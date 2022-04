První šestikilometrová trasa povede z nádraží k rozcestníku Tolštejnské cesty. Kdo si chce výlet opravdu užít, