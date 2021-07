Zajděte na film Matky

KDY: sobota 26. června od 17:30

KDE: kino Sněžník

ZA KOLIK: 130 Kč

Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Ústřední postavou je Sára s tváří Hany Vagnerové. Má hezkej zadek a tak ho začala fotit a stala se profesionální influencerkou. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat knihu, ale představovala si to celé takové jednodušší. Petra Hřebíčková představuje trochu snobskou, zato dost osamělou Hedviku. Její manžel workoholik je doma jen zřídka. Sandra Nováková, jako Zuzana, je po rozchodu bez peněz, je upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. A nakonec Gabriela Marcinková jako Eliška, která má skvělého kluka, naprosto nesnesitelné rodiče, je těhotná a pořád zvrací.

Otevření turistické sezony v Kamenici

KDY: sobota 26. června od 10 hodin

KDE: Česká Kamenice

ZA KOLIK: zdarma



Pojďte s námi projít Kamenici, Šenov a Prysk. Turistickou sezónu zahájíme šetrně a udržitelně – pěšky, na kole, vlakem a na koloběžkách! Společně, na čerstvém vzduchu městem a krajinou. Detailní program naleznete na webových stránkách České Kamenice.

Rogalo DC nabídne další koncerty

KDY: neděle 27. června

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: zdarma

V neděli 27. června se koná na Smetanově nábřeží již pátý koncert v rámci Rogala DC. Začíná v 15 hodin a těšit se můžete na Wan men sonk, Electric Lady a Bladder Stones. Koncerty pořádá spolek Malá Paříž za finanční podpory statutárního města Děčín.

15:00 h - Wan men sonk - svižná kapela ze severních Čech.

16:00 h - Electric Lady - Tereza Rays a její rocková show.

17:00 h - Bladder Stones - bluesová trojice výtečných muzikantů, kteří se sešli v jednom projektu.

Červený střevíček a sedm statečných

KDY: neděle 27. června od 17 hodin

KDE: kinosál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 120 Kč



Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Pokud totiž tito zelení mrňousové dostanou polibek od krásné ženy, bude zrušena jejich kletba a z nich se znovu stanou udatní princové Merlin, Artuš, Jiřík, Honza, Pino, Noki, Kio. Jenže co je vlastně krása? Pochopí Sněhurka a jejích sedm statečných společníků, co krása doopravdy znamená?