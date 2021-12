Městská knihovna Děčín zve na 2+KK

KDY: Pátek 26. listopadu od 18 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín

ZA KOLIK: zdarma

Městská knihovna Děčín zve na další Knihovnické křeslo pro dva. Tentokrát s děčínskou rodačkou Lucií Hermannovou, která představí svou prvotinu báSNĚNÍ, a Šimonem Leitgebem, letošním laureátem Ceny Jiřího Ortena. Hudební doprovod: multiinstrumentalista Radek Šafařík, moderuje: Radek Kolínský.

Den pro dětskou knihovnu

KDY: Sobota 27. listopadu od 9 do 13 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín, dětské oddělení

ZA KOLIK: zdarma

Knihovna připravila program pro děti. V 9:30 začne interaktivní workshop Povídejme si. Povede ho Bára Mitová a bude na motivy pohádek Karla Čapka. V 10:30 se pak mohou děti těšit na loutkové pohádkové představení Nedopečený koláček, které odehraje divadlo Loutky bez hranic. Následovat bude vánoční cukrářská dílna.

Zámek Děčín chystá první adventní koncert

KDY: Neděle 28. Listopadu od 18 hodin

KDE: Kaple svatého Jiří, Děčín

ZA KOLIK: 180/160 korun



Děčínský zámek chystá první adventní koncert – Duo Kchun: Purgatio. Projekt Purgatio je naprosto ojedinělé audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek.

Kino Sněžník promítá film Machr na 30 dnů

KDY: Neděle 28. Listopadu od 17:30

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 120 korun

Děčínské kino Sněžník láká na film Machr na 30 dnů. Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní mylná diagnóza jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně začne užívat život naplno. Seznam toho, co by chtěl mladý policajt zažít, než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků. Po několika zhýralých dnech v Las Vegas dostane nápad, jak oslnit vysněnou ženu Stéphanii a konečně se stát hrdinou, kterým celý život toužil být - Ryan se rozhodne rozbít vyhlášenou síť obchodu s drogami.