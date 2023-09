Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Svatováclavská pout v Malé Bukovině. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

DĚČÍNSKO

Oktoberfest v Pivovaru Sever

Kdy: sobota 23. září od 14.00 do 23.00

Kde: Pivovar Sever, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milovníci piva se mohou těšit na první Oktoberfest v Pivovaru Sever. Návštěvníci ochutnají stávající piva z pivovaru, nová piva, ale i piva z jiných různých pivovarů. Ochutnat budou moci také bratwursty nebo preclíky. Zahraje tradiční kapela Granzgänger z Německa. Pořadatelé vyzývají, aby návštěvníci přišli tradičně po oktobersfestku oděni - ženy dirndl, muži lederhoseny či kostkované košile.

Festival klidu

Kdy: sobota 23. září od 14.00 do 22.00

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jednodenní festival bude příležitostí pro návštěvníky zpomalit a najít vnitřní rovnováhu a harmonii. Na hudební stage se vystřídají Pavlína Holárková, Fri.da a Lucie Hermannová, Sbor SaH a Jakub Málek na marimbu, Radek Špáta na shakuhachi, Sedm Gongů, Jakub Čapka sitar, Cti Hang, Vojta Violinist a Myrith nebo Létající koberec. Ve workshop stage návštěvníci zažijí Čchi-kung s Veronikou Peškovou, meditaci a jógu s Dadou Vanditanandou nebo třeba křesťanskou meditaci s Vladimírem Volrábem. Zóna klidu přinese akupunkturu, masáže, přednášku o barefoot chůzi nebo workshop s dechovými nástroji. V kinostanu si pak mohou návštěvníci poslechnout několik tematických besed a zhlédnout dokumenty. Děti si užijí jízdy na oslících, řezbářskou dílničku či jógu pro děti. Na místě nabídnou stánky nealko nápoje, domácí limonády, čaje, veganská a vegetariánská jídla, raw dobroty a mnoho dalšího.

Odvoz léta do Němec

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: U Labe pod zámkem, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Děčínská Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou pořádá tradiční akci „Odvoz léta do Němec“. Start lodí na trase Děčín – Bad Schandau je v 10 hodin pod zámkem na soutoku Labe a Ploučnice. K hojné účasti zve výbor Společnosti.

Bukovinská pouť

Kdy: sobota 23. září od 11.00

Kde: U kostela sv. Václava, Malá Bukovina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční pouť v Malé Bukovině. Vystoupí mažoretky, taneční obor ZUŠ Žandov, Honza Popleta pro nejmenší děti, představí se rytíři a z hudebního programu se lidé mohou těšit na Brontosaury revival, Veras - revival Věry Špinarové, Na knop company, Katapult revival a Kabát revival Varnsdorf. Mezi atrakcemi bude velký i malý řetízkový kolotoč, nafukovací skluzavka, skákací hrad, twister a další. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech, parkovné činí 100 korun.

Den za obnovu lesa

Kdy: sobota 23. září od 10.00 do 16.00

Kde: Areál Dymník, Rumburk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čtvrtý ročník největší a nejúspěšnější celostátní lesnické akce pro veřejnost. Přijďte si vyzkoušet práci v lese, dozvědět se více o práci lesníků nebo si jen užít bohatý doprovodný program. Chystají se aktivity spojené s obnovou našich lesů - zalesňování, zábavné hry a kvízy pro děti, ochutnávky zvěřiny, body záchrany a bezpečnost v lese s IZS, ukázky vábení jelenů, ukázky motorových pil, dílničky pro děti a mnoho dalšího.

Už jsme doma hrají písně FPB

Kdy: pátek 22. září od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 250/300 korun

Proč přijít: Legendární teplická punková kapela FPB, která vznikla v roce 1980 v Teplicích už ve své původní sestavě zahrát nemůže. Zakládající člen a zpěvák FPB Miroslav Wanek však se svojí současnou kapelou Už jsme doma tvorbu FPB čas od času fanouškům dopřeje. Písně této legendy tak budou jedním z prvních koncertů garážové sezóny 2023/2024. Vstupné stojí 250 korun v předprodeji a 300 korun na místě.

Děčín je pro mne nostalgie, říká děčínský rodák a stand-up komik Frauenberg

Oslava 11 let v nové knihovně

Kdy: pátek 22. září od 16.00

Kde: Městská knihovna Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program pro celou rodinu k oslavě 11 let děčínské knihovny. Od 16 hodin se uskuteční koncert Lumara, kde české a ukrajinské děti z hudebních kroužků a táborů vystupují společně se zpěvačkou Tamarou Lutsenko. Od 17 hodin se pak děti i dospělí mohou těšit na pirátskou pohádku Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse. V 18 hodin se pak uskuteční Slam poetry exhibice, v 19.30 zahraje dechovka Merbotrubky. Po celou dobu akce bude probíhat swap knih, kde platí, že se mají nosit knihy pouze v dobrém stavu do 15 kusů na osobu a kolik kdo přinese, tolik si může odnést. Později budou knížky volně k rozebrání.

