Punková legenda Znouzectnost patří do klasického garážového menu, které bylo poněkud nabořeno okolnostmi spojenými se světovou pandemií. Prvním koncertem roku 2023 se však Znouze vrátí do Děčína a ukázat, že je stále tou legendou, kterou máte rádi!

Všichni jsme byli děti

KDY: Sobota 14. ledna od 10 do 14 hodin

KDE: Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice



Poznáte známé celebrity, když byly ještě dětmi? Přijďte poznávat a tipovat! Při nenáročné trase po české Kamenici se nejen projdete, zasoutěžíte, ale hlavně dobře pobavíte a malá odměna v cíli také chybět nebude. Uvidíte, kdo býval „ošklivé káčátko“ a komu bylo dáno do vínku.

Alena Borlová: Ženy

KDY: do 12. února

KDE: Městské divadlo Děčín

ZA KOLIK: vstup zdarma

Nahlédnutí do tvorby děčínské fotografky. „Fotografování žen mě baví, baví mě nalézat možnosti, jak zachytit ženu přirozenou a zároveň decentně svůdnou. Klišé „každá žena je krásná“ spíše přetvářím do spojení „každá žena je zajímavá“. Fotografuji ženy bez rozdílu věku. Velký důraz kladu na přirozenost modelu i prostředí. Stylizovat se snažím jen minimálně. Už jen samotné rozhodnutí nechat se vyfotografovat je tak obrovské vystoupení z vlastní komfortní zóny fotografované ženy, že je nutné ho obdivovat,“ říká autorka. Výstavu si můžete prohlédnut každý den od 15 do 20 hodin.

Myslivecký ples

KDY: Sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: SD Střelnice Děčín

ZA KOLIK: 300 Kč



Okresní myslivecký spolek Děčín pořádá u příležitosti 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty Myslivecký ples. K tanci a poslechu zahraje skupina U-Style, na malém sále zahraje k tanci a poslechu harmonikář Kamil Kříž, součástí doprovodného programu bude ukázka mysliveckých tradic a trubači. Na návštěvníky čeká bohatá zvěřinová tombola.

Pojďme spolu do betléma

KDY: do 2. února

KDE: Šluknovský zámek

ZA KOLIK: 50 Kč

Těšit se můžete na rozmanitou sbírku betlémů a dalších vánočních dekorací.

Jen Blbni rock

KDY: Sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Fabrika Doubice



Pražská rocková kapela to rozjede ve Fabrice! Zahraje své staré fláky a najde se i něco nového.