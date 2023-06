Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Hudební skupina PSH. Ilustrační foto | Foto: Ondřej Musil

DĚČÍNSKO

PSH open air

Kdy: pátek 9. června od 20.00

Kde: Fabrika, Doubice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Česká rapová skupina Peneři strýčka Homeboye (PSH) zamíří v pátek 9. června do Fabriky v Doubici. Bar se otevírá už v 17 hodin, start se chystá ve 20.15. Lidé se mohou těšit také na afterparty s djs. Koncert proběhne venku za každého počasí.

Dětský den s LEGO piráty

Kdy: sobota 10. června od 13.00 do 17.00

Kde: Oblastní muzeum, Děčín

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Děti, které mají rády dobrodružství, piráty či stavebnici LEGO, si přijdou na své na muzejním nádvoří. To se promění v pirátskou pevnost plnou výzev a překvapení. Chybět nebudou ani zajímavé ceny.

Pohádkový les a Staročeský jarmark

Kdy: sobota 10. června od 8.00

Kde: Krásná Lípa

Za kolik: 50 korun/zdarma

Proč přijít: Klub českých turistů v Krásné Lípě pořádá pro děti Pohádkový les. Vydají se na trasu o délce 2 nebo 7 kilometrů, kde na ně budou čekat stanoviště plná her a překvapení s pohádkovými bytostmi. Registrace proběhne od 8 do 11.30 (trasa 2 km) a od 8 do 10.00 (trasa 7 km) v krásnolipském kulturním domě (kině), startovné je 50 korun na osobu. Pohádkové trasy jsou vhodné i pro rodiče s kočárky, psi musí být na krátkém vodítku. Vyhodnocení proběhne v 15.30 na náměstí, kde bude probíhat po celý den Staročeský jarmark, přichystaný bude také skákací hrad a výtvarné dílny zdarma. Chystá se také soutěž o nejlepší bábovku, pohádka pro děti nebo vystoupení country kapely.

Run Labe Run a Rogalo DC

Kdy: neděle 11. června od 12.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na nábřeží se chystá sportovní odpoledne k příležitosti cílové rovinky štafetového závodu Run Labe Run, který se běží ze Špindlerova Mlýna. Lidé se mohou těšit na děčínské djs, pivovar Falkenštejn, stánek Karls grill bar, sportovní aktivity s BK Děčín a další. Od 15 hodin tu proběhne také, stejně jako každou neděli, hudební odpoledne Rogalo DC. Vystoupí dívčí pěvecký kvartet Kvarte Tones, ZUŠ Děčín a australské kytarové duo Opal Ocean.

Koller, Demo nebo No Name. Léto na Děčínsku láká na hudební pecky

ÚSTECKO

Dětský den ústeckého dopravního podniku

Kdy: sobota 10. června 9.00

Kde: vozovna DPMÚL ve Všebořicích

Proč přijít: I v letošním roce se můžete těšit na již 8. Dětský den otevřených dveří Dopravního podniku města Ústí nad Labem, který se uskuteční v sobotu 10. června od 9.00. Akce bude probíhat v prostorách trolejbusové vozovny ve Všebořicích na konečné linek 54, 56. Děti se mohou těšit na soutěže o ceny, které se budou prolínat s doprovodným programem. Na své si přijdou i dospělí účastníci, kteří si zasoutěží o velmi zajímavé ceny. Vstup je zdarma.

Zámek Velké Březno provoní růže

Kdy: sobota 10. června a neděle 11. června od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 160/130/50 korun

Proč přijít: Zámek v květech – Růže pro hraběnku Henriettu, tak se jmenuje akce, která se uskuteční o tomto víkendu na zámku Velké Březno o tomto víkendu. Tato vzpomínková prohlídka je věnována na památku členky rodu Chotků – hraběnky Henrietty Chotkové, královny růží, která v Dolné Krupé na Slovensku založila proslulé světové rozárium a byla v kontaktu s předními pěstiteli růží té doby. Jedna z růží, kterou vypěstovala, nese její jméno. Zámek Velké Března se může pochlubit tím, že v jeho areálu každoročně rozkvétá pár exemplářů této voňavé a historicky cenné květiny. Plné vstupné na akci přijde na 160 korun.

