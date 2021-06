Účastněte se Noci kostelů

KDY: pátek 28. května

KDE: Děčínsko

ZA KOLIK: zdarma

Pokud máte rádi kostely, můžete využít Noc kostelů a tyto stavby navštívit. Napříč okresem Děčín se do této akce přihlásilo bezmála 30kostelů. Prohlédnou si například můžete kostel sv. Máří Magdalény v Kerharticích, kapli sv. Jiří v Děčíně, evangelický kostel v Podmoklech, kostel sv. Martina v Markvarticích nebo kostel sv. Petra a Pavla v Růžové. Kompletní seznam kostelů najdete na www.nockostelu.cz

Vydejte se na prohlídku hradu Tolštejn

KDY: sobota 29. května

KDE: Tolštejn

ZA KOLIK: zdarma



Příběh historie a podoby hradu se Vám pokusí zprostředkovat Vlastimil Pažourek, který o hradu publikoval řadu textů a spolupodílel se na jeho obnově. Odjezd vlaku z Děčína v 8.35 hodin. Sraz na místě v 10 hodin.

Vydejte se do muzea

KDY: od úterý do neděle 10-18 hodin

KDE: Děčín

ZA KOLIK: 40 Kč/20 Kč

Pokud máte rádi historii a umění, můžete se vypravit do oblastního muzea v Děčíně. Prohlédnout si tam můžete aktuální výstavy, například Táto, namaluj mi vojáčka; Skleněný šperk nebo Gotické umění na Děčínsku.

Přečtěte si knihu Tiché dítě

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: od 357 Kč



Šestiletý Aiden zmizel při povodni. Jeho tělo se nenašlo a Emma se musela smířit s tím, že svého syna už nikdy neuvidí. O deset let později je připravena založit rodinu s novým partnerem. Aiden se však zjeví jako přízrak z minulosti a zranění na jeho těle vypovídají o tragickém příběhu, který nikdo neuslyší. Chlapec totiž nemluví. Jeho mlčení je pro matku daleko trýznivější, než kdyby se konečně dozvěděla, kdo jejího syna unesl.

Zahrajte si hru Rone –Race of New Era

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: od 670 Kč

Zahrajte si stolní hru Rone – Race of New Era. "Teď máš i ty šanci zapojit se do celosvětového konfliktu, využít své vůdčí schopnosti a pozvednout morálku svých lidí. Dáváš přednost „starým dobrým“ lidem nebo chceš raději spoléhat na obří vojenské stroje? Co třeba najmout žoldácké hybridní jednotky nebo využívat nezkrotné mutanty? Je jenom na tobě, jak zajistíš svým vojákům to nejlepší dostupné vybavení a ukážeš svým nepřátelům, kdo je vládcem nového pořádku." RONE je originální česká strategická karetní hra situovaná do postapokalyptické doby plné násilí, lidského neštěstí a všudy­přítomné zkázy. Do světa, ve kterém se lidé snaží získat zpět své výsadní postavení poté, co globální nukleární válka zničila téměř všechny výdobytky civilizace a zbyla pouze hrstka neznečištěných míst a použitelných zdrojů, o které svádí nekonečné boje roztroušené skupinky přeživších. Hráči jsou představováni kartou svého hrdiny a hrají jednotky nebo jednorázové efekty (taktiky) s cílem zničit všechny karty z protivníkova balíčku.