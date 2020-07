Komentovaná prohlídka muzeem a Mariánskou loukou

KDY: Sobota 4. července od 14 hodin

KDE: Oblastní muzeum Děčín

ZA KOLIK: 50 Kč

Sraz u muzea ve 14 hodin, následuje prohlídka výstav v muzeu a procházkou se pokračuje městem na Mariánskou louku. Ukončení je plánováno přibližně v 16 hodin u bývalých městských lázní. Provázet bude Vlastimil Pažourek.

Varnsdorfský upoutanec

KDY: 4.7. a 5.7. od 9.00 do 20.00

KDE: Varnsdorf - stadion v kotlině

ZA KOLIK: Vstup zdarma



O prvním červencovém víkendu si na obou plochách varnsdorfského stadionu v Kotlině dají dostaveníčko letečtí modeláři, aby se utkali v rámci akce Varnsdorfský upoutanec. K vidění budou závody upoutaných modelů maket a polomaket letadel, kategorie, která dnes již není zcela běžně k vidění. V sobotu proběhne soutěž O pohár Tolštejnského panství v kategorii UŠ, po oba víkendové dny se uskuteční mistrovství ČR maket kategorií F4B a SUM. Začátky jsou v 9 hodin

Výstava Fenomén Igráček

KDY: do 31.8.

KDE: Šluknovský zámek

ZA KOLIK: 40 Kč



Historie – současnost – vývoj a výroba těchto fenomenálních umělých panáčků. Součástí výstavy jsou unikátní Igráččci v podobě posledního majitele zámku Ervína Leopolda Nostitze Rienecka a významné osobnosti našeho města Ing. Františka Bienerta. Vyrobit si lze i vlastního Igráčka.

Tři vernisáže v Rumburku

KDY: Pátek 3. 7. od 17.00

KDE: muzeum

ZA KOLIK: Vstup zdarma



První páteční červencové odpoledne v muzeu Rumburk bude věnováno historickým výstavám. V 17 hodin se uskuteční hned 3 vernisáže, které si připravila pobočka Oblastního muzea v Děčíně ve městě Rumburk. Díky rozmanitosti témat si každý návštěvník přijde na své. Pro milovníky historických kol je připravena výstava, která je složena ze sbírek Oblastního muzea v Děčíně. Jestliže jste příznivcem těchto jedinečných dopravních prostředků, které od doby svého prvního představení prošly mnoha změnami, tato výstava by pro vás mohla být příjemným zpestřením. Milan Kubát představí svou práci „Peníze doby nouze 1918“. Návštěvníci tak mohou blíže nahlédnout do systému platidel na počátku první republiky. Pokud se chcete dozvědět více o historii města Krásná Lípa, tak je právě pro vás připravena výstava s názvem Zapomenutá sláva rodiny Dittrich z Krásné Lípy. Na této výstavě bude možné si prohlédnout jedinečné spisy k výzdobě hrobky Dittrichovy rodiny. Zároveň bude pro veřejnost poprvé zpřístupněn originál obrazu z roku 1899 s názvem „Pohled na náměstí v Krásné Lípě“. Autorem obrazu je malíř August Frind. Jeho dílům bude věnovaná i část výstavy, jelikož ve svých pracích zobrazoval právě Krásnou Lípu a její okolí.

Letní kino na zámku

KDY: každý den od 21:30 hodin

KDE: Děčínský zámek

ZA KOLIK: vstupné různé



V červenci a srpnu se koná tradiční letní kino na zámku. Hraje se každý den od 21:30 hodin

Program na nejbližší dny:

Čt 2. 7. - Samotáři: Obnovená premiéra po 20 letech

Pá 3. 7. - Frčíme

So 4. 7. - 3Bobule

Ne 5. 7. - Poslední aristokratka

Po 6. 7. - film s největší návštěvností nebo náhradní projekce

Půlnoc v pohraničí

KDY: Neděle 5. 7. od 18.00

KDE: Kostel nanebevzetí Panny Marie Doubice

ZA KOLIK: 100 Kč



Původní česká divadelní hra inspirovaná skutečnými událostmi 50. let v česko-německém pohraničí. 70 let od likvidace klášterů, církevního majetku a perzekuce duchovních. Dramatická noc z 3. na 4. 5. roku 1950 v kostele sv. Vavřince. Zbývá jen pár hodin před plánovaným vyklizením kláštera v česko-německém pohraničí. Prolnutí epoch a národů, zpytování morálky. Hra o strachu, bezmoci a naději, která tady umírá. Představení je vhodné pro diváky starší 18 let.