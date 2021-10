Nikko trio pod knihovnou KDY: Sobota 9. října od 17 hodin KDE: Městská knihovna, Děčín Užijme si ještě společně babí léto a venkovní atmosféru pod knihovnou dokud to půjde - Nikki trio vám zahrají jedinečnou směs RnB/Jazzu/Popu a v Infocentru si koupíte dobrou kávu nebo třeba víno. Nikki trio tvoří: Nikki Madi - klávesy a zpěv, Beto Solorzano – saxofon a Daniel Mele – bicí. Saxofonistu Beta už znáte z našich dřívějších koncertů (balkonové koncerty, Amanita pod knihovnou), je to zároveň náš lektor španělštiny a hry na saxofon.

44. ročník soutěžní výstavy plastikových modelů lodí, kterou pořádá PMK95 Ústí nad Labem ve spolupráci s DDM Děčín. Akce probíhá od 10 do 14 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.