Mariánská pouť v České Kamenici

KDY: Od pátku 4. září do neděle 6. září

KDE: Česká Kamenice

ZA KOLIK: 50 Kč

Tradiční Mariánská pouť se chystá v České Kamenici. Program začne v pátek v 19 hodin koncertem Dolce Vita v kapli Narození Panny Marie. Pokračovat bude v sobotu dopoledne na náměstí, kde se otevřou stánky, přes den se lidé mohou těšit na atrakce, pohádky a živou hudbu. Vystoupí kapela Fireflies (14.30), Takže Tak (16.00), Lingers.on (18.00) a Vesna (20.00). V neděli se program opět přesune do kaple. V 10.30 proběhne poutní mše, od 15.30 zahraje Guitar Arte Trio s Hannah Esther a od 16.30 Minutillo. Do kaple se platí vstupenka 50 korun, sobotní program je zdarma.

Vodnická pohádka

KDY: Pátek 4. září od 20 do 22 hodin

KDE: Varnsdorfský rybník

ZA KOLIK: Zdarma



Divadlo Feste zahraje v pátek u mola Varnsdorfského rybníku „Mašíňák“ Vodnickou pohádku. Akce proběhne ve večerních hodinách. Vstupné se neplatí.

Tyršův Děčín - 1. den

(Warriors Cup U14, Adrenalin Challenge, Sochaři Děčínu, Slavnosti vína, Tyršfestík)

KDY: Sobota 5. září

KDE: Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Akce Tyršův Děčín bude letos velká, trvat bude dva víkendy. Kvůli zrušení květnových slavností se rozhodlo vedení města program této akce rozšířit. Sobotní program nabídne v Armex sportcentru turnaj v basketbalu od 9 do 20 hodin. Na Smetanově nábřeží pak oblíbenou Adrenalin Challenge od 10 do 14 hodin, Adrenaline Challenge Kids pak od 13 do 17 hodin. Adrenalin Challenge Main Event proběhne v časech od 14 do 18 hodin. Na Mariánské louce budou vytvářet dřevosochaři umělecká díla od 14 do nočních hodin. Na zámek pak lákají mezi 14. a 19. hodinou slavnosti vína. Živá hudba u Rogala zahraje mezi 14. a 20. hodinou.

Tyršův Děčín - 2. den

(Duhový závod, Warriors Cup U14, Sochaři Děčínu, Rogalo DC)

KDY: Neděle 6. září

KDE: Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Tyršův Děčín bude v neděli pokračovat opět basketbalovým zápasem od 9 do 16 hodin. Ještě předtím ale Dům dětí a mládeže pořádá Duhový závod plný barev, a to od 8 do 13 hodin na Smetanově nábřeží. Sochaři budou pokračovat ve svých dílech ze dřeva na Mariánské louce mezi 15. a 18. hodinou. Tradiční odpoledne plné skvělých kapel Rogalo DC začne v 15 hodin, netradičně bude součástí dřevosochání na Mariánské louce. Vystoupí Čardáš klaunů, Wan men sonk a Jenmy.

Závody kočárků na Střelnici

KDY: Neděle 6. září od 14.30 do 17 hodin

KDE: Společenský dům Střelnice, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



V areálu děčínské Střelnice proběhnou v neděli tradiční Závody kočárků. Závodit se bude ve třech kategoriích: maminky, tatínkové a celé rodiny. Přihlaste se na zavodykocarku.cz.

Varnsdorfský vegetariánský piknik

KDY: Neděle 6. září od 10.30 do 13 hodin

KDE: Komunitní zahrada, Varnsdorf

ZA KOLIK: Zdarma



Ve Varnsdorfu si už potřetí přijdou na své milovníci vegetariánských pokrmů. V neděli se na komunitní zahradě (vlevo od domu 2689, ulice 5. května) ve Varnsdorfu uskuteční 3. varnsdorfský vegetariánský piknik. S sebou je nutné mít jídlo, pití a deku. Další informace za organizační tým sdělí Kateřina Hrazdírová na telefonu 605 541 023.

Hry legrace a smíchu

KDY: Sobota 5. září od 15 hodin

KDE: Jiřetín pod Jedlovou – sportovní areál

ZA KOLIK: Zdarma



Pohodové odpoledne netradičních zápolení a zábavy pro soutěžní družstva i jejich fandy a salvy smíchu příchozích diváků. Celkové hodnocení všech týmů proběhne od 18.30 při posezení a živé hudbě (za příznivého počasí).

Rumburská dětská burza

KDY: Neděle 6. září od 10 hodin

KDE: DK Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci akce se koná sbírka NEPOTŘEBNÉ PRO POTŘEBNÉ pro Sklad dětských věcí pro pěstouny v Dolní Poustevně. Darovat lze oblečení a boty pro děti a mládež od 0 do 18 let, hračky a praktické věci - sportovní vybavení, chůvičky, stoličky, knížky, helmy…

Slavnosti burčáku ve Vilémově

KDY: Pátek 4. září od 18 hodin

KDE: Fotbalový stadion, Vilémov

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Lidé ve Vilémově si užijí v pátek Slavnosti burčáku. Pořadatelé zvou na program pro dospělé i děti. Na místě bude probíhat prodej čerstvého moravského burčáku, a to i do vlastních pet lahví. K dispozici bude i moravská slivovice, pro pivaře pak pivo Svijany. Lidé si pochutnají na steacích, klobáskách nebo langoších. K tanci a poslechu zahraje Fr. Lustig. Chystá se bohatá tombola o zajímavé a hodnotné ceny. Děti i dospělí se budou moci svézt na koních.