Účastněte se paddleboarding race

KDY: pátek 6. srpna od 16 hodin

KDE: Labské nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: 300 korun

Žijeme s řekou, adrenalinový chalenge pro milovníky paddleboardů. Přijďte si vyzkoušet paddleboarding na Labi. Registrace na FB stránkách Paddleboard Děčín, nebo na tel čísle: 776866644 či osobně přímo na místě. Budou dvě skupiny a to ženy a muži. Startovné bude 300,- Kč, z toho 200,- Kč půjde do společného banku, o který se bude závodit na čas. První z obou skupin bere vše (peníze). Druhé místo bude půjčení 3 paddleboardů a druhé místo půjčení 3 ferratových setů. Začátek bude v 16.00 a konec v 19.00. Cílem je přeplout řeku na druhou stranu, oběhnout sochu Tyrše a vrátit se co nejrychleji na druhý břeh. Vše bude na čas. Ten nejrychlejší vyhrává.

Vezměte děti na Železný knedlík

KDY: sobota 7. srpna od 8 do 18 hodin

KDE: Labské nábřeží, Děčín



Pokud mají vaše děti rády sport, můžete je vzít na zajímavou akci, která bude probíhat prakticky celou sobotu na Labském nábřeží v Děčíně. Koná se zde Železný knedlík, tedy dětský triatlon. Užijte si sportovní sobotu v příjemném prostředí na nábřeží.

Dvořákovy slavnosti – Český varhanní festival – Vladimír Roubal

KDY: sobota 7. srpna od 17 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Staršího

ZA KOLIK: 150 korun

Letos si připomínáme 180. let od narození skladatele Antonína Dvořáka. Město Česká Kamenice pořádá letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka. Třetím koncertem v řadě je Český varhanní festival Vladimíra Roubala.

„In medias res“ – dostaňme se k jádru věci!

KDY: sobota 7. srpna od 16:30

KDE: Šluknovský zámek – zámecký park

ZA KOLIK: zdarma



Divadelní a hudební představení. Edukativní projekt „Příchody a odchody“ – festival šestiměstí! a „Lanterna futuri“ spojili síly a chystají v „Letní Akademii“, skrze klasické a moderní možnosti divadla, hudby a filmu prozkoumat přání minulých generací až po ta současná! Chceme prolomit zajeté koleje a najít nová propojení mezi klasickou a popovou kulturou za doprovodu profesionálů.

Zajděte do kina na film Králíček Petr bere do zaječích

KDY: neděle 8. srpna od 17 hodin

KDE: kino Střelnice, Rumburk

Rumburské kino promítá film Králíček Petr bere do zaječích. V tomto filmu se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. Jak bude jeho příběh pokračovat? Přijďte se podívat do kina.