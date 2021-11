Děčínská Zoo zve na strašidelný program

KDY: Sobota 6. listopadu od 15 do 18:30

KDE: Zoo, Děčín

Halloweenské odpoledne v děčínské zoo začne v 15 hodin dlabáním dýní. Kdo se bude chtít zapojit do soutěže o NEj dýni, bude ji muset zvládnout vyřezat do 16.30 hodin, o čtvrt hodiny později se pak bude konat losování vítězů. K halloweenskému tvoření bude hrát hudební skupina U-Style. Strašidelnou stezku otevře zoo v 16.00 hodin. Námětem pro jednotlivá stanoviště stezky je pro letošní rok oblíbená animovaná pohádka Coco, která připomíná mexický svátek Día de los Muertos – Svátek mrtvých. Posledního soutěžícího pustí zoo na strašidelnou stezku v 17.30 a upozorňuje, že odměny budou připraveny pro prvních 350 dětí. Závěr akce bude již tradičně patřit lampionovému průvodu, který vyjde v 18.00 hodin od orientačního plánu.

Rumburské kino promítá Addamsovu rodinu 2

KDY: Neděle 7. listopadu od 17 hodin

KDE: Kinosál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 130 korun



Rumburské kino v neděli večer promítá snímek Addamsovu rodinu 2. Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým nevšedním a podivným chováním terorizují nové kraje. Vstupenky na tento film stojí 130 korun.

Prohlédněte si dětské výtvory

KDY: do 7. listopadu

KDE: Zámecká galerie, zámek Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Jen několik posledních dní máte na to, abyste si mohli v zámecké galerii děčínského zámku prohlédnout výstavu výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Svět. Výstava je pod vedením výtvarnice Victorie Francisco.

Zajděte do divadla na pohádku

KDY: Neděle 7. listopadu od 15 hodin

KDE: Divadlo, Děčín

ZA KOLIK: 30-50 korun



Známá postava klasických českých pohádek, Honza, prochází světem, aby se mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát se na své cestě pustí do křížku s čertem Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou. Malovaná scéna, výpravné kostýmy a písničky dotvářejí toto představení, které rozšiřuje osvědčenou poetiku a styl Divadla Pohádka

Hrana zlomu vás pobaví

KDY: neděle 7. listopadu od 20 hodin

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 120 korun

Děčínské kino Sněžník v neděli večer promítá film Hrana zlomu. Film Hrana zlomu, sleduje dvě disfunkční rodiny v hluboké vztahové krizi. Ty propojí nečekané dramatické okolnosti, které je dostanou na pomyslnou "hranu zlomu", ze které není cesty zpět. Scénář si podle autora Lynchovsky pohrává s divákovou schopností vytvářet si domněnky na základě neúplných informací a instinktivním škatulkováním hlavních postav na oběti a pachatele. Hrana zlomu je temnou příběhovou mozaikou, v níž je všechno jinak, než se na první pohled může zdát.