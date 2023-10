Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Akce v Zoo Děčín. Ilustrační foto | Foto: Zoo Děčín

DĚČÍNSKO

Den zvířat a ošetřovatelů zoo

Kdy: sobota 7. října od 13.00 do 17.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: běžné vstupné do zoo

Proč přijít: Oslava Mezinárodního dne zvířat a Mezinárodního dne ošetřovatelů. Mezi 13. a 14. hodinou proběhne workshop pro veřejnost - výroba enrichmentových prvků v učebně ZooŠkoly. Mezi 14. a 17. hodinou se návštěvníci mohou těšit na ukázky sokolnictví. Proběhnou také ukázky přírodnin a komentované krmení. Od 16.15 se mohou děti těšit na pohádku O slonovi.

Týden nejen pro seniory

Kdy: od pondělí 2. do neděle 8. října

Kde: Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Začátek října v Děčíně patří zejména seniorům, pro které je připraven program zajímavý hlavně pro starší generace. V pátek 6. října od 10 hodin mohou přijít na cvičení s Míšou do městské knihovny. Mezi 13. a 16. hodinou pak posezení s živou hudbou v Klubu seniorů Zlatý podzim. Od 15 hodin se koná společenské odpoledne nejen pro seniory v Rákosníčku a také komentovaná prohlídka děčínského muzea (vstupné 25 korun). V sobotu 7. října si mohou užít zahradní slavnost v budoucím objektu Domu pro Slunečnici. V neděli 8. října proběhne mezi 10. a 15. hodinou arteterapeutický výlet spolku Slunečnice, sraz je na točně autobusu u nemocnice. V divadle se uskuteční od 17 hodin koncert Rangers / Plavci. Vstup je zdarma, rezervace je však nutná na portálu Vstupenka Děčín.

Radz (Mandava Jazz)

Kdy: pátek 6. října od 20.00

Kde: Fabrika, Doubice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V rámci festivalu Mandava Jazz vystoupí ukrajinská skupina Radz v doubické Fabrice. Pohybuje se na hranici žánrů jazz - funk a progressive rock a stojí na autorské tvorbě bratří Serhije a Dmytro Radzetských. Zvukoví experimentátoři, konstruktéři unikátních hudebních nástrojů – jako je třeba 8 a 10strunná Midi Radz Guitar, autoři rockové opery Taras Bulba, organizátoři tvůrčí laboratoře i hudebních festivalů hrají v současnosti na mnoha akcích po celé Evropě i v USA a jejich koncerty jsou zaměřeny na podporu ukrajinské hudební komunity, získávání finančních prostředků k podpoře Ukrajinců a reprezentaci současného ukrajinského umění ve světě. Jejich turné nese název Mír pro Ukrajinu.

Mandava Jazz: Od nezastavitelné balkánské dechny po Zappu

Tygroo & Lomus

Kdy: pátek 6. října od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Máte rádi rytmickou hudbu, dechové nástroje, nebo drum and base? Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, je koncert stálice české klubové scény Tygroo právě pro vás.

Bárka (Dveře podzimu)

Kdy: pátek 6. října od 18.00

Kde: Kostel svatého Jakuba Většího, Česká Kamenice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Pásmo koncertů vážné hudby Dveře podzimu je podzimní novinkou v kamenickém kostele. Posledním koncertem pásma bude vystoupení kapely Bárka, která letos na jaře zahrála v České Kamenici v rámci Velikonočního jarmarku v Poutní kapli Panny Marie.

Podzimní tvoření

Kdy: sobota 7. října od 10.00 do 17.00

Kde: Návštěvnické centrum Nobilis Tilia, Vlčí Hora

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Pokud rádi tvoříte sami, nebo i s dětmi, můžete přijít tvořit do Nobilis Tilia z přírodních materiálů. Vyrobit je možné dušičkové věnce (300 korun), srdíčka (80 korun) či věnec z listí (50 korun). Je možné si vyrobit také osobní harmonizační parfém (149 korun), který v sychravém období dodá energii a povzbudí. V Bylinkové čajovně bude možné ochutnat speciality z aktuální nabídky.

Přijďte si nahrabat do zoo: Zoo Děčín vyhlásila podzimní brigádu pro školy

ÚSTECKO

Októbrfest – festival piva

Kdy: pátek 6. října od 14.00 až sobota 7. října do 21.00

Kde: Kostelní náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradice podzimních pivních festivalů letos pronikne i do Ústí nad Labem. Letošní první ročník se bude konat na náměstí před OC FORUM, kde si budete moci vybrat z bohaté nabídky piv od patnácti malých řemeslných pivovarů z různých koutů České republiky a k tomu si dát nejen jídlo, jako jsou burgery, maso, hranolky a další grilované a smažené dobroty, ale také trochu vína a koktejlů, aby si přišli na své i ti, kdo budou dělat pivařům doprovod. Slavnostní zahájení proběhne v pátek v 18 hodin, jeho součástí bude i krátká přednáška ředitele ústeckého muzea Václava Houfka o historii ústeckého pivovarnictví.

Noc vědců v Ústí nad Labem 2023

Kdy: pátek 6. října od 17.00

Kde: Kampus UJEP, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: „Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy,“ řekl Albert Einstein, zatímco od stolu změnil svět. Oblíbená Noc vědců, tentokrát na téma Tajemství, opět otevře brány ústecké univerzity široké veřejnosti. Ta si bude moci vyzkoušet tradiční i moderní postupy a technologie, seznámit se s osobnostmi jednotlivých fakult i si odnést domu nejen poznatky, ale také drobné suvenýry.

Honza Nedvěd ml.

