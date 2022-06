Mladé Labe láká nejen děti KDY: Sobota 28. května od 10 do 16 hodin KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín ZA KOLIK: zdarma

Na návštěvníky čeká mnoho zajímavých aktivit a ukázek – složky IZS například policejní psovodi, strašidelný stan DDM se soutěžemi a prezentacemi, prodej občerstvení, zmrzliny, balonků, šperků apod., pódiová vystoupení nejen kroužků DDM a nebudou chybět ani pouťové atrakce či projížďka na koních. Na volné ploše se dále představí například Hasičský kroužek, Rybáři, Železniční modeláři, hudební kroužky, Robotický a 3D kroužek, keramika či malování na obličej, kreativní dílna a další zájmové aktivity.

Den nejen pro seniory

KDY: Neděle 29. května od 14 do 18 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci městských slavností proběhne v neděli akce s názvem Den nejen pro seniory. Od 14 do 15 hodin příchozí pobaví talentovaní žáci a žačky Základní umělecké školy Děčín. Od 15 hodin pak bude následovat Rogalo DC, tentokrát Martina Barta a Kristina Barta – hudební sesterské duo, Kvarte Tones a Radka Fišarová. Přijďte si užít odpoledne plné hudby.

Varnsdorf hostí den dětské radosti

KDY: Sobota 28. května od 9 do 13 hodin

KDE: Areál rekreačního rybníka Mašiňák

ZA KOLIK: Zdarma

Sobota ve Varnsdorfu bude patřit dětem. V areálu Mašiňáku pro ně bude připraven bohatý program. Na co se mohou těšit? Mobilní horolezecká stěna, nafukovací dětské centrum, lukostřelba, výtvarné dílny, záchranářský koutek, malování na obličej nebo například nízké lanové překážky. Akce bude moderovat DJ Miloš.

Českou Kamenici čeká Majáles

KDY: Pátek 27. května od 16 hodin

KDE: Česká Kamenice

ZA KOLIK: Dospělí 150 Kč, děti 100 Kč, děti do 6 let zdarma



V pátek 27. Května hostí Česká Kamenice Majáles. Těšit se můžete na Kabát Revival, ohnivou show, hudební vystoupení žáků z České Kamenice, taneční vystoupení mažoretek Daisy, připraven bude také program pro děti.



Program:

16:05 Julie Maněrová

16:35 Wagabundus Collective

16:50 Khuslen Surenkhorloo

17:05 Mažoretky Daisy

17:20 Tereza Franková

17:50 Dance C. Lock 7even

18:05 Wagabundus Collective

18:45 – 19:45 Trocha klidu

20:30- 22:00 Kabát Revival

22:05 Ohnivá show

22:30-23:30 Cruel Jokers

Prohlédněte si výstavu na zámku v Děčíně

KDY: Do konce května

KDE: Zámecká galerie, děčínský zámek

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud si uděláte výlet na zámek v Děčíně, můžete si prohlédnout v Zámecké galerii výstavu výtvarných děl spolku Vincúch z Valašských Klobouk.