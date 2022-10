Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 100 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je v současné době každý den od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 100 korun, děti platí 70 korun.

Zamaboja a Small Kingdom ve Varnsdorfu

KDY: Pátek 7. října od 19:30

KDE: Městské divadlo, Varnsdorf

ZA KOLIK: 250 korun



Zamajobe Sithole je v současnosti jednou z nejslavnějších zpěvaček v jihoafrickém zábavním a kreativním průmyslu. Slávu si vydobyla svým jedinečným vokálním stylem a postupným prozkoumáváním téměř všech hudebních žánrů včetně jazzu a afropopu. Její skvělý hlas a úžasné instrumentální schopnosti ohromily během let miliony posluchačů, a to nejen v Jižní Africe, ale i na newyorské hudební scéně. Na evropském turné ji doprovodí právě americká kapela z New Yorku, Small Kingdom bubeníka Andyho Wintera.

Muzejní odpoledne s Harry Potterem

KDY: Sobota 8. října od 13 hodin

KDE: Muzeum, Děčín

ZA KOLIK: 100 korun, děti 150 korun

Děčínské muzeum láká na bohatý zábavný program pro děti i jejich rodiče. Především však pro fanoušky Harryho Pottera. Kapacita muzejního odpoledne je omezená a vstupenky se dají koupit přes internetové stránky děčínského muzea.

Vydejte se na drakiádu

KDY: Sobota 8. října od 14 hodin

KDE: DDM, Rumburk

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si vypustit své draky a zasoutěžit si o toho nejbarevnějšího draka. Na zahřátí vás čeká teplý čaj. Každý dětský účastník si odnese památeční list a sladkou odměnu

Bleší trhy pod knihovnou

KDY: Neděle 9. října od 9 hodin

KDE: Městská knihovna, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Máte doma věci na prodej? Zkuste je prodat na nedělním bleším trhu pod děčínskou knihovnou. Pokud se chcete jen přijít podívat na zajímavé věci, které prodávají jiní, tak můžete. Při troše štěstí najdete zajímavé věci.

Malá mořská víla míří do Děčína

KDY: Neděle 9. října od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Děčín



DS Mladá scéna Ústí nad Labem přiváží hru režiséra Pavla Trdla. Malá mořská víla Aquatina se zamiluje do prince z utopené lodi a proto žádá Hexateru o pomoc, aby se mohla stát člověkem.