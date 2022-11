Pantheon production přiváží do Děčína inscenaci Přátelák. Tady nikdo na nikoho nepráská. Jsme přeci kámoši. Fotbal a početí dítěte - to jsou nejčastější témata, kterým se postavy věnují. Leon, Bernd a Robbi jsou již léta nejlepší kamarádi a zanícení fotbaloví fanoušci, samozřejmě různých klubů, takže není nouze o debaty a hádky. Leonovi a Romině se již delší dobu nedaří počít potomka a Romina se bojí, že si proto Leon najde mladší milenku. Dvojnásobná máma Babs své kamarádce Romině poradí, aby si sama pomohla umělým početím s vhodným dárcem spermatu. Chce to jenom najít muže, který má dobré geny. Všichni přátelé jsou vystaveni těžké zkoušce, kdy každý na každého ví nějaké tajemství, které nutně směřuje k zapeklitým situacím a překvapivému rozuzlení.

Adventní dřevosochání

KDY: Sobota 26. listopadu od 10 do 19 hodin

KDE: Informační centrum v knihovně, Děčín



Dřevosochání s vánoční tématikou a workshopem pro děti si užijete za íčkem pod knihovnou.

Vánoční food market

KDY: Sobota 26. listopadu od 10 do 19 hodin

KDE: Parkoviště u městské knihovny, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte se naladit na vánoční atmosféru již v sobotu 26. listopadi, den před prvním adventem. U děčínské knihovny budete moci ochutnat vánoční i klasický street food, nakoupit jedlé i jiné dárky, a to celé doplněné o bohatý kulturní program.

Rozsvícení vánočního stromu v Děčíně

KDY: Neděle 27. listopadu od 10 do 19 hodin

KDE: Pod knihovnou, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Na neděli je připraven bohatý program v Děčíně pod knihovnou. V 11 hodin se představí divadlo Krabice Teplice s pohádkou Vánoce u Ježků, 13:45 Sváťovo dividlo – Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce, 14:30 Sbor DDM, 15:30 pěvecký sbor Pomněnky pod vedením Ivy Hančové, 16:00 pěvecký sbor Gymnázia Děčín pod vedením Lenky Holubcové, 16:40 slet andělů, 16:50 slovo primátora, 17:00 rozsvícení vánočního stromu, 17:10 pražská hudební skupina MarZ, 18:00 Daniel Hůlka a Jiří Škorpík, 18:45 slet andělů.

Vánoční show – travesti show v Rumburku

KDY: Pátek 25. listopadu od 19 hodin

KDE: Velký sál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 350 korun

Vánoční atmosféra i známé melodie, nejúspěšnější výběr vystoupení a písniček z předchozích pořadů této známé české travesti skupiny. Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky jsou aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou. Pánové Lukáš, Martin, Jirka, Nikolas a Saša se promění během večera ve známé zpěvačky a herečky. Jedná se o show, která se těší zájmu v kulturních domech a divadlech po celé České republice. Přijďte se vánočně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu.

Rozsvícení vánočního stromu ve Varnsdorfu

KDY: Neděle 27. listopadu od 15 hodin

KDE: Náměstí E. Beneše, Varnsdorf

ZA KOLIK: zdarma



V centru Varnsdorfu na náměstí se koná v neděli od 15 hodin zajímavá akce. Těšit se můžete na bohaté občerstvení prodej jmelí, adventních věnců i vánočních dárků. V 16:30 vystoupí Ondřej Fencl a Hromosvod, v 17:20 dětský pěvecký sbor MŠ Zahrádka, 17:40 sváteční slovo s rozsvícením adventního věnce. V 18 hodin dojde k rozsvícení vánočního stromu, a pak vystoupí Ondřej Fencl s kapelou. V 18:00 dojde také ke troubení z věže kostela Proměnění páně (starokatolického kostela).

Adventní koncert na zámku v Děčíně

KDY: Neděle 27. listopadu od 16 hodin

KDE: Zámek, Děčín

ZA KOLIK: 90 korun

Advent zahájí na děčínském zámku místní pěvecká sešlost SAH pod vedením Jany Štrbové. Jako host vystoupí pěvecký sbor Continuo z Mnichova Hradiště.