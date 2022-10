Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 100 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je v současné době každý den od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 100 korun, děti platí 70 korun.

Houba i The Fialky mají nové klipy. Obě kapely se představí v pátek Děčíně

KDY: Pátek 21. října od 22 hodin

KDE: Garage Noir, Děčín

ZA KOLIK: 250 korun



Klip na novou skladbu „Svět sám pro sebe“ vypustila ústecká kapela Houba před třemi týdny. The Fialky ve svém novém klipu „Až se ti podaří“ zase vzpomínají na letní festivaly. Obě kapely nyní přijíždějí se svým punkrockovým turné „Šňůra“ do děčínského klubu Garage Noir. Koncert kapel Houba a The Fialky začíná v pátek ve 22:00. Vstupné je 250 Kč a předprodej je již zahájen na serveru vstupenkadecin.cz.

Démoni Krušných hor aneb Princezna stříbrem zakletá

KDY: Neděle 23. října od 15 hodin

KDE: Divadlo, Děčín

ZA KOLIK: 30 až 50 korun

Jana Galinová Docela velké divadlo Litvínov Krušné Hory podle starých legend prý kdysi obývali a spravovali démoni. A protože se to moc neví, napsali a nazkoušeli jsme o nich tenhle příběh. Je o tom, že nevinní občas pykají za skutky vinných a také o tom, že pokud vidíme zlo a nic proti němu neuděláme, může se stát, že se obrátí i proti nám. Když jsme příběh psali a začínali zkoušet, byl svět ještě celkem v pořádku. Během zkoušek ale začala válka na Ukrajině a náš příběh se stal až příliš aktuálním. Protože je to ale příběh pohádkový, dopadne v něm všechno dobře.

Šramlík ve Šluknově

KDY: Neděle 23. října od 14 hodin

KDE: Dům kultury Šluknov

ZA KOLIK: 80 korun



Město Šluknov zve na taneční odpoledne Šramlík v domě kultury. V neděli se od 14 hodin představí kapela Peletón. Vstupné je 80 korun. Přijďte si užít příjemné odpoledne.

Česká Kamenice zve na dýňobraní

KDY: Neděle 23. října od 10 hodin

KDE: Náměstí Míru, Česká Kamenice

ZA KOLIK: Zdarma

Zveme vás na první ročník Dýňobraní! Akce se bude konat na náměstí Míru, kulturní program zajištěn a k tomu stánky s podzimní tématikou a podzimním občerstvením a také bohatý program pro děti. Program je následující: 10:00-11:30 Honza Popleta – dětský halloweenský animační program, 12:00-16:00 kapela U-style 16:00-16:30 soutěž o nejhezčí dýni a 17:00-18:00 koncert Jakuba Děkana.

Rumburk hostí Výběžek free L!IVEKDY: Sobota 22. října od 17 hod.

KDE: Dům kultury Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: 250 korun

Už v sobotu se koná Výběžek free L!VE. Festival je unikátní tím, že se koná na třech scénách. Na hlavním sále zahraje šest kapel – například známý Vojtaano, rockový Cocotte Minute, taneční MoveBreakers nebo místní navrátilci Neřesti. Na menším sále v přízemí budou hrát ústečtí dýdžejové s živým bubeníkem a nebude chybět ani třetí scéna, kde bude výstava o Šluknovském výběžku, kavárna a místní prodejci. Výběžek free LIVE navazuje na dvacetiletou tradici legendárního Festival free Tibet, který se konal na různých místech Šluknovského výběžku od roku 1999. A nyní se po 12 letech vrátí do Rumburka, kde měla akce v celé historii jednu z největších návštěvností.Festival na podporu Šluknovského výběžku se uskuteční na 3 scénách. Na hlavním sále postupně zahraje 6 kapel – Cocotte Minute, Vojtaano, Neřesti, MoveBreakers, Toxic People a Big S. Druhá scéna bude v kinobaru, která bude patřit dýdžejům – roztančí vás drum and bassová grupa BassCoffee s živým bubeníkem Alíkem.Třetí scéna vyroste ve výstavní síni v prvním patře. Tam si budete moc odpočinout, dát si dobrou kávu od Bohemian Coffee House, prohlédnout si výstavu o Šluknovském výběžku a přímo o městě Rumburk, které převzalo záštitu nad festivalem, a koupit si něco od regionálních výrobců.Pokud máte rádi hudbu, vydejte se na tuto akci. Vstupenky se dají koupit na místě a stojí 250 korun.