Ústecká benefice Útulek Fest nabídne kapely Gaia Mesiah či Švihadlo

Kdy: pátek 9. června od 16.00 a sobota 10. června od 11.30

Kde: cyklokemp Loděnice Brná, Ústecko

Za kolik: 290/420 korun

Proč přijít: Tradiční ústecká benefice Útulek Fest se potřetí vrátí do Cyklokempu Loděnice na cyklostezku na břeh Labe v Brné. Areál má i nové pódium, největšími taháky 22. ročníku budou v pátek 9. a v sobotu 10. června Gaia Mesiah (pátek od 21.00), legendy Švihadlo (sobota od 21.00), Zuby Nehty (sobota 17.00) a veselí domácí Točílas (sobota 19.00) i Houba (pátek od 19.40). Ústecká premiéra čeká novou dream-popovou dívčí kapelu Meluzína, sobotní program zahájí v 11.30 14letý bubeník Mayor Drummer. Z výtěžku pořadatelé koupí krmení pro psy i kočky. Festival za 21 let podpořil útulky částkou 700 000 korun. Letošní výtěžek opět rozdělíme mezi Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO v Ústí, Psí domov Řepnice z Litoměřicka a spolek Felisicat, co v Ústí pečuje o venkovní i nemocné kočky. Vstupenka na dvoudenní festival přijde v předprodeji na 290 korun, na místě pak zaplatíte 420 korun.

Zahradou rozhlasu budou zní hity The Beatles

Kdy: sobota 10. června od 19.00

Kde: zahrada Českého rozhlasu v Ústí nad Labem

Za kolik: 150/200 korun

Proč přijít: Živý koncert skupiny The Boom s orchestrem můžete zažít pod širým nebem v romantickém prostředí zahrady u Palácové vily Carla Friedricha Wolfruma (budova Českého rozhlasu, Na Schodech 10). Akce se uskuteční v sobotu 10. června od 19.00. Výtěžek z koncertu bude věnován nevidomému plavci Mirku Smrčkovi. Lístek v předprodeji vyjde na 150 korun, na místě pak zaplatíte 200 korun.

Na Miladě se bude běhat

Kdy: sobota 10. června od 9.00

Kde: Jezero Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milada Tour je oblíbený sportovní seriál, jehož součástí jsou tři různé závody a také mnoho doprovodných aktivit. Všechny závody spojuje rodinná a přátelská atmosféra. Na své si přijdou v mnoha kategoriích a na různých trasách děti i dospělí závodníci. Vysokou úroveň a oblíbenost hodnotí také sami závodníci. V plánu jsou závody 5 km, 10 km, 1/2 maraton a olympia dětský závod. Zázemí závodu bude na hlavní pláži Milady, start je v sobotu 10. června v 9.00.

TEPLICKO

Casanovské slavnosti v Duchcově

Kdy: pátek 9. a sobota 10. června

Kde: Zámek Duchcov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční slavnosti jsou poklonou osobnosti, která v Duchcově strávila část života. Giacomo Casanova přijíždí do Duchcova a celé město se baví! Tradiční casanovský festival zábavy nabídne sérii koncertních a divadelních představení s historickým jarmarkem, ukázkou dobových řemesel a dění na nádvoří zámku a v zámeckém parku. Z programu: Portless, která vznikla v roce 2012 rozpadem kapely SUPPORT LESBIENS, strhující show slibuje vystoupení kapely Rammstein Members Club – Tribute to Rammstein z Liberce. Rockovou scénu rozezní skvělá Gaia Meshiah nebo slovenští Eufory a rockový večer uzavře Marpo & Troublegang.

Revival v letňáku, Czech Floyd

Kdy: pátek 9. června

Kde: vnitřní nádvoří zámku Teplice

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Letní kino na zámku má svoji atmosféru. Vystoupí zde přední česká tribute kapela, která již 10. rokem přináší to nejlepší z nadčasové hudby skupiny PINK FLOYD. Koncert z pečlivě vybraných hitů programu napříč alby vč. Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse of Reason, Divison Bell, Rattle That Lock nebo Endless River.

MOSTECKO

Martin Rufer na Hněvíně

Kdy: neděle 11. června od 18.00

Kde: hrad Hněvín, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V zahradě hradu Hněvín zahraje oblíbený mostecký klavírista a skladatel Martin Rufer. Po celou dobu koncertu bude otevřené hradní bistro s občerstvením a vyhlídková věž.

Sraz historických vozidel v Litvínově

Kdy: sobota 10. června od 8.00 do 16.00

Kde: areál Loučky, Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už posedmé budou v areálu Loučky k vidění historická auta. Výstavu veteránů oživí příjezd patrona srazu, herce Pavla Nového, a hosta srazu, imitátora Petra Jablonského. V poledne vyrazí Litvínovem, Mostem a okolím spanilá jízda vozů. Zpět přijedou mezi 13.30 a 14.00, poté proběhne vyhlášení vítězů.

