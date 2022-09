Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Děčín hostí hudební festival Bzukot

KDY: Pátek 2. září od 14 do 22 hodin a sobota od 11 do 22 hodin

KDE: Křížova ulice, Děčín

ZA KOLIK: Oba dny 250 korun, jeden den 190 korun



Děčínská Křížova ulice hostí třetí ročník hudebního open air festivalu Bzukot. Páteční program: 14:45 Na3si, 16:00 Apollo DC, 17:15 Saky Paky, 18:30 Stará škola jinak, 19:45 Ruhelos, 21:00 Abraxas. Sobotní program: 11:00 Blueser, 12:15 Tyjátr, 13:30 Chiquita, 14:45 Lez Sezelim, 16:0 Sklap, 17:15 Kronwell, 18:30 Žyhadloo, 19:45 DCRadio, 21:00 Maniac. Moderátorem celé dvoudenní akce je sympatický Radek Kolínský.

FOTO: Parkmaraton v Krásné Lípě bavil děti a také dospělé

Děčínský zámek zve na vernisáž Sto z ledu ven

KDY: Pátek 2. září od 18 do 19 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Slavnostní zahájení výstavy spolku Tvůrčích Optimistů Z ledu ven. Přijďte si prohlédnout obrazy, fotografie, plastiky, šperky. Výstava potrvá až do konce září.

Slavnosti vína na zámku

KDY: Sobota 3. září od 14 do 19 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Ochutnávka vín přímo od vinařů, Ledecká dudácká muzika, stánky s občerstvením a regionálními produkty. Vstup je zdarma, akce se koná na hlavním nádvoří zámku. Na děčínském zámku bude v sobotu zakončen 4. Avon pochod za zdravá prsa. Pochod začíná ve 14 hodin na hlavním nádraží v Děčíně a končí v 15 hodin na zámku. Doprovodný program pochodu začíná u nádraží ve 13 hodin.

Na dechu andělů

KDY: Neděle 4. září od 17 hodin

KDE: Velký sál, zámek Děčín

ZA KOLIK: Vstupné od 100 do 450 korun

Zavřete oči a přeneste se s námi mezi sbory andělů. V programu účinkují sopranistka Hana Blažíková, světově proslulý cinkista Bruce Dickey a The Breathtaking Collective.

Rogalo DC zve na další hudební akci

KDY: Neděle 4. září od 15 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



První záříjová neděle přináší již 15. pokračování hudebního minifestivalu a následující program. 15:00 Báry, 16:00 Pavel a Káča a 17:00 PvS – Paka v saku. Přijďte si užít tradiční hudební akci do Děčína.

