A New Chapter oslaví 10 let

KDY: sobota 28. srpna od 17 hodin

KDE: Kepm, Děčín

Kapela A new Chapter uspořádá v sobotu open air koncert. Vstup bude umožněn v 17 hodin a akce začíná o hodinu později. Hosty koncertu budou Destroyself a F. A. King. Organizátoři zvou na festivalovou atmosféru uprostřed Děčína. Příchozí se mohou těšit kromě hudby na dobroty z grilu, lokální piva. Přijďte si užít pěknou hudební akci.

Činoherák vystoupí v Děčíně na zámku

KDY: sobota 28. srpna od 17:30

KDE: Zámek Děčín, Jižní zahrady

ZA KOLIK: 300 Kč



Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU, neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Představení pro celou rodinu.

V sobotu proběhne sraz majitelů Čechie-Böhmerland



KDY: sobota 28. srpna

KDE: Děčínsko

V sobotu 28. srpna proběhne už 23. ročník mezinárodního srazu majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland. Start je v 8:40 u hotelu JEF Doubice, následně 9:00-9:50 Krásná Lípa, 10:10-10:30Varnsdorf, 11:00-11:20 Rumburk – Lužické náměstí, 12:00-12:20 Šluknov, 12:40-13:00 Kunratice, 13:30 cíl hotel JEF Doubice.

Rumburk hostí burčákobraní a Restaurant Day

KDY: pátek 27 srpna od 16 hodin

KDE: Zahrada Domu Kultury Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 40 Kč



Závěrečná akce Rumburského kulturního léta, koná se v parku Domu kultury Střelnice Rumburk. Burčák, osvěžující nápoj z plodů révy vinné, bude doplněný převážně o výtvory amatérských kuchařů a kuchařinek. Zapojit se do této komunitní akce může opravdu každý. K tanci a poslechu zahraje neúnavný Jiří Procházka a PROBAND.

Rogalo DC pokračuje

KDY: neděle 29. srpna od 15 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

Příznivci hudby mohou znovu přijít na nábřeží na další pokračování Rogalo DC. Tentokrát vystoupí od 15 hodin Andrea Šulcová, od 16 hodin Kronwell a od 17 hodin Renata Bilač. Pokud máte rádi hudbu, neměli byste na této tradiční akci chybět.

Den Českého Švýcarska vás zaujme

KDY: sobota 28. srpna

KDE: Dům Českého Švýcarska



Jde o sportovní, rodinnou a hudební akce, které se mohou účastnit všichni bez rozdílu věku. Těšit se můžete na doprovodný program, spoustu dobrého jídla a pití.