku

KDY: Sobota 31. července od 19 do 20:30 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK:



Ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice.

Blíží se 10. Rogalo Dc

KDY: Neděle 1. srpna od 15 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

Jubilejní 10. Rogalo letošního roku pro Vás připravilo následující program:

15.00 - Circus Ponorka - jednočlenný orchestr v podání dvorního kytaristy Miro Žbirky, Honzy Ponocného, není na našich akcích žádným nováčkem. Pro pořadatele je velkým zadostiučiněním, že se k nám stále rád vrací. Jeho vystoupení patří vždy k nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším.

16.00 - Vojnar family band - jeden táta a tři synové a společná velká láska k hudbě. Covery v podání čtyř kytaristů od folku, country až k rocku.

17.00 - Eva Vargo - zajímavá litvínovská písničkářka patří mezi absolutní folkovou špičku u nás. A její mládí a talent ji předurčují k mnoha dalším koncertům u nás i v zahraničí. Eva je navíc náruživá cestovatelka a každé setkání s ní je inspirující.

Film Croodsovi: Nový věk vás zaujme

KDY: Neděle 1. srpna od 17 hodin

KDE: kinosál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 120 Kč



Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě příjemných i nepříjemných zážitků Croodsovi takové místo našli. Mělo jen jednu nevýhodu. Žila na něm jiná rodina – Lepšíkovi. Už jejich příjmení napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni než viditelně zaostalí Croodsovi. Vynalézavý Fíla Lepšík, hlava rodiny, zajistil svým blízkým komfort, o jakém se Croodsovým ani nesnilo. I díky tomu je jeho rodina milá, vlídná a přátelská a plně připravená přivítat Croodsovy ve svém stromovém domě, kde mají kromě mnoha vymožeností i pravěkého předchůdce televize.