Noc pro netopýry

Kdy: pátek 22. září od 18.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: zdarma (platí se běžný vstup do zoo)

Proč přijít: Pokud vás zajímá fascinující svět netopýrů, nenechte si ujít tuto akci v děčínské zoo. Jde o novinku v kalendáři akcí, která má připomenout Mezinárodní noc pro netopýry. Ta probíhá pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) již od roku 1997. Zájemce čeká vás večerní vycházka po areálu zoo, ukázky identifikace druhů a přednáška s promítáním. Řeč bude i o tom, co netopýry ohrožuje a jak jim lze pomoci. Příchozím se budou věnovat odborníci: zoolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Bc. Lukáš Blažej, inspektor Oddělení ochrany přírody ČIŽP Ústí nad Labem Jiří Hejduk, bývalý ředitel Národního parku České Švýcarsko Ing. Pavel Benda, Ph.D., vrchní chovatel Zoo Děčín Petr Haberland a zoolog Zoo Děčín Roman Řehák. Na akci je nutné se předem objednat. Vstupenky je nutné zakoupit na e-shopu.

Dveře podzimu - Jaroslav Svěcený

Kdy: sobota 23. září od 18.00

Kde: Kostel sv. Jakuba Většího, Česká Kamenice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V kamenickém kostele připravili novinku - Dveře podzimu. Jde o pásmo koncertů vážné hudby, prvním z nich bude koncert známého houslisty Jaroslava Svěceného. Vstupenky na koncert jsou v prodeji na místě, nebo předem na SMS ticket či v Turistickém informačním centru.

ÚSTECKO

Forum food festival nabídne burgery, hranolky i churros

Kdy: pátek 22. září a sobota 23. září od 11.00 do 21.00

Kde: Kostelní náměstí, OC Forum Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kdo rád jí, tak by neměl chybět na Forum food festivalu v Ústí nad Labem. Ten se uskuteční na Kostelní náměstí před OC Forum v Ústí nad Labem v pátek 22. září a v sobotu 23. září vždy od 11.00 do 21.00. Těšit se můžete na burgery, steaky, hranolky, churros, exotické kuchyně, řemeslné pivo od několika pivovarů, moravské, české i zahraniční víno, prosecco, alko i nealko míchané nápoje, limonády, výběrovou kávu, dezerty, zmrzlinu. Vstup je zdarma.



Jiřinková slavnost na zámku ve Velkém Březně

Kdy: sobota 23. září od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 160/130/50 korun

Proč přijít: V rámci prohlídky interiéru zámku Velké Březno bude moci obdivovat vázy s jiřinkami, na 60 druhů nejkrásnějších podzimních jiřin na zámek zapůjčilo zahradnictví Dahlia Brzák. Jiřinková slavnost se uskuteční v sobotu 23. září od 10.00 do 17.00. Plné vstupné přijde na 160 korun.



Činoherní studio láká na Mluviti pravdu, ve hře se představí i Formánek

Kdy: sobota 23. září od 19.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Kdo ještě neviděl dramatizaci Formánkova románu Mluviti pravdu, má šanci v sobotu 23. září od 19 hodin v Činoherním studiu (ČS) v Ústí nad Labem. Těšte se na pouť mexického českého německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Na divadelních prknech se představí třeba Petr Uhlík, Josef Kadeřábek či Klára Suchá. V hře hraje i spisovatel Josef Formánek, který pochází z Ústí nad Labem. Proslavily ho knihy Prsatý muž a zloděj příběhů či Úsměvy smutných mužů. Lístek přijde na 350 korun, vstupné lze koupit přes web ČS.



Koncert dua T´N´T v Církvicích

Kdy: sobota 23. září od 16.15 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích na Ústecku

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Proč přijít: Koncert dua T´N´T nebo-li Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček potěší návštěvníky Hudebních Církvic. Akce se uskuteční v sobotu 23. září od 16.15 hod v Církvicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné je dobrovolné. Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček se zabývají interpretací spirituálů a gospelů více než dvacet let. Jejich energický dvojhlas zní buď a capella nebo je doprovázen kytarou. „Věnují se aktivně koncertní i pedagogické činnosti. Mají za sebou stovky koncertů na festivalech, v kostelích i klubech. Společně vedou gospelové pěvecké workshopy po celé ČR. V roce 2019 jim u vydavatelství ZZrecords vyšla deska spirituálů a gospelů s názvem Going Home. Při zavřených očích byste snadno mohli podlehnout iluzi, že vám zpívá třeba Tina Turner,“ řekla za Církvickou kulturní společnost Helena Beranová.

