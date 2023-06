Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Akce ve varnsdorfském pivovaru Kocour. Ilustrační foto | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

DĚČÍNSKO

Kamen!ce fest 2023

Kdy: čtvrtek 15. června - sobota 17. června

Kde: Česká Kamenice

Za kolik: doporučené vstupné 300-900 korun

Proč přijít: V České Kamenici proběhne už třetí ročník hudebního festivalu Kamen!ce. V rámci letošního programu se lidé mohou těšit na spoustu vystoupení v historickém centru města. Největšími taháky jsou například Tata Bojs, David Koller, Midi Lidi, Prago Union nebo Katarzia. Součástí programu jsou i přednášky, filmy, výstava, divadlo, busking, food zóna a další. Podrobný program zájemci najdou na webu festivalu www.festivalkamenice.cz.

Slavnosti města u Kocoura

Kdy: sobota 17. června od 14.00 do 22.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Pivovaru Kocour zahájí letošní varnsdorfské slavnosti, které budou probíhat až do soboty 24. června. V sobotu 17. června v areálu pivovaru od 14 hodin zahraje dechovka Lužanka, následně vystoupí taneční skupina Stars Varnsdorf. Od 16 hodin se příchozí mohou těšit na country kapelu Malvas, od 20 hodin si přijdou na své milovníci tvrdší muziky, vystoupí hard rock/metal kapela Oxagon. Probíhat bude v areálu také Adrenalin point - různé sportovní aktivity.

Startuje Kamen!ce. Centrum České Kamenice promění ve festivalový areál

Den v Růžovém

Kdy: sobota 17. června od 14.00 do 21.00

Kde: Křížová ulice, Děčín

Za kolik: od 250 korun

Proč přijít: Největší degustace frizzante a růžových vín v Česku. Těšit se na pěší zóně pod Růžovou zahradou děčínského zámku můžete výhradně na špičková růžová a perlivá vína z Moravy a Čech. K ochutnání budou připravena všechna vína přihlášená do jediné specializované soutěže růžových a perlivých vín u nás - Jarovín, 20. ročník. Přijďte v růžovém oblečení.

Hornopodlužský Vlekfest

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: Restaurace U Vleku, Horní Podluží

Za kolik: 200/100 korun

Proč přijít: Open air festival Hornopodlužský Vlekfest láká na kapely Wolfs Gang, Průtrž Kačen, Deep Purple tribute nebo Tohard a 25. Na čepu bude tankové pivo. Běžné vstupné stojí 200 korun, zlevněné 15-18 let 100 korun, pro děti do 15 let je vstup zdarma.

ÚSTECKO

Rytíři, tanec i hudba. V Chlumci si připomenou slavnou bitvu

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Chlumec, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pěkný program pro celou rodinu chystají na sobotu 17. června v Chlumci na Ústecku. Připomenou si tam výročí bitvy u Ústí nad Labem, známé též jako bitva Na Běhání. Ta se odehrála roku 1426. Letos návštěvníky na louce za Horkou čeká středověká hudba, dobové tance, rytířské souboje či projížďky na koních. Průvod rytířů z náměstí startuje v 11.30 a hlavní program pak začne ve 13.00. Samotná bitva Na Běhání začne v 16.00, koncert skupiny Desperádi začne v 18.00. Vstup je zdarma.

Indiánský den Karla Maye

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: Brná, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Indiánský den Karla Maye je tradiční akce, která se uskuteční v sobotu 17. června od 14.00, a pořádá ji Veselá Brná. V plánu je indiánský průvod, hry pro malé i velké, bohatý doprovodný program v prostoru u kapličky v Brné. Představí se Vladimír Hron jako Vinnetou a boxerská legenda Svatopluk Žáček coby Old Shatterhand . „Chybět nebudou další postavy oblíbeného románu jako např. Inču-Čuna i Kleki - Petra. Představí se několik kapel a hudební finále obstará skupina Jiřího Veissera - zakládajícího člena skupiny Rangers- Plavci. Děti budou hrát na sále divadlo, provizorní indiánská vesnice nabídne historická fakta, ukázku zbraní i věrné kopie oblečení,“ řekl Zdeněk Kymlička . Start akce je ve 14.00, vstupné zdarma.

