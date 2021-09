Sedmičlenná kapela z Liberce, jak její název napovídá, se zabývá pravověrným a nefalšovaným dixielandem, hudbou z kolébky jazzu, New Orleansu. Už od roku 1998 roztáčí s pomocí stále mladých rytmů jazzu své posluchače v kole a věřte, že ani na varnsdorfském koncertu nezůstanou vaše nohy v klidu. Akci pořádá Městské divadlo Varnsdorf.

O.V.J. Dixie vás zaujme KDY: neděle 5. září od 17 do 19 hodin KDE: letní scéna centrum Panorama, Varnsdorf ZA KOLIK: 100 Kč

Rogalo DC pokračuje KDY: neděle 5. září od 15 do 18 hodin KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín ZA KOLIK:

Slavnosti vína na zámku KDY: sobota 4. září od 14 do 19 hodin KDE: hlavní nádvoří, děčínský zámek ZA KOLIK: zdarma Pokud máte rádi víno, neměli byste si nechat ujít tuto zajímavou akci. Za doprovodu cimbálové muziky Jiřího Janouška můžete přijít ochutnat vína v příjemném prostředí zámku v Děčíně.

Městské divadlo Děčín a město Děčín pořádají už desátý ročník Memoriálu Pavla Jarolíma v Křižíkově ulici. Od 19 hodin vystoupí Tomáš Kostka s Ivou Šulcovou, kteří představí svůj koncertní set. Ve 20 hodin začne představení Divadla Semafor Domácí@štěstí.hned. Manželství Diany a Huga je v krizi. Ona je marketingová ředitelka, on umělec na volné noze, manželství jim nefunguje, a proto do jejich domácnosti vtrhne hospodyně Vilemína Gruntorádová z agentury Domácí štěstí. V manželství se začnou dít velké věci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.