Rozloučení s létem na Miladě

Kdy: neděle 24. září od 14.00 do 18.00

Kde: jezero Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na jezeře Milada u Ústí nad Labem se můžete rozloučit s létem. Akce pro celou rodinu se tam uskuteční v neděli 24. září od 14.00. Těšit se můžete atrakce, ukázky IZS, lety vrtulníkem a soutěže o hodnotné ceny. Vstup je zdarma.



Offroad Cup Babiny

Kdy: sobota 23. a neděle 24. září

Kde: Babiny I. U Čřeniště, Ústecko

Za kolik: dvoudenní 150 korun

Proč přijít: Trialové závody Offroad Cup Babiny proběhnou v sobotu 23. a v neděli 24. září. Bývalý vojenský prostor Babiny najdete u Čeřeniště, část obce Malečov na Ústecku. Těšit se můžete na závody terénních vozů, skákací hrad, ukázky vojenské techniky, RC modely, malování na obličej. K dispozici bude po oba dva dny občerstvení a půjčovna minitanků. V sobotu odpoledne zahraje kapela Kliďánko. Vstupné na oba dva dny přijde na 150 korun, parkové stojí 50 korun.

Kolaři ukončí sezonu v Brné

Kdy: sobota 23. září od 10.00 do 15.00

Kde: Cyklokemp Loděnice v Brné, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ukončení cyklosezony na Labské stezce se uskuteční v sobotu 23. září od 10.00 do 15.00. V cyklokempu Loděnice v Brné se můžete těšit na pohádku Sváťova dividla, animační program pro děti, nafukovací atrakce, malování na obličej. Proběhnou i aktivity týmu silniční bezpečnosti a městské policie. Společná cyklojízda má start v 10.45 u přístaviště v Libochovanech, je možnost zdarma využít lodní linku T91 z Ústí nad Labem.

Václavská pouť ve Velkém Březně



Kdy: pátek 22. až neděle 24. září

Kde: náměstí ve Velkém Březně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: O tomto víkendu to bude ve Velkém Březně žít pouťovými atrakcemi. Václavská pouť se na tamním náměstí uskuteční od pátku do neděle. Vstup je zdarma.

LOUNSKO

Člověk v přírodě a Řemesla a kreativita v Lounech

Kdy: pátek 22. až neděle 24. září

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 70/50 korun

Proč přijít: Výstaviště v Lounech o víkendu ožije tradičním veletrhem Člověk v přírodě. Výstavu drobného zvířectva a chovatelských potřeb doplní sortiment zdravé stravy a životního stylu. V exotickém pavilonu návštěvníci najdou hady, želvy a exotické ptactvo, v chovatelském pavilonu pak budou k vidění i zakoupení drobná domácí zvířata – králíci, drůbež, holubi a další. Také letos bude zároveň probíhat výstava Řemesla a kreativita a v neděli od 9 krajská výstava psů. Výstaviště bude otevřené každý den od 9 do 17 hodin.

Bronzový kvaš v archeoskanzenu

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Archeoskanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Rozloučení s létem a oslava sklizně. To bude program akce Bronzový kvaš, chystané v sobotu v Archeoskanzenu Březno u Loun. Návštěvníci mohou absolvovat komentovanou prohlídku skanzenu (10.00 a 16.00), vyslechnout si přednášku o době bronzové v Izraeli (11.00) či sledovat ukončení experimentu uskladnění obilí v jámě (12.00). Další přednáška se bude zabývat rekonstrukcí oděvů a osobního vybavení z doby bronzové (14.00) a ukázka přiblíží pohřbívání ve starší době bronzové (14.30). V 15.00 hosté uvidí rituál podzimní rovnodennosti.

CHOMUTOVSKO

Svatováclavské vinobraní v Kadani

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Františkánské zahrady, Kadaň

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: 23. ročník kadaňského svátku vína se uskuteční v sobotu 23. září ve Františkánských zahradách. K ochutnání bude nejen víno, ale i mošt nebo burčák z kadaňských vinic. V programu návštěvníky čekají cimbálová muzika Broučka, Linda a Vojara, stánky s občerstvením, prohlídky vinného sklípku, malování na obličej či fotokoutek. V ceně vstupenky je prohlídka obnoveného klášterního chrámu.

