Vydejte se k Víťově rozhledně

KDY: Kdykoliv

KDE: Náčkovice

ZA KOLIK: Zdarma

Udělejte si výlet do Českého středohoří, kde se nachází Víťova rozhledna.Víťova rozhledna je vybudovaná nad osadou Náčkovice na hranici Litoměřicka a Děčínska. Unikátní stavba vznikla během podzimu roku 2003 a jejím architektem je Martin Gabriel. První turisté se na tuto rozhlednu dostali v dubnu 2004. Oficiální slavnostní otevření proběhlo 6. srpna 2004. Rozhledna je ve spodní části obezděna přírodním kamením. Nachází se na ní ochoz s osmi okny. Z nich je výhled na České středohoří, Krušné hory, Lužické hory, Krkonoše, Děčínský Sněžník, Ještěd, Ralsko, Bezděz či Říp nebo Sedlo.

Objevte zříceninu Blansko

KDY: Kdykoliv

KDE: Mírkov

ZA KOLIK: Zdarma



Mezi Děčínem a Ústím nad Labem se nachází vesnice Mírkov. Na jejím území je zřícenina hradu Blansko. Z vrcholku kopce je dobrý rozhled zejména k jihu a k jihozápadu do údolí Ryjického potoka a na řeku Labe. První zmínky o hradu pocházejí z roku 1401, byť oblast byla osídlena výrazně dříve. Hrad byl dlouhou dobu v držení Vartenberků.

Podívejte se na Děčínský kostel

Jedním z děčínských kostelů je kostel svatého Václava a Blažeje. Vybudovaný byl v letech 1751 až 1778 v barokním stylu. Původní kostel byl na stejném místě postaven už v roce 1492, ale byl zničen vinou požáru. Kostel stojí na severním okraji Masarykova náměstí u ulice na Hřensko. Interiér kostela je rozdělen na tři malé lodě s galerií v patře. Hlavní oltář byl zakoupen v 70. letech 19. století ze zbořeného kostela ve Vídni. Oltářní obraz namaloval Anton Kern.

Zahrajte si hru Únikovka – Hra s časem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 319Kč



Skvělá hra na dlouhý večer nebo deštivé odpoledne. Únikovka - Závod s časem pro hráče od 12 let je plná rébusů. Účastníci nesoupeří mezi sebou, ale spolupracují, a hru lze hrát i v jednom. V Únikovce zavítáte do laboratoře profesora Ciassa, který experimentoval s plynutím času. Jenže kam se profesor poděl, a co jeho experimenty? O to už se musíte postarat vy. Na nalezení řešení máte 60 minut. V kooperativní hře pro jednoho až šest hráčů vás čeká odhalování nových pravidel, nových rébusů, hlavolamy, hádanky a nápovědy. Protože při opakovaném hraní už budete znát řešení, je vhodné Únikovku od Albi poslat dále a darovat třeba přátelům.

Přečtěte si knihu Zamkni poslední dveře

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 99 Kč



Jules našla práci snů. Nedávno se rozešla s přítelem, a tak jí podmínky nového zaměstnavatele maximálně vyhovují: žádné návštěvy, žádné noci strávené mimo byt, žádné rušení ostatních obyvatel domu. Hlídá totiž byt na Manhattanu. Jak se seznamuje s obyvateli a ostatními pracovníky v domě, začne pociťovat náklonnost ke kolegyni Ingrid, která jí připomíná vlastní sestru, o niž přišla před osmi lety. Když se jí žena svěří s obavami ohledně historie domu, Jules začne být velmi znepokojena. Přečtěte si knihu od Rileyho Sagera a zjistěte, jak příběh dopadne