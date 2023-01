Jack Siuh, dříve známý pod názvem Jack si udělat hračku, se po mnoha letech objevil v srpnu minulého roku na festivalu Zarafest. Nyní se poprvé od pauzy vrací také na klubová pódia. Společně s Jackem vystoupí také velmi oblíbení českolipští Papír Sklo Plasty, kteří v minulém roce bodovali s albem věnovaným Jirkovi Károvi.

Harry Potter: Vánoce v Bradavicích

KDY: do konce března

KDE: Oblastní muzeum Děčín

ZA KOLIK: 50/100 Kč



Magický svět čar a kouzel pro děti i dospělé nabízí Oblastní muzeum v Děčíně. K vidění je jedinečná sběratelská výstava děčínské fanynky čaroděje Harryho Pottera Andrei Vendolské. Až do poloviny února můžete můžete načerpat sváteční atmosféru v kouzelném světě Harryho Pottera. Výstava Vánoce v Bradavicích je nejen bohatě vánočně vyzdobena, ale i doplněna o tři desítky nových exponátů! Čeká vás i nový fotokoutek a dětská herna s pláštěm neviditelnosti! Nenechte si ujít příležitost podívat se do vánočních Bradavic! Otevřeno je od středy do neděle od 9 do 17 hodin.

Šramlík

KDY: Neděle 29. ledna od 14 hodin

KDE: Dům kultury Šluknov

ZA KOLIK: 100 Kč

Město Šluknov zve do Domu kultury na již tradiční taneční zábavu Šramlík.

Poslední výprava zavedla rumburské skauty do staré kovárny

Dětský karneval

KDY: Neděle 29. ledna od 15 hodin

KDE: DK Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: 50 Kč



Pořad pro děti plný bezprostředního humoru, dětských písniček, soutěží a řádění s Tomášem a jeho kamarády. Písničky, které Tomáš se svými kamarády zpívá, všichni známe (Mach a Šebestová, Hlupáku najdu tě, Saxana, Statistika, Hajný je lesa pán, Vařila myšička kašičku, Mašinka, Včelka Mája, Perníková chaloupka, Buchet je spousta a další). Na závěr karnevalu proběhne losování o ceny.

Trable vodníka Toníka

KDY: Neděle 29. ledna od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Děčín

ZA KOLIK: 50-70 Kč

Vodník Toník je poslední vodník u nás, který už dávno neloví dušičky do hrníčku. Teď má úplně jiné starosti. Trápí ho, že lidé si neváží přírody, že má plný rybník odpadků a že mu jeho milované ryby všechny vyhynou nebo mu je vyloví a prodají. Chtěl by pomoci, ale sám neví, jak na to. Proto si vezme na pomoc malého diváka, který mu určitě dobře poradí a pokud ne, tak by to mohl být velký malér. Interaktivní autorská pohádka o ochraně přírody, ve které má hlavní roli dětský divák, který rozhodne o tom, kam se celá situace a celý příběh posune. Hraje Dobře naladěné divadlo.

Pojďme spolu do betléma

KDY: do 2. února

KDE: Šluknovský zámek

ZA KOLIK: 50 Kč



Těšit se můžete na rozmanitou sbírku betlémů a dalších vánočních dekorací.