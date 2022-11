Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 100 korun, děti 70 korun

O podzimních prázdninách hurá do zoo. Děčínská zoologická zahrada připravila pro své malé návštěvníky v termínu od 26. do 30. října 2022 stanovištní soutěž na téma: Pomozte zvířátkům připravit se na zimu. Ten, kdo splní všechny úkoly, na konci stezky vyluští tajenku a usměje se na něj štěstí při losování, ten si může vysoutěžit například deštník Zoo Děčín nebo balíček propagačních předmětů. Losování ze správných odpovědí proběhne v pondělí 31. října a výherci budou zveřejněni na facebookovém profilu Zoo Děčín.

Halloweenský karneval na zámku

KDY: Sobota 29. října od 14 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: Dospělí 100 korun, děti 70 korun

Zveme všechny děti na halloweenskou zábavu. Odpoledne plné soutěží, her a tance. Přijďte se bát a bavit a hlavně nezapomeňte strašidelnou masku. Program zajišťuje divadlo VeTři.

Zajděte do divadla na Štěstí

KDY: Neděle 30. října od 19 hodin

KDE: Divadlo Děčín

ZA KOLIK: 300-600 korun

Svižná a vtipná komedie pro muže a ženu, která nepostrádá ani vážnější tóny. Náhodné setkání svede dohromady dva lidi, kteří se nesmírně přitahují. Drobným problémem je, že jejich světonázory jsou zcela, ale zcela neslučitelné. Luisa je svobodná spisovatelka, Alexander je majitel restaurace uprostřed rozvodu. Luisa nemá žádné děti, Alexander má tři dcery. Luisa má mnoho zájmů, Alexander se (kromě žen a své restaurace) nezajímá o nic. Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a ze samoty. A rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu. A tehdy se Alexander dozví to poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet. Hrají Lucie Vondráčková a Hynek Čermák.

Varnsdorf hostí pivní festival

KDY: Sobota 29. října

KDE: Pivovar Kocour, Varnsdorf

ZA KOLIK: 50 korun



V sobotu 29. října se od 13 hodin koná ve Varnsdorfu zajímavá akce. Pokud patříte mezi milovníky piva, můžete vyrazit do areálu pivovaru Kocour, kde bude probíhat mezinárodní přehlídka svrchně kvašených piv. Ale Festivale začíná ve 13 hodin a zajištěn bude také bohatý doprovodný program. Vstup je 50 korun.

Kubula a Kuba Kubikula v divadle

KDY: Neděle 30. října od 15 hodin

KDE: Divadlo Varnsdorf

ZA KOLIK: 100 korun

Pohádka o potulném medvědáři, jeho malém medvídkovi a přátelském strašidle. Mrzne, až praští a medvědář Kuba Kubikulase s medvídkem Kubulou vydávají na dobrodružné putování světem. Koho a co na své cestě potkají a jak jim z bryndy pomůže strašidlo, které si sami vymysleli, se děti dozvědí v pohádce plné písniček, legrace, napětí a fantazie.