Ústí zažije běh plný barev

Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: Centrální park na Severní Terase, Ústí nad Labem

Za kolik: startovné 0/900 korun

Proč přijít: Barvám neutečeš opět v Ústí nad Labem. Další ročník oblíbené akce se uskuteční v neděli 18. června v parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava. Děti, teenageři i dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi - zúčastnit se může opravdu každý. Trasa je dlouhá pět kilometrů a barevných stanovišť je též pět. Registrace závodníků začne v 9 hodin, samotný běh pak odstartuje ve 13.00. Těšit se můžete i na doprovodný program.

Otevírání Milady

Kdy: neděle 18. června od 14 do 18.00

Kde: hlavní pláž jezera Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jezero Milada u Ústí nad Labem se v neděli 18. června „otevře“ lidem. Akce s názvem Otevírání jezera Milada se uskuteční na hlavní pláži od 14.00. Těšit se můžete na atrakce, dětskou show, airsoft, ukázku IZS, skákací boty, lety vrtulníkem a soutěže o ceny. Vstup je zdarma.

TEPLICKO

Burger Street festival Teplice

Kdy: pátek 16. června - neděle 18. června

Kde: OC Olympia, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejlepší burgery z celé země mohou ochutnat o víkendu lidé na teplickém burger festivalu. Na místě budou k dispozici desítky stánků, mimo bohaté nabídky burgerů milovníci jídla ochutnají také hranolky, corndogy, makronky, bublinkové vafle, rolovanou zmrzlinu, z nápojů pak pivo, míchané nápoje, víno i různé nealko. Festival se bude konat v pátek a v sobotu od 10.00 do 21.00 a v neděli od 10.00 do 20.00.

Mystery 2023

Kdy: neděle 18. června od 12.00

Kde: Městské sportoviště Osek

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: 5. ročník šifrovacího závodu a festival luštění a her čeká rodiny s dětmi v zázemí městského sportoviště v Oseku. Přibližně 6 kilometrů dlouhá trasa nabídne procházku přírodou spojenou s luštěním záhad. Registrace budou otevřeny už ve 12 hodin, samotný závod začne o hodinu později. V areálu mohou účastníci využít také poukázky na 3D bludiště a minigolf zdarma. K účasti v závodu si stačí pořídit nadační tričko za 400 korun, k dostání budou na místě nebo v předprodeji ve 3D bludišti nebo v infocentru v Oseku. Od 12 hodin nebude chybět také doprovodný program jako únikové hry, deskové hry nebo hlavolamy. Děti se mohou vydat i na sportovní okruh, chybět nebude hudební program. Občerstvení bude zajištěno. Výtěžek z akce poputuje na pomoc nemocným cystickou fibrózou.

MOSTECKO

Benedikt Music Open 2023

Kdy: sobota 17. června od 13.00 do 0.00

Kde: jezero Benedikt, Most

Za kolik: 200/300 korun

Proč přijít: V areálu mosteckého jezera Benedikt se chystá den plný hudby a zábavy. Letošní Benedikt Music Open bude zaměřený na mladé věkem i duchem a láká na moderní muziku. Od 13 hodin vystoupí Ellie, následně se lidé mohou těšit na Ben a Mateo, Marcell, Pam Rabbit, Mydy nebo Nobodylisten, kteří zahrají jako poslední od 21.00. V N-clubu pak proběhne afterpárty. Vstupenky stojí v předprodeji 200 korun, na místě pak 300 korun. Děti do 13 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.

Běž za snem

Kdy: neděle 18. června od 15.00

Kde: jezero Benedikt, Most

Za kolik: 100-300 korun

Proč přijít: Sportovní klub Orlen Unipetrol ve spolupráci s městem Most a neziskovkou Cesta za snem pořádá v neděli nadační běh Bež za snem. Hlavní závod proběhne od 17.30, běhu na 6 kilometrů se zúčastní ženy i muži, startovné je 200 korun. V ostatních kategoriích je štafeta 3x2 kilometry (startovné 300 korun) a dětský běh na 200 metrů (startovné 100 korun). Zaregistrovat se mohou lidé na stopnito.cz. Celá výše startovného poputuje na dobročinné účely. Jako doprovodný program pro děti a dospělé se chystá setkání s legendou Nagana, autogramiáda hráčů A týmu HC Verva Litvínov, setkání s maskotem Vervákem, taneční vystoupení skupiny THE F.A.C.T., discgolf, lukostřelba nebo trenažéry.

