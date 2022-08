Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 19 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 19 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Podpořte obce postižené požárem

KDY: Sobota 6. srpna od 12 do 22 hodin

KDE: Husovo náměstí, Děčín

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Děčínské seskupení Young Selektazz spolu se statutárním městem Děčín pořádají benefiční akci "Pomáháme hudbou" na pomoc obcím zasaženým požárem v Českém Švýcarsku. Těšit se můžete na hudební program, dobré jídlo a pití.

Děčínský zámek hostí koncert

KDY: Pátek 5. srpna od 19 hodin

KDE: Jižní zahrady, děčínský zámek

ZA KOLIK: 150 korun

Koncert děčínské kapely se svým tradičním ukradeným repertoárem, jako host vystoupí Černý Pepr v čele s kytarovým mágem „Bandaskou“. Pokud si chcete užít hudební akci v pěkném zámeckém prostředí, můžete si zakoupit vstupenky prostřednictvím internetových stránek zámku.

Na zámku zahájí výstavu

KDY: Sobota 6. Srpna od 18 hodin

KDE: Zámecká galerie, zámek Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Chvála létu bude k vidění v zámecké galerii na děčínském zámku. V sobotu 6. srpna od 18 hodin se chystá slavností zahájení výstavy. Přijďte si prohlédnout obrazy jihočeské malířky Ivany Kotýnkové. Výstava potrvá až do konce srpna.

Sportovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou hostí dvě akce

KDY: Pátek 5. a sobota 6. srpna od 17 hodin

KDE: Sportareál, Jiřetín pod Jedlovou

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

V pátek se můžete v Jiřetíně pod Jedlovou přijít podívat na divadelní přestavení Sousedského divadla Velká Bukovina s názvem 3X s Leacockem. Jedná se o dramatizaci humoristických povídek z knihy Literární poklesky Stephana Leacocka. Akce se koná v malém lesním divadle. Na stejném místě v sobotu se uskuteční prodejní módní přehlídka Dany Maškové a dalších textilních výtvarnic s názvem 30 let nejen v krajkách. Vstupné je dobrovolné a začátek je v 17 hodin.