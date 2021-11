Rumburk se chystá na retro party

KDY: pátek 29. října od 20 hodin

KDE: Bar DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 50 korun

V Rumburku v pátek proběhne pravidelný taneční večer v baru DK Střelnice. Akce se jmenuje Oldies Retro Party aneb co nám Covid dovolí. Vstupné se platí na místě 50 korun, akce probíhá od 20 do 2 hodin. S halloweenskou dýní získáte uvítací drink zdarma.

Zajděte do kina na film Kurz manželské touhy

KDY: neděle 31. října od 19 hodin

KDE: Kinosál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 140 korun



Zajděte na zajímavý film, ve kterém hraje Jiří Bartoška, Vojtěch Kotek nebo Jana Plodková. Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hlavní hrdinka, půvabná a křehká žena středního věku Helena (Lenka Vlasáková), tak dlouho čelí výčitkám svého manžela Bedřicha (Stanislav Majer), že tiskne málo, až ho jednou obejme nebezpečně pevně.

Varnsdorfští mohou jít na bohoslužbu

KDY: neděle 31. října od 12 hodin

KDE: Červený kostel, Varnsdorf

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice pořádá tradiční bohoslužbu.

Děčínské kino láká na romantiku

KDY: neděle 31. října od 20 hodin

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 110 korun



Děčínské kino Sněžník v neděli večer promítá nový romantický film Miluj svého robota. Alma je vědkyně ve slavném Pergamonském muzeu v Berlíně. Aby získala pro svou práci finanční prostředky na výzkum, je přesvědčena, aby se zúčastnila mimořádného experimentu. Po dobu tří týdnů musí žít s humanoidním robotem, který se přizpůsobí jejímu charakteru a potřebám, tedy umělá inteligence navrhnutá tak, aby byl dokonalým životním partnerem. Alma se setkává s Tomem, strojem v lidské podobě, vytvořeném pouze proto, aby byla šťastná. Komicko-tragický příběh o otázkách lásky, touhy a o tom, co dělá člověka člověkem