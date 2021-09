Markvartice hostí jablkobraní

KDY: pátek 24. září od 20 hodin

KDE: sál Obecního domu Markvartice

ZA KOLIK: 100 Kč

Zábava v jablečném stylu, hudba, tanec, občerstvení či soutěže. Na to všechno se můžete těšit v Markvarticích, kde v pátek proběhne jablkobraní. Vstupné stojí 100 korun a rezervaci je možné udělat na telefonním čísle 773 769 757.

Běh Velké Skály a 75 let atletiky v Děčíně

KDY: sobota 25. září od 9 hodin

KDE: Děčín



Postavte se na start a objevte tak trochu pozapomenutý slavný závod, který vás zavede z centra města do přírody plné hlubokých lesů a skalních srázů. E A k tomu všemu závody dětí a žactva v jedinečné atmosféře přímo na atletickém stadionu v srdci Děčína. Každý závodník dostane při prezentaci startovní balíček a další balík služeb (unikátní fotka do emailu, SMS s cílovým časem, občerstvení, úschovna, čipová technologie) Více na webu závodu. V odpoledním programu pak proběhne tradiční memoriál Vlastimila Koči a velkolepé oslavy 75 let atletiky v Děčíně.

V sobotu oslaví rozhledna Dymník 125 let

KDY: Sobota 25. září od 14 hodin

KDE: rozhledna Dymník

Vydejte se v sobotu 25. září 2021 na nejvyšší vrch v Rumburku, kopec Dymník, kde se nachází Augustova věž. Je to právě 125 let, co si ji nechal postavit rumburský radní August Winschuch a v den svých 60. narozenin ji velkoryse daroval horskému spolku. Oslavy se ponesou v duchu dobové hudby, divadla, tance a kostýmů. Na své si přijdou děti i dospělí a zkrátka nezůstane ani mlsný jazýček.

Jetřichovičtí se chystají na koncert

KDY: Sobota 25. září od 16:30 hodin

KDE: kostel svatého Jana Nepomuckého, Jetřichovice

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu proběhne v Jetřichovicích hudební akce Podzimní koncert. V kostele svatého Jana Nepomuckého vystoupí pěvecký sbor Zničehonic a Českolipský Evergreen – J. H. Sbormistrem je Václav Filip.

Divadlo zve na Silnici

KDY: Neděle 26. září od 21 hodin

KDE: Divadlo Varnsdorf

ZA KOLIK: 350, 340 a 320 Kč

Cirkusácká romance o tom, že i malý kamínek má na tomhle světě smysl. Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice posloužil jako námět divadelní hry, která sděluje prosté a moudré poselství: Každý kámen na světě má smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší. Také soužití dvojice potulných komediantů, propastně odlišných, má tajemný důvod. Cituplná nota je v pravou chvíli přehlušována veselým rámusem jejich vystoupení. Strhující atmosféra starého cirkusu dokazuje známou pravdu: K tomu, aby umělec diváky pobavil, nepotřebuje technické zázraky, ale spíš pohotovost, vtip a odvahu.