Garáž na vzduchu - Mňága a Žďorp v pivovaru Nomád

KDY: Pátek 24. července od 20 do 23 hodin

KDE: Pivovar Nomád, Děčín

ZA KOLIK: 300/350 Kč

Mňága a Žďorp se po delším čase vrací do Děčína. Jedni z největších matadorů české hudební scény a autoři mnoha hitů s nezaměnitelnou poetikou budou hvězdou prvního večera z cyklu letních koncertů Garáž na vzduchu. Tyto koncerty se odehrají v příjemném prostředí areálu děčínského pivovaru Nomád. Skvělá hudba, vynikající pivo a víno, čerstvý vzduch.

Kapacita prostoru je omezena.

Svatoanenská pouť 2020

KDY: Sobota 25. července od 12 do 23 hodin

KDE: Verneřice

ZA KOLIK: Zdarma



Každoročně největší kulturní akce města Verneřice. Lidé se mohou těšit na atrakce, jízdu na koních, spoustu stánků s občerstvením, nápoji i suvenýry. Zahrají Wanastowi vjecy revival, Pakáž, Na3Si a Jawa - revival Věry Špinarové. Akci zakončí ohňostroj.

Zdolávání studáneckého kopce

KDY: Sobota 25. července od 15 do 20 hodin

KDE: Varnsdorf



Recesistický závod v běhu nebo na jakémkoli kole. To je 19. ročník „Kolobjehu“, který proběhne ve Varnsdorfu. Prezentace se chystá od 13 do 14.30 hodin v penzionu U Rudolfa III. K dobré náladě pak zahraje Všecek Písek.

Rumkule: Pivní a gastro festival

KDY: Sobota 25. července od 14 do 24 hodin

KDE: DK Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: 40 Kč



V rámci Rumburského kulturního léta Rumkule 2020 proběhne v sobotu v zahradě Domu kultury Střelnice Rumburk pivní a gastronomický festival. K mání budou na místě pivní speciály regionálních pivovarů Falkenštejn z Krásné Lípy, Cvikov, Born z Nového Boru, Kotouč z České Kamenice a Nomád z Děčína. Zároveň proběhne druhý ročník Restaurant Day, přátelský gastronomický festival amatérských kuchařů, pekařů a všech, co mají rádi jídlo. Od 18.30 zahraje Elán revival. Na místě budou také stánky. Vstupné stojí 40 korun, děti do 12 let neplatí.

U-73 Jardy Tomka

KDY: Pátek 24. července od 19.30

KDE: Homegrown club Varnsdorf



Ústecká kapela U-73 Jardy Tomka zahraje v pátek večer v Garden Stage Fontána v Homegrown clubu Varnsdorf. Kapela má převážně vlastní repertoár. Hraje od hard rocku či jazz rocku po blues a rockenrol.

Africké trhy v Děčíně

KDY: Neděle 26. července od 9 do 15 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Do jižních zahrad děčínského zámku lidé opět mohou přijít nakoupit čerstvé ovoce od afrických farmářů. Pořídit bude možné třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spoustu druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas. Zakoupit můžete i sušené ovoce, například mango nebo papáju, dále pak koření ze Zanzibaru, extra kvalitní kávu, čaj, marmelády nebo ovocné tyčinky.