Strupčické slavnosti česneku

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Strupčice

Proč přijít: Strupčice se v sobotu 23. září rozvoní poctivým česnekem. Proběhnou tam Strupčické slavnosti česneku, spojené se svatováclavskou poutí. Na programu je po zahájení (10.00) soutěž v pojídání česneku (14.15), předání Ceny obce 2023 (15.00), losování tomboly (15.15), vystoupení Děda Mládek Illegal Band (15.30), Harlej revival a Walda revival (17.00) a nakonec afterpárty s moderátorem dne Lukášem Budaiem (20.00). Během dne se návštěvníci mohou těšit i na česnekové speciality, stánkový prodej, výstavu automobilů, motorek, zemědělské techniky či drůbeže a nebo na tvořivé dílničky pro děti a vystoupení harmonikářů.

LITOMĚŘICKO

Velkožernosecké vinobraní

Kdy: sobota 23. září od 10.30

Kde: Velké Žernoseky

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Velké Žernoseky budou v sobotu 23. září opět lákat milovníky vína. Kulturní program bude připraven na několika podiích, kde se vystřídají různé kapely, v kostele sv. Mikuláše se bude žehnat úrodě (11.00), děti potěší Divadlo V Pytli (12.00), dospělé večer zase ohňostroj u přívozu (21.00). Historická scéna nabídne vojenské ležení, historické zbraně a řemeslné stánky, sportovní areál zase naplní pouťové atrakce. Velkou podívanou slibuje historický průvod (14.00).

Pochod k 50 letům rozhledny Varhošť

Kdy: neděle 24. září od 10.00

Kde: rozhledna Varhošť

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klub českých turistů Litoměřice pořádá k 50. výročí otevření nové rozhledny na Varhošti v neděli 24. září výroční pochod pro širokou turistickou i neturistickou veřejnost. Akce je organizována formou hvězdicového dostředného pochodu pro pěší s místem startu podle vlastní volby účastníků s cílem u rozhledny. Zde budou účastníkům vydávány v době od 10 do 15 hodin cílové odměny - pamětní list, výroční turistická vizitka, jubilejní razítko a další drobná pozornost. Na úpatí Varhoště v sedle Průhon bude možnost zakoupit občerstvení – teplé a studené nápoje, uzenina a podobně.

TEPLICKO

Oktoberfest Krupka

Kdy: od pátku 22. září do soboty 23. září

Kde: Stadion Krupka

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Víkend plný zábavy, dobrého jídla a hlavně piva. To je Oktoberfest v Krupce. Oběma dny bude provázet moderátor Lemmy, v pátek program startuje v 16 hodin a zahrají North Bohemian Quartet, Last Rebel, Hlahol nebo Vojnar Family. V 19.15 se z pekel vyřítí Krampus čerti z Rohatec a poté se s nimi bude možné vyfotit v pekelném fotoateliéru. Ve 20 hodin začne ohnivá show. V sobotu se pak začíná v 11 hodin, zahrají kapely Blue Rocket, Sklap, Schlak nebo Sklepsession. Děti se mohou těšit na atrakce nebo pěnové dělo. Jednodenní vstupné stojí 200 korun, na oba dny návštěvníci zaplatí 300 korun. Děti do 150 cm mají vstup zdarma.

Jarmark chutí

Kdy: od pátku 22. září do soboty 23. září

Kde: kolonáda domu kultury, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jarmark chutí v Teplicích je akce zaměřená na všechny chutě života, zejména na zdravý životní styl a vzdělávání. Návštěvníci si užijí přednášky nejen o výživě, trhy se zajímavými produkty, vaření na pódiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími hosty z kulinářského světa, soutěže pro děti o zdravé stravě či sportovní soutěže. V multikině v OC Galerie budou v pátek od 10 do 13.30 probíhat přednášky zaměřené nejen na zdraví.

MOSTECKO

Den obce Želenice a osady Liběšice

Kdy: sobota 23. září od 13.00

Kde: Stadion Želenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na akci vystoupí kapely 3D (13.00-18.00) a Sortiment (18.30-23.00). Zakoupit bude možné medovinu, cibuli z Račetic, česnek, jablka, mošty, burčák z Chrámců, mýdla, keramiku, drátkované anděly, sirupy, cukrovinky a mnoho dalšího. Děti se budou moci vyřádit na kolotočích, při jízdě na koních nebo si budou moci nechat pomalovat obličej. Chybět nebude ani fotokoutek.

Svátek seniorů a francouzské trhy

Kdy: sobota 23. září od 9.00

Kde: Radniční park, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejen senioři si užijí akci v mosteckém Radničním parku. Zahrají Strahovanka (9.00), Jiří Štedroň (11.00) nebo skupina Voilá (13.00). Akci moderuje Chantal Poullain. Příchozí dostanou kávu a dortík zdarma. Představí se seniorské kluby, prezentovat se bude také městská policie a ProMedicus - domácí péče.