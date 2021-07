Namaluj radost

KDY: pátek 23. července od 19 hodin

KDE: Labské nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: zdarma

Nábřeží žije! Dělejte Vlny! Dělej vlny na Labském nábřeží. Využijte největší pěší zónu v Děčíně. Užijte si nejkrásnější výhledy na děčínský zámek a dobře se bavte! Zažij a užij největší taneční párty v Děčíně pod širým nebem v letošním roce.

Hudební setkáni 10

KDY: sobota 24. července od 17 hodin

KDE: poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Horní Jiřetín

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Úvodní koncert festivalu nabídne setkání s Václavem Hudečkem a varhaníkem Pavlem Svobodou. Mistři svého oboru zahrají společně i sólově skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Antonína Bendy nebo Georga Friedricha Händla. Koncert současně zaznamenáme na profesionální kamery a zvukovým mistrem, jelikož bude součástí dokumentu o obci Horní Jiřetín. „Pavel Svoboda je držitelem řady významných ocenění, účinkuje na hudebních festivalech i recitálech v Česku i v zahraničí. Zahrál si na nejprestižnějších pódiích, je dramaturgem a uměleckým ředitelem festivalu F. L. Věka, ředitelem Komorní filharmonie Pardubice a současně vede oddělení historicky poučené interpretace na pražské Akademii múzických umění. Zabývá se také ochranou starých varhan," zvou organizátoři.

Sportovní den mládeže s Tajv

KDY: sobota 24. července od 9 hodin

KDE: Rumburk

ZA KOLIK: zdarma

Jan Váňa pořádá Sportovní den mládeže s Tajv. Pokud máte rádi sport a jde vám tenis, neměli byste na této akci v Rumburku chybět.

Letní kino promítne film Gump – Pes, který naučil lidi žít

KDY: sobota 24. Července od 21:30

KDE: letní kino, Děčín

ZA KOLIK: 140 Kč



Za to, že jsou Croodsovi trochu zaostalí, může nepochybně táta Grug. Ten se držel hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a bránil jim tak v osobním rozvoji. Když konečně překonali strach a Grugův odpor, zjistili Croodsovi, že svět může být báječným místem k životu, když máte kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a bezpečný plácek. Po mnoha našlapaných kilometrech a řadě příjemných i nepříjemných zážitků Croodsovi takové místo našli. Mělo jen jednu nevýhodu. Žila na něm jiná rodina – Lepšíkovi. Už jejich příjmení napovídá, že jsou na trochu jiné civilizační úrovni než viditelně zaostalí Croodsovi. Vynalézavý Fíla Lepšík, hlava rodiny, zajistil svým blízkým komfort, o jakém se Croodsovým ani nesnilo. I díky tomu je jeho rodina milá, vlídná a přátelská a plně připravená přivítat Croodsovy ve svém stromovém domě, kde mají kromě mnoha vymožeností i pravěkého předchůdce televize. Z historie víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi začne skřípat. A skřípe to i mezi Croodsovými a Lepšíkovými a je to slyšet na míle daleko. To skřípání dosáhne to až za vysokou zeď, kterou Lepšíkovi vybudovali, aby se ochránili před nebezpečím, které tam číhá. Jenže žádnou zeď nepostavíte tak, aby byla nepřekonatelná, a tak je dost možné, že se hrubá síla neotesaných Croodsů ještě bude náramně hodit. Podle kreativní producentky DreamWorks Animation Kristin Lowe, spočívá úspěch Croodsových v tom, že ač žijí v alternativním pravěku, jejich starosti a radosti jsou nám všem velmi blízké. „Je to rodina, která se prostě jen snaží překonat všechny překážky, které jim život staví do cesty. Když někdo z nich udělá chybu, udělal ji z lásky k ostatním členům své smečky. Známe to všichni, ale je dobré si to občas připomenout,“ říká Kristin Lowe.

Rogalo DC pokračuje

KDY: neděle 25. července od 15 do 18 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK:

15.00 - The Bladder Stones - kapela postavená kolem brilantního kytaristy Tomáše Frolíka čítá ještě baskytaristu Johnnyho Jůdla (Jablkoň) a všestranného bubeníka Michaela Noska. Blues v jejich podání je jaksi moderní a velmi pestré. Jsem přesvědčen, že tato kapela si zaslouží Vaši pozornost. 16.00- Gasoline Rainbow - funky kapela z Prahy je poměrně početná a plná velmi mladých a velmi talentovaných hudebníků. Jejich hudba je svižná a je to přesně ta kapela, která Vás roztančí. 17.00- Justin Lavash - anglický kytarový mág a jeho finger-styl Vám připomenou, že i dnes existují virtuosové. Bluesový zpěvák s velmi charismatickým hlasem má za sebou stovky koncertů po celé Evropě a Americe. Pokud jste na něj ještě nenarazili, určitě si jeho vysolení nenechte ujít.