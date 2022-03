Přijďte oslavit tradiční svátek Mezinárodní den žen. K poslechu a tanci zahraje kapela DoDoBand. Občerstvení zajistí paní Monika Hejduková. Akce začíná v pátek 4. března od 18 hodin

Koncert pro Ukrajinu vás pobaví

KDY: Neděle 6. března od 14 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Děčín



Město Děčín pořádá v neděli 6. března od 14 hodin koncert pro Ukrajinu. Na děčínském Masarykově náměstí vystoupí místní umělci. Všichni hudebníci vystoupí bez nároku na honorář a vybraná částka půjde na pomoc Ukrajině skrz neziskové organizace. Těšit se můžete například na Sabinu Křovákovou nebo Jakuba Děkana.

Výstava Krajkové ozvěny zimních svátků má dernisáž

KDY: sobota 5. března od 16 hodin

KDE: galerie V podstávce, Jiřetín pod Jedlovou

Závěrečné setkání s krajkářkami ze Šluknovského výběžku a jejich uměním s prohlídkou výstavy a pohodovým posezením.

Zajděte do kina na Batmana

KDY: Neděle 6. března od 20 hodin

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 130 korun



Děčínské kino Sněžník láká na film Batman. Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a vysoce postavených osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců - Alfreda Pennywortha a poručíka Jamese Gordona - a mezi svými spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. Když se vrah sérií sadistických machinací zaměří na gothamskou smetánku, stopa záhadných indicií pošle Největšího detektiva světa na vyšetřování do podsvětí, kde se setká s postavami jako Oswald Cobblepot, Edward Nashton, Carmine Falcone a Selina Kyleová. Jakmile důkazy začnou vést blíže k domovu a začne být jasný rozsah pachatelových plánů, musí Batman navázat nové vztahy a odhalit pachatele, aby se stal symbolem naděje Gotham City. Vstupenky stojí 130 korun.

Zajděte v Děčíně do divadla

KDY: Neděle 6. března 19 hodin

KDE: Divadlo, Děčín

ZA KOLIK: 250 až 450 korun

Děčínské divadlo zve na představení Lakomec. Jedna z nejznámějších klasických francouzských komedií se slavnou komediální rolí Harpagona jako poctou Pavlu Zedníčkovi k životnímu jubileu. Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Moliéra. Tento mistr francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti a obav. Strach je to, co nás ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme. Moliérův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shromažďuje peníze. Tato vlastnost je jeho chorobou. Lakota je jeho náboženstvím, světonázorem a posláním. Staví na hlavu všechno, co dělá, i vztahy s nejbližšími a dokonce také lásku. Moliére Lakomce nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy mezi námi byl a nadále bude. Převtěluje se, mění šaty, účes, stranickou příslušnost, sociální původ, ale přesto ho lze najít v každé době, v každém větším společenství. Proto s každým poctivým uvedením této hry vzniká nový osobitý Lakomec, rozšiřující řady těch předchozích. Mnoho skvělých herců se zhostilo této role a na další ještě čeká. V naší inscenaci to je právě Pavel Zedníček, jehož komediální mistrovství s nádechem jemné melancholie, smysl pro detail i obrovská energie jsou zárukou dalšího zajímavého pohledu na tento věčný lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek a paruk, ale s krásou a jiskrou Moliérova jazyka. Oproštěný od kudrlinek nekompromisně nastavuje zrcadlo nám samotným přesně tak, jak to s neskutečnou chutí a odhodláním dělal už sám Moliére svým současníkům.