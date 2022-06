Děčínské městské slavnosti pokračují i tento víkend. V sobotu 4. června se chystá sportovní odpoledne na Mariánské louce v podzámčí. Akce probíhá od 14 do 17 hodin. Od 14 do 21 hodin bude probíhat také Den v růžovém. Tedy oblíbená akce v Křižové ulici spojená s pultovou degustací perlivých vín, rosé a klaretů. Od 14 do 18 hodin se koná Labský streetballový pohár. Další ročník oblíbené sportovní akce pod městkou knihovnou na parkovišti. Na neděli je připravený Den plný her. Poslední den slavností bude patřit dětem a tradičně bude věnovaný hrám a zábavě.

2. Rogalo DC 2022

KDY: Neděle 5. června od 15 do 18 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Rogalo DC už začalo a hlásí se Vám se svým druhým pokračováním . Program je následující: 15.00 - Wan men sonk - svižná hudba kapely z Litvínova. Vlastní tvorba v angličtině ve stylu funky. Kapela je složena ze zkušených hudebníků (Laura a její tygři, Big Band Bonit, Lucie Vondráčková atd.) a v jejich čele je výborná zpěvačka - Kristýna Pištěková). 16.00 - ZUŠ Děčín - vystoupení žáků ZUŠ v Děčíně. 17.00 - děčínská skupina se zpěvačkou Hankou Řánkovou v čele - HANNY BAND. Převážně autorská tvorba Hanky s českými texty a příjemnými melodiemi je podpořena ostřílenými hudebníky v její kapele.

Den otevřených dveří na děčínském zámku

KDY: sobota 4. června od 10 do 17 hodin

KDE: zámek, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte se spolu s námi podívat na Zámek Děčín, jehož historie se odvíjí více než 1000 let a patří tak mezi nejstarší památkové objekty v České republice. Za jeho dlouhou historii navštívilo zámek spoustu významných osobností, mezi které například patří i skladatel vážné hudby Fryderyk Chopin, který zde na zámku zkomponoval tzv. Děčínský valčík nebo císařovna Sissi se svým manželem Františkem Josefem I. Areál Zámku Děčín v moderní historii sloužil jako kasárna a vystřídalo se v něm hned několik armád. Vzhledem k jeho historii bylo potřeba dát zámku zpět jeho honosnost a má za sebou hned několik rekonstrukcí, které byly podpořeny z fondů EU. Jedná se například o Revitalizaci nádvoří zámku, zámeckých zahrad ale i celková rekonstrukce jižního křídla zámku, která sloužila vojákům.

A na co se můžete těšit?

Připravili jsme si pro Vás speciální prohlídku zámku jižního křídla, která není zcela běžná a dříve sloužila zejména jako kasárna pro vojáky. Celá tato část zámku prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která byla podpořena fondy Evropské unie. Možné bude také navštívit klasický okruh s názvem Zlatá léta Děčínského zámku. Dále pro Vás bude zcela otevřena Růžová zahrada s Grottou pod glorietem, kde roste více než 80 druhů růží. A také se otevře zámecký Parkán, který jindy pro veřejnost není volně přístupný a nabízí jedinečný pohled na město, tak, jak ho spoustu lidí nezná. Celý doprovodný program bude probíhat v Jižní kaskádovité zahradě, jejíž rekonstrukce byla také podpořena z fondů Evropské unie. Těšit se můžete hudební program včetně atrakcí, například kolo štěstí, plackovačka, brýle s virtuální realitou nebo malováním na obličej.

Den dětí v Jílovém

KDY: Sobota 4. června od 14 hodin

KDE: Zámek, Jílové

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu můžete navštívit Letní slavnosti v areálu Jílovského zámku. Těšit se můžete na bohatý program. Čeká na Vás Muzikohraní, retro výstava, Magda Malá (14:00 a 15:15), Minami (16:45), Milan Peroutka a Perutě (18:30), UXB (20:15), historická vozidla, JAWA TOUR Děčín - velorexy, motorky, Chůdadlo - cirkus, busking, divadlo a také prodejní stánky na nádvoří zámku. Na Mírovém náměstí budou kolotoče a další pouťové atrakce. V provozu budou: Čtvrtek a pátek cca od 14 do cca 20 hodin, sobota cca od 10 do nočních hodin (dle programu slavností) a neděle od cca 10 do cca 19 hodin. Čeká Vás i novinka s názvem Simulátor - kino 4D.

Dětský den v Jiřetíně pod Jedlovou

KDY: Neděle 5. června od 14:30

KDE: Sportovní areál, Jiřetín pod Jedlovou

ZA KOLIK: zdarma

Obec Jiřetín pod Jedlovou pořádá v neděli dětský den. Těšit se můžete na ukázku výcviku psů, soutěže a sladké odměny, ukázku zásahu hasičů a pěnová peřina, nafukovací hrad, diskotéku se Šášou Vášou a představení Divadla Krabice Václav a slimák.