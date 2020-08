Krásnolipská nádhera

KDY: Sobota 1. srpna od 16 hodin

KDE: Pivovar Falkenštejn, Krásná Lípa

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční hudebně-pivovarský festiválek, letos již k sedmému výročí otevření Pivovaru Falkenštejn, se koná 1. srpna na Křinickém náměstí v Krásné Lípě v prostoru před pivovarem. Hudební program začíná v 16:00 a doplní ho naražení speciálního piva, grilování, stánky pivovaru Born a stánek Bohemian coffee house. Chybět nebude ani možnost se na Krásnolipskou nádheru podívat z ptačí perspektivy, a to díky otevření kostelní věže. Vstup na festiválek je zdarma a moderovat ho bude Dr. Vlk. Zahrají DCRadio, Saysomething.cz, The Desperate Mind a Stefan.

Prohlídky Baziliky Minor

KDY: Od úterý do soboty od 10 do 17 hodin

KDE: Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově



I v letošní letní sezóně je v poutním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově zajištěna průvodcovská služba pro poutníky a turisty. Na prohlídku se můžete vydat od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00. Monumentální poutní bazilika minor leží ve Filipově, místní části Jiříkova, při státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

Kocouří kouř

KDY: Sobota 1. srpna od 13 hodin

KDE: Pivovar Kocour Varnsdorf

ZA KOLIK: 50 Kč



Tradiční dubnová akce v Pivovaru Kocour Varnsdorf přesunutá na srpen. Jako vždy nebude chybět ochutnávka piv z různých minipivovarů a něco dobrého na zub od místních řezníků. Hudební doprovod na akci zajistí kapela The Primitives Group.

Lego zámky na Zámku Děčín

KDY: do 30. 9., vždy od 10.00 do 17.00

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 100 Kč, 80 Kč



Můžete se těšit na filmový svět, světovou architekturu, české hrady a zámky, bazének plný LEGO kostek a doprovodnou hru pro děti.