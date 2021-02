Prohlédněte si on-line výstavu

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma

Městská knihovna Děčín nyní nabízí možnost podívat se na zajímavou výstavu. Na svých internernetových stránkách zveřejnila výstavu fotografií Marty Suchánkové. Na snímcích se zachynec život v severočeských ulicích. Původně výstava měla proběhnout po ukončení prvního nouzového stavu v prostorech knihovny, ale vzhledem k situaci došlo ke znovuzavedení nouzového stavu. Výstava se tedy přesunula do virtuálního prostoru. Na zajímavé fotografie se můžete podívat na webu Městské knihovny Děčín.

Vydejte se na zříceninu hradu

KDY: Kdykoliv

KDE: Těchlovice

ZA KOLIK: Zdarma



Poblíž Těchlovic se nachází zřícenina hradu Vrabinec. Původní hrad na tomto místě stál ve 13. století. Následně kolikrát změnil majitele a pak jej v 15. století dobylo lužické vojsko. Později hrad chátral. Z hradu se do současnosti dochovaly pouze zbytky zdí obvodového opevnění. Zřícenina je volně přístupná a je z ní nádherný výhled do okolí.

Udělejte si procházku na Děčínský Sněžník

KDY: Kdykoliv

KDE: Sněžník

ZA KOLIK: Zdarma



Jednou z nejkrásnějších rozhleden v České republice je Děčínský Sněžník. Jedná se o třiatřicet metrů vysokou rozhlednu, která se nachází v katastru obce Jílové. Na rozhlednu nás zavede zelená turistická značka z Jílového u Děčína, vydat se sem můžete také po červené z Děčína nebo ze Sněžníku. Za dobrého počasí jsou odsud výhledy na Lužické hory a Českosaské Švýcarsko, Špičák, Sokolí vrch, Bukovou horu a Milešovku.

Zahrajte si Výbušná koťákta

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 509 Kč



Pokud rádi hrajete napínavé hry, právě jste našli tu pravou! Populární hra z kickstarteru Výbušná koťátka je kočičí verzí ruské rulety. Hráči si postupně během tahů dobírají karty z balíčku, avšak jakmile jeden z nich obdrží kartu vybuchujícího koťátka, hru prohrává. Některé karty vám ale pomohou se výbuchu vyhnout, třeba tím, že se budete moci podívat na karty ještě předtím než si je vezmete, přinucením protihráče vzít si několik karet najednou nebo zamícháním balíčku. Hra je určena pro 2-5 hráčů a věřte, že s každou další kartou je hra napínavější a napínavější. Objevte své skryté strategické dovednosti a užijte si spoustu zábavy s rodinou, přáteli a Výbušnými koťátky.

Vyzkoušejte hru Desítka

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 489 Kč



Zahrajte si s rodinou nebo s kamarády na párty zábavnou vědomostní hru Desítka, u které nebudete muset na svůj tah čekat tak dlouho jako u jiných her. Hra obsahuje různé vědomostní okruhy, ke kterým přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Odpovíte-li na otázku správně, získáváte jeden z žetonů odpovědí jako bod. V dalším kole můžete hledat další správnou odpověď na otázku. Odpovíte-li špatně, můžete však získané body z předchozího kola ztratit. Risknete to nebo budete raději hrát na jistotu? Hra Desítka je skvělou hrou pro partu přátel, kteří si u ní užijí spoustu zábavy.

Přečtěte si knihu Království

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 359 Kč



Dva bratři. Jedno království. Nespočet tajemství.Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho bratr Roy se těší, že v malém hospodářství, kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže Carl s sebou přináší také velké problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší sourozenec je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm bratr žádá, zvlášť když se začíná ukazovat, co všechno mu Carl zatajil? Přečtěte si knihu Království od norského spisovatele Jo Nesba.

Zahrajte si hru Agar. io

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



Dlouhou chvíli si můžete zkrátit hraním hry Agar.io. Hru najdete na internetu a její princip je snadný. Každý hráč ovládá kuličku. Cílem hráčů je zvětšit svou kuličku tak, aby byla největší na herní mapě. Toho lze dosáhnout tak, že sbíráte malé nehybné kuličky, nebo, v pozdější fázi hry, pohltíte hráče, jejichž kulička je menší než vaše. Hodně štěstí.