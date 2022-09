Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 100 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 100 korun, děti platí 70 korun.

Děčín hostí koncert skupiny Škwor

KDY: Pátek 23. září od 18 hodin

KDE: Letní kino Bažantnice, Děčín

ZA KOLIK: 530 korun předprodej, na místě 600 korun



Děčínská Bažantnice hostí zajímavý koncert. Od 18 hodin vystoupí děčínská kapela Destroyself a ve 20 hodin pak kapela ŠKWOR. Vstupné v předprodeji stojí 530 korun a na místě 600 korun. Vstupenky je možné zakoupit i přes internet.

Saský pěvecký sbor vystoupí v Děčíně

KDY: Sobota 24. září od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Františka Xaverského

V sobotu 24. září od 16 hodin se v kostele svatého Františka Xaverského v Bělé u Děčína uskuteční koncert saského pěveckého horolezeckého sboru »Kurt Schlosser« Drážďany. V podání mužského pěveckého sboru pod vedením sbormistra Axela Langmanna a kapelníka Christiana Garbosnika zazní ty nejkrásnější lidové písně a písně hor z rozmanitého repertoáru souboru. S místem konání koncertu, s děčínskou místní častí Bělá, sbor spojují také historické souvislosti: V Bělé se údajně ve 30. letech 20. století nacházela tajná tiskárna, kterou tzv. Rudí horolezci (Rote Bergsteiger) využívali k šíření propagandistických materiálů a tím k boji proti národním socialistům. Od 17:30 hodin bude následovat uvedení filmu »Bankgeflüster« (německy s českými titulky), který představuje výsledky česko-saského pátrání po stopách odporu proti nacionálnímu socialismu. Autory filmu jsou děti a mládež z „Aktion Ameise“ v Drážďanech-Briesnitz. „Doufáme v nové sousedské perspektivy“, říká spoluorganizátor René Hermann. „Chceme nabídnout nové kontaktní plochy pro výměnu mezi Saskem a Čechami.“ Zástupce kostela v Bělé Karl Stein říká: „Dlouholetá spolupráce s René Hermannem a mladými lidmi ze Saska mi vždy činní radost. Pro děti ze severních Čech je však obtížné -zejména kvůli jazykové bariéře - navázat bližší kontakty. V každém případě se zde otevírají nové možnosti spolupráce.“

Varnsdorfské vesnice: Nový Varnsdorf

KDY: Sobota 24. září od 14 hodin

KDE: Sraz na hrázi rybníku Kočka



Pátá z cyklu vycházek po bývalých vsích, spojených později do Varnsdorfu. Provází Jaroslava Štěpánková. Sraz JE ve 14 hodin na hrázi rybníku Kočka.

Zajděte na film Banger

KDY: Neděle 25. září od 20 hodin

KDE: Kinosál DK Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: 120 korun

Alex má nejlepší kokain v Praze, rozhodne se ale s dealováním seknout. Prodej mu sice vydělal na luxusní oblečení, jako začínající raper však touží po úspěchu a slávě. Na obzoru se navíc rýsuje slibná příležitost natočit hit s uznávaným interpretem, který by ho mohl dostat mezi top hráče. Cestu do studia však komplikuje jeden malý detail: spolupráce je časově omezená a stojí hromadu peněz. Boj o čas i základní životní funkce začíná. Po minimalistickém dramatu Domestik přichází Adam Sedlák se zběsilou adrenalinovou jízdou noční Prahou, plnou rapu a drog. Komedie natočená výhradně na iPhone nabízí sondu do života současné mládeže a přináší dosud nejvýraznější roli Adama Mišíka.