Kdy: pátek 6. října od 19.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Honza Nedvěd mladší, Hanka Nedvědová a bratři Oršulíci si řekli, že spolu šlápnou do pedálů a založí novou kapelu. Od března 2022 si na koncertech můžete zazpívat nejen staré hity Bratří Nedvědů, uskupení Spirituál Kvintet, Brontosaurů, ale i skupiny Příbuzní. Uslyšíte také některé nové autorské písně, které budou postupně s kapelou vydávat.

Posvícení v Brné

Kdy: sobota 7. října od 15.00

Kde: Brná, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sraz milovníků dobré zábavy, pečení a vaření. Součástí akce bude soutěž o nejlepší posvícenský koláč (soutěží veřejnost) a nejlepší guláš (soutěží ústecké hospody). K tanci a poslechu zahraje country kapela Ústecký výběr se showmanem Milouškem Jírou.

Náš miláček – výstava zvířectva

Kdy: neděle 8. října od 9.00 do 16.00

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Za kolik: 100/50 korun (platí pro všechny výstavy v muzeu)

Proč přijít: Tradiční výstava drobného zvířectva, kterou spolupořádá muzeum s Českým svazem chovatelů Ústí nad Labem. Na výstavě uvidíte křečky, morčata, exotické ptactvo, drůbež, králíky, kontaktní expozici terarijních zvířat družstva Arachnopark World, kontaktní expozici papoušků záchranné stanice PadParrots, zvířata chovatelského kroužku Domu dětí a mládeže. Od 13.00 do 16.00 bude k vidění ukázka včelí pastvy, od 14.00 do 15.00 ukázka výcviku služebního psa.

TEPLICKO

PokéTour Teplice

Kdy: sobota 7. října od 10.00 do 18.00

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Chystá se burza a výměna karet, soutěže, hry, kvíz, tombola i dětský koutek.

Nightwish revival v Teplicích

Kdy: sobota 7. října od 20.00

Kde: Hvjezda Teplice

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Pokud jste fanoušky kapely Nightwish, potěší vás koncert ostravského revivalu Nightwish v teplické Hvjezdě. Zazní nejznámější skladby ze všech tří období kapely - s Tarjou, Anette i Floor. Jako první vystoupí trash metalová kapela Cower.

MOSTECKO

Mostecký knihotrh pro Richarda

Kdy: pátek 6. října od 9.00 do 18.00

Kde: OC Central Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: KnihoTrh se vrací po úspěšné premiéře do Mostu podruhé. V OC Central bude možné si celý den vybírat ze stovek knih z druhé ruky za skvělé ceny. 20 korun z každé prodané knihy poputuje čtyřletému Richardovi z Mostu, který trpí dětskou mozkovou obrnou.

Festival ptactva

Kdy: sobota 7. října od 8.00

Kde: Hněvín, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Během každoroční ornitologické vycházky budou lidé pozorovat podzimní tah ptáků, dravce i pěvce. Průvodcem bude ornitolog Jaroslav Bažant. Dalekohled a svačinu s sebou. Sraz je před budovou muzea.

CHOMUTOVSKO

Koncert Tři sestry

Kdy: pátek 6. října od 19.30

Kde: KZ Orfeum, Kadaň

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Oblíbená kapela Tři sestry v čele s Lou Fanánkem Hagenem opět zahraje v Kadani. Uslyšíte určitě největší hity kapely.

Jirkovský písňovar

Kdy: pátek 6. až neděle 8. října

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na zámku Červený Hrádek v Jirkově se koná již 16. ročník festivalu sborové populární hudby. Jirkovský písňovar nabídne program od pátku 6. října od 19 hodin, kdy se na zahajovacím koncertu představí pořádající domácí Ventilky a loňský vítěz Skandál. V sobotu se pak začíná v 10 hodin, program bude během celého dne. V neděli se pak chystají workshopy, ale také koncerty v jirkovské synagoze v a atriu chomutovské knihovny.

ŽATECKO

Jablečný den v Krásném Dvoře

Kdy: sobota 7. října od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Krásný Dvůr

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Jarmark, jablka na všechny způsoby, workshopy, soutěže a bohatý program. To vše na vás čeká při oblíbeném Jablečném dni v Krásném Dvoře. Na nádvoří zámku vystoupí například The Tap Tap, Dunaj, Bratři v tricku, Tutocirk. Bude také soutěž o nejchutnější jablečný zákusek.

Divadlo v Mederově domě: Carolides z Karlsperka

Kdy: sobota 7. října od 19.00

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadlo odehrají ochotníci v unikátních prostorách Mederova domu v Žatci. O tom, jak Carolides zveršoval nápis na Kněžské bráně.

LITOMĚŘICKO

Vojtěch Dyk and D.Y.K.

Kdy: pátek 6. října od 20.00

Kde: Kulturní dům Litoměřice

Za kolik: 395 až 790 korun

Proč přijít: Hlavní hudební autorský projekt Vojtěch Dyka, kapelu D.Y.K, jejíž melodie plují na vlnách funku, soulu, jazzu, ale ve skutečnosti se snad ani žánrově zařadit nedá, čeká zastávka v Litoměřicích. Večery plné unikátní show, hudby a tance se ponesou ve znamení radostného potkávání, nezapomenutelných hudebních zážitků a vzájemného propojování nálad.

České korunovační klenoty na dosah

Kdy: sobota 7. října od 8.30 do 15.30

Kde: Hrad Litoměřice

Za kolik: dospělí 200 Kč, děti 150 Kč, děti do 120 cm zdarma

Proč přijít: Výstava jedinečných replik národního pokladu, která bude k vidění na Hradě Litoměřice do 27. listopadu. Uvidíte nejen mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů, ale i prostory gotického hradu.