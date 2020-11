Pohádkový Dolský mlýn

KDY: Kdykoli

KDE: Národní park České Švýcarsko

ZA KOLIK: Zdarma

Máte rádi české pohádky? Pak vás jistě bude lákat výlet do míst, kde se natáčela filmová pohádka Pyšná princezna z roku 1952, nebo pohádka z roku 2008 Peklo s princeznou. Romantický Dolský mlýn rodiny s dětmi najdou na soutoku řeky Kamenice a Jetřichovické Bělé, přibližně 1,5 km od Kamenické Stráně a 3 km od Jetřichovic v Národním parku České Švýcarsko. Zřícenina původního trojkolového mlýna a pily pochází z roku 1515. Z původní stavby se dochovalo pouze torzo obvodových zdí. Při návštěvě Dolského mlýna je možné se vydat i k přibližně 500 metrů vzdálenému památnému stromu. Královský smrk se pne do výšky 27 metrů a jeho kmen má obvod kolem tří metrů. Žije už více než 180 let.

Sázejte květiny virtuálně

KDY: Kdykoliv

KDE: www.zeleneimperium.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Počasí vhodné pro zahradničení je pryč. Pokud se rádi staráte o záhony a pěstujete květiny, můžete se o svou zahradu starat virtuálně. Internetová prohlížečová hra Zelené impérium je zcela zdarma. Po registraci na www.zeleneimperium.cz se rázem můžete starat o vlastní zahrádku. Přes mrkev a salát se postupně dostanete k dalším rostlinám. V začátku hry máte k dispozici jen omezený prostor, na zahrádce máte plevel a krtiny. Jako správný zahrádkář nesmíte zapomenout na vypletí všech záhonů.

Sledujte seriál Papírový dům

KDY: Kdykoli

KDE: Netflix



Strhující španělský kriminální dramatický seriál Papírový dům se stal fenoménem. Záhadný muž přezdívaný El Profesor (Álvaro Morte), naplánoval největší loupež v hosorii Španělska. Aby mohl tento ambiciózní plán zrealizovat, najal si osm lidí, s mimořádnými schopnosti, kteří navíc nemají co ztratit. Všech pět sérií je možné sledovat na placené platformě Netflix. O zápletky, dramatické nebo překvapivé momenty není v tomto seriálu nouze. Na Netflixu naleznete celou řadu seriálů a filmů.

Kvyadlo vás zavede do Dünya

KDY: Kdykoliv

KDE: ehop.albi.cz/kyvadlo

ZA KOLIK: 1 259 Kč



Ve strategické hře Kyvadlo se zhostíte rolí mocných šlechticů, toužících zaujmout místo Věčného krále na trůnu země Dünya. Každý šlechtic je jako žádný jiný. V reálném čase budete vydávat příkazy svým služebníkům, spřádat lsti a rozšiřovat své panství o nové provincie. Za získané zdroje a hlasy pak budete postupovat na čtyřech stupnicích vítězství: moci, věhlasu, populařity a legendárního úspěchu. Využijte svého času moudře, protože hráč, jenž se na závěrečné radě ukáže nejpovolanějším vladařem, usedne na trůn Věčného krále.