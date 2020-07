Muzejní kino pod širým nebem

KDY: Pátek 26. 6. a sobotu 27. 6. od 21:45 hodin

KDE: Oblastní muzeum Děčín (nádvoří)

ZA KOLIK: 60 Kč

Pro natáčení lehce romantického filmu Oznamuje se láskám vašim a jemně poetického snímku Láska s vůní pryskyřice si filmaři vybrali několik dobře známých míst v Děčíně i jeho blízkém okolí - Dolní Žleb, Jetřichovice a Rynartice. V obou filmech se blýskli oblíbení čeští herci jako Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová či Věra Galatíková a mnoho jiných. Mnozí ze zdejších obyvatel si zahráli v komparsu a dodnes rádi vzpomínají. Nechte se nalákat na nostalgické promítání prohlídkou fotografií z filmů z děčínských lokalit. V pátek uvidíte snímek Oznamuje se láskám vašim, v sobotu bude na programu film Láska s vůní pryskyřice.

U-Style

KDY: Pátek 26. 6. od 19 hodin

KDE: Zámek Česká Kamenice

ZA KOLIK: 120 Kč



Zahraje kapela U-Style ve svém rockovém složení.

Harry Potter na zámku

KDY: Sobota 27. 6. od 14 hodin

KDE: Zámek Česká Kamenice

ZA KOLIK: 60 – 120 Kč



Den ve stylu Harryho Pottra nabídne kouzelnická vystoupení od Martina Kellmana, Famfrpálové hřiště, výroba kouzelnických hůlek, čarodějnickou diskotéku, výuku lektvarů v zámeckém sklepení, fotokoutek u Bradavického hradu, malování na obličej a spousta dalších her a samozřejmě bude otevřena i krčma U Tří košťat.

3Bobule jsou v kinech

KDY: Od čtvrtka 25. června

KDE: Kino Sněžník Děčín, Centrum Panorama Varsndorf

ZA KOLIK: Vstupné různé



Pokračování vinařské série 3Bobule vejde do kin už ve čtvrtek 25. června. Očekávaná premiéra opět představí filmový pár Terezu Rambu a Kryštofa Hádka, nyní už jako rodiče dvojčat a majitele vinařství. Je tu vinobraní a spousta práce. Jenže jim přijede „pomoct“ starý kamarád – průšvihář v podání Lukáše Langmajera. Snímek 3Bobule nabídne 25. 6. a 27. 6. od 20 hodin a o víkendu od 17:30 hodin Kino Sněžník v Děčíně. Centrum Panorama Varnsdorf bude film promítat v pátek 26. 6. od 20 hodin a v sobotu 27. 6. od 17 hodin.

Děčínské hodináorum je opět přístupné

KDY: Od 1. června

KDE: Zámek Děčín



Český spolek horologický našel před pěti lety na Zámku Děčín umístění pro předměty z muzejíčka v Soběslavi, které končilo svou činnost. Dnes je expozice Děčínského hodinária v zámeckých půdních prostorách mimořádnou sbírkou. K vidění jsou zde časoměrné stroje různých typů a velikostí. Chloubou hodinária je 21 věžních hodinových strojů, které jsou schopny předvedení v ukázkovém provozu. Mezi nejstarší patří pozdně gotický z konce 17. století. Sbírka zahrnuje např. věžní hodiny pocházející z kostela na Teplické ulici, z kostela v Jílovém nebo z budovy bývalé radnice v Děčíně. Výstavu doplňuje příslušenství jako cimbály, zvonící zařízení, rozvodovky či závaží.

Minerály zahraničí aneb Těžký život horníků

KDY: Do 30. října

KDE: Muzeum Rumburk

ZA KOLIK: 20 – 40 Kč



Výstava nadšeného dolnopodlužského sběratele minerálů a průzkumníka starých důlních míst Aleše Nováka. Na výstavě budete žasnout nad krásou kamenů rodících se uvnitř skal, do kterých se den co den ubírali horníci, aby je z podzemí vynesli k povrchu. Prohlédnete si předměty, které horníci při své práci používali. 3D fotografie rozevřou náruč skalních hlubin a pozvou vás do svého nitra. Pro děti permoník Alfons připravil omalovánky, pexesa a pracovní listy.