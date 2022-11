Na devátém otevřeném literárním kabaretu v Coffee & Books, kterým jako principál opět provede Marcel Deli, uvidíte a hlavně uslyšíte Petru Vondráčkovou a Luc Hermannovou. Hlavním hostem bude Patrik Linhart alias Albert Krásno. Jako hudební host vystoupí Jiří Šámal.

Projděte se v zámeckém sklepení

KDY: Sobota 5. listopadu od 13 do 18 hodin

KDE: Zámek, Děčín

ZA KOLIK: 160 korun



Zámek Děčín veřejnosti opět otevírá tajemné podzemí. Projděte si nejstarší částí zámku. Prohlídky nejsou vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí, vstupenky doporučujeme rezervovat. Časy prohlídek jsou ve 13, 14, 15 a 16 hodin.

#clanek|7148929#

Vydejte se na nedělní pohádku pro děti Velryba Lízinka

KDY: Neděle 6. listopadu od 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Děčín

ZA KOLIK: 50-70 korun

Všichni jste se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. No a tak si možná dovedete představit, jak se musí cítit hrdinka naší pohádky velryba Lízinka, která se k nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. Jako vy jste asi hledali spřízněnou dušičku, tak i ona marně hledá pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potká u břehu stejně nešťastného osamoceného kluka malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství je opravdové, zvládnou spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak se podaří uniknout ze spárů pana Volejníčka a kdo jim bude pomáhat, to uvidíte sami.

Rumburské kino zve na snímek Sirotek: První oběť

KDY: Neděle 6. listopadu od 19 hodin

KDE: Kinosál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 60 korun



Pokračování oceňovaného hororu Sirotek z roku 2009. V něm se krvavým a šokujícím způsobem ukázalo, že malá nevinná holčička Esther je ve skutečnosti šílená a zlá dospělá žena v těle dítěte. Film „Sirotek: První oběť“ přinese události, které příběhu prvního dílu předcházely. Esther si najde svou úplně první rodinu a jako psychopatický zabiják zažije své „poprvé“.

Výměnný bazar oblečení a bod ve Varnsdorfu_

KDY: Neděle 6. listopadu od 14 do 16 hodin

KDE: Městské divadlo, Varnsdorf

ZA KOLIK: 50 korun, děti zdarma

Pokud rádi navštěvuje bazary s oblečením a botami, můžete se už tuto neděli vypravit do divadla ve Varnsdorfu, kde se koná právě jeden z těchto bazarů. Vstupné je 50 korun, děti mají vstup zdarma.