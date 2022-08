Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 19 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 19 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Děčínský zámek zve na noční hrané prohlídky

KDY: Pátek 26. a sobota 27. srpna od 19, 20, 21 a 22 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 220 nebo 160 korun



Zámek v Děčíně zve na noční hrané prohlídky. Hrané noční prohlídky nás tentokrát zavedou do časů, kdy zámek navštívil slavný skladatel Fryderyk Chopin. Jak to bylo s ním a jeho láskou, dcerou hraběte Františka Antonína Thuna? To vše a mnohem více se dozvíte v nočních prohlídkách. Rezervace prohlídek probíhá přes internetové stránky zámku. Prohlídky jsou v sobotu a v neděli od 19, 20, 21 a 22 hodin. Vstupné je 220 nebo 160 korun.

V parku Hostelu Děčín chystají na neděli bleší trh

KDY: Neděle 28. srpna od 8 do 12 hodin

KDE: Park u Hostelu Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud rádi navštěvujete bleší trhy, tak zbystřete. V neděli 28. srpna se bleší trhy konají v parku Hostelu Děčín. Akce se koná poblíž křižovatky ulic Teplická a Na Skřivance. Na trhu lze sehnat nábytek, nádobí, vybavení, oblečení, knihy nebo cennosti.

Rumburk hostí dětskou burzu

KDY: Sobota 27. srpna od 10 hodin

KDE: Velký sál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: Vstup zdarma, prodej 50 korun



Vyrostly vaše děti z další velikosti? Potřebujete prodat menší velikost a koupit větší? Opět vyklízíte skříně a třídíte hromady oblečení? Přijďte na burzu dětského oblečení v Domu kultury v Rumburku

Prohlídka Thunovské kaple

KDY: Sobota 27. a neděle 28. srpna od 13 hodin

KDE: Thunovská kaple, Děčín

Komentovaná prohlídka mimořádně cenné památky kaple sv. Jana Nepomuckého. Rezervace není nutná. Přijďte na akci a zjistěte zajímavosti o této stavbě.