LOUNSKO

Dobrodění v Lounech

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: 80 korun/zdarma

Proč přijít: Charitativní akce Dobrodění napíše v sobotu 10. června v lounské restauraci Stromovka svůj šestnáctý díl. Jako obvykle se pobaví celá rodina. Dětské odpoledne začne ve 14 hodin. Připraveny budou hry a soutěže, ukázka RC modelů, své služby nabídnou kadeřnice a stánek s malováním na obličej, diváci uvidí vstupy taneční, hudební i mažoretkové. Přijedou hadraplány, hasiči, šermíři a kouzelník. V 17.30 bude sál patřit Divadlu koštice a od 20 hodin venkovní podium kapelám Dívka na léto, Bedňáci, Paralet a Funkus. Výtěžek ze vstupného bude předán na dobročinné účely, děti neplatí.

Otevřené zahrady na zámku Stekník

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června

Kde: zámek Stekník

Za kolik: 100/60 korun

Proč přijít: Zámek Stekník připravil netradiční prohlídky s názvem Víkend otevřených zahrad. Ty si budou moci zájemci prohlédnout v sobotu i neděli od 10 do 17 hodin. Půjde o prohlídky rozkvetlých růží v zámeckých zahradách s výkladem o italské terasovité zahradě. Součástí prohlídek bude krátké hudební vystoupení v zámecké sala terreně. Po prohlídce zahrad, kam je možné donést si i vlastní piknikovou deku, můžete s průvodcem navštívit také interiéry zámku, prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

CHOMUTOVSKO

Kadaňské pivní slavnosti

Kdy: sobota 10. června od 10 hodin

Kde: Františkánská zahrada, Kadaň

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Kadaň láká v sobotu 10. června na Kadaňské pivní slavnosti. Uskuteční se ve františkánské zahradě v ulici Jana Švermy. Své produkty představí dvanáct pivovarů, chystají se soutěže O kadaňský korbel i řada dalších. Potěší hudební vystoupení kapel The Crash, So Fine, Tajfun, Piknik - Michal Tučný revival, jistě zaujme hra na lahve v podání Flaškinet a svým rytmem se pochlubí bubeníci Drum Band F.Z. Slavností bude provázet moderátor Martin Šíl, součástí budou také atrakce a doprovodný program pro děti.

Hasičský víceboj v Klášterci

Kdy: neděle 11. června od 10.00

Kde: zámek Klášterec nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 11. června se v Klášterci nad Ohří uskuteční 8. ročník tradičního hasičského víceboje TFA - výstup na zámeckou věž. V náročném sportu se utkají hasiči i zájemci z řad veřejnosti. Soutěžící budou startovat v kompletním zásahovém oděvu, přilbě a rukavicích. Čeká je výstup na zámeckou věž, přenášení 25kilogramových barelů, přemístění 80kilogramového závaží obouruční palicí a převalení velké pneumatiky. Klášterečtí hasiči převezmou při zahájení soutěže nové vozidlo.

LITOMĚŘICKO

Jarní Žalhocyklotour

Kdy: sobota 10. června od 8.00

Kde: železniční stanice Žalhostice

Za kolik: 250/180 korun

Proč přijít: Milovníci cyklistiky se v sobotu 10. června ráno sejdou na železniční stanici Žalhostice, aby absolvovali výlet Žalhocyklotour. Na začátek trasy, do Blíževedel, je i s koly přepraví speciálně vypravený vlak. Samotný výjezd proběhne po silnicích 4. třídy. Doporučená trasa vede z Blíževedel přes Skalku, Rašovice, Robec, Velký Hubenov, Vědlice, Drahobuz, Malešov, Svařenice a Vrbice do Chodoun, dále k „Trumpetce“ a „Koníkovi“. V cíli bude připraveno ošetření a občerstvení. Pro vyčerpané výletníky bude zajištěna odvozová záloha.

Kouzelný dětský den v Sulejovicích

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: hřiště, Sulejovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na hřišti v Sulejovicích proběhne v sobotu 10. června odpoledne dětský den. Láká na svět kouzelníka Harryho Pottera. Děti si užijí výrobu lektvarů, naučí se létat a bránit se černé magii. V 16.30 je čeká opékání buřtů. Připraveno bude i stanoviště pro batolata s bazénkem s vodou, balónky a házením kroužků. V 17.00 začne mistrovské utkání místního celku TJ Slavoj Sulejovice, který dětský den spolu s obcí pořádá.