LOUNSKO

Podbořanské letní slavnosti

Kdy: pátek 16. a sobota 17. června

Kde: náměstí T.G.M. Podbořany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Podbořanské letní slavnosti jsou opět tady. Uskuteční se v pátek 16. od 16 hodin a v sobotu 17. června od 12 hodin. Nabídnou bohatý kulturní program s vystoupením kapel Anakonda Benda, Full Time, Pumpa, Hlahol, Premiér, Jih Band, Poetika, Jakub Děkan Band nebo Veselí Muzikanti. Představí se také šikovní žáci místní umělecké školy. V rámci doprovodného programu se bude hrát beachvolejbal O pohár starosty města. V sobotu bude otevřená tvrz v Hlubanech a podbořanská knihovna uspořádá čtení pro děti a tvořivou dílnu.

Slet letadel a dětský den v Žatci

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: letiště Macerka, Žatec

Za kolik: 130/60/zdarma

Proč přijít: Letiště Macerka na okraji Žatce se stane v sobotu 17. června dějištěm 33. Sletu letadel a dětského dne. Oblíbená akce nabídne například přílet vrtulníku Mil Mi-8 Armády České republiky, chybět nebudou ani ukázky výsadku. Stejně jako v případě dvouplošníku Antonov AN 2. K vidění budou i historická letadla s ukázkou pilotáže a vzdušného boje, ultralighty, modely, svou činnost představí hasiči, policisté i kynologové. Na děti budou čekat soutěže a atrakce.

CHOMUTOVSKO

Otevřeno 2023 v Chomutově

Kdy: čtvrtek 15. až neděle 18. června

Kde: Chomutovská knihovna, Kamencové jezero, sklepení kostela sv. Kateřiny

Za kolik: 150/100/zdarma

Proč přijít: V Chomutově vyvrcholí multižánrový festival Otevřeno 2023. Ve čtvrtek diváci uvidí v atriu knihovny divadlo Pudl a Pudr aneb Fantastické počátky barokního divadla v Čechách (19.00). Otvická pláž Kamencového jezera nabídne v sobotu koncerty kapel Bratři (18.00) a Ventolin (20.00), atrium knihovny odpolední program s koncerty Frankie Paul John (15.00), Schodiště (16.30), Dunaj (18.30) a Flamengo Reunion Session (20.15). Neděli zpestří divadlo objektů a koncert na motivy Anny Kareniny ve sklepení kostela sv. Kateřiny (19.00).

Světový pohár v in-line bruslení ve Vysoké Peci

Kdy: sobota 17. a neděle 18. června

Kde: koupaliště, Vysoká Pec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mimořádný divácký zážitek nabídnou víkendové závody Světového poháru v in-line bruslení a Mistrovství ČR v in-line bruslení. Hostit je bude areál koupaliště ve Vysoké Peci. Program začne v sobotu ve 12, v neděli v 10 hodin. Od 18 hodin je v plánu navíc písničkový večer s kapelami No Comment, Saphir (19.00) a Průvan (20.00). Během konání akce bude silnice kolem koupaliště pro dopravu uzavřená.

LITOMĚŘICKO

Den otevřených dveří v Astur Straškov

Kdy: pátek 16. a sobota 17. června

Kde: Straškov 103

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Farma Astur Straškov zve o víkendu při příležitosti Dnů českého zemědělství na den otevřených dveří. Přijít můžete v pátek 16. června od 8 do 14 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin. Kromě prohlídky farmy budou připraveny naučně zábavný program nejen pro děti a mládež, ukázka strojů John Deere a Claas, představení digitálních nástrojů pro řízení farmy v 21. století a příklady lokální zemědělské produkce. Spolek podřipských oráčů ukáže historickou techniku.

600 let města Třebenice a 150 let hasičů

Kdy: sobota 17. června od 8.30

Kde: Třebenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota bude v Třebenicích ve znamení oslav 600 let existence města a 150 let fungování místního sboru dobrovolných hasičů. Program nabídne dopolední průvod, ukázky zásahů profesionálních a dobrovolných hasičů, koncert kapely Pozdní sběr i divadelní představení místních ochotníků. Připraveny budou indiánská show pro děti, vystoupení kouzelníka, sborů ZŠ Třebenice a DD Dlažkovice, ukázka požárního útoku mládeže SDH Klapý a mnoho dalšího. Vrcholem programu bude vystoupení Yvetty Blanarovičové s kapelou (17.30). Večer se chystá zábava a ohňová show.