Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Děčín hostí festival pouličního divadla

KDY: Pátek 9. až sobota 10. září

KDE: Křížova ulic, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi divadla, tak se můžete vypravit na jedenáctý ročník festivalu pouličního divadla. Tato dvoudenní akce se koná v Děčíně v Křížově ulici od pátku do soboty. Vstup je zdarma.

Noční Růžová zahrada vás zaujme

KDY: Pátek 9. září od 20 do 21:30 hodin

KDE: Růžová zahrada, zámek Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Projděte se romanticky nasvícenou Růžovou zahradou. Představíme vám vzácné odrůdy růží, zrekonstruované sochy a vizualizaci zahrady podle návrhu architekta Tomáše Eflera. Prohlídky probíhají v časech 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30. Rezervace předem není nutná.

Music from the Sky

KDY: Sobota 10. září od 14 do 22 hodin

KDE: Pastýřská stěna, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Hudební odpoledne na Pastýřské stěně zaštítěné děčínskými dj s a jejich hosty. Těšit se můžete na hip hop, funky či house. Bistro nad ferratou bude otevřeno po celou dobu akce, parkování je možné u zoo.

Old Boys slaví 30 let

KDY: Sobota 10. září od 19 hodin

KDE: Knihovní sál, zámek Děčín

ZA KOLIK: 150 korun

Děčínská dixielandová kapela Old Boys zve všechny své příznivce k tanci i poslechu. Přijďte oslavit 30 let existence této skupiny.

Rumburk láká na burčákobraní a restaurant day

KDY: Sobota 10. září od 15 hodin

KDE: Zahrada DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: Zdarma



Burčákobraní a restaurant day je součástí Rumburského kulturního léta. Program je následující: 15:00 zahájení stánkového prodeje, 16:00 Jiří Procházka a Proband, 22:00 ukončení akce. Restaurant Day v Rumburku - přátelský gastronomický festival amatérských kuchařů, pekařů a všech, co mají rádi jídlo. Zájemci o prodej vlastních domácích výrobků mohou kontaktovat pořadatele na telefonním čísle 776 035 744.

Rumburská dámská burza

KDY: Sobota 10. září od 10 hodin

KDE: Velký sál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: Zdarma, poplatek za prodej 50 korun

Máte doma oblečení, které je škoda vyhodit? Chcete jej poslat dál a doplnit svůj šatník o nové kousky? Máte možnost díky rumburské dámské burze. Začíná v sobotu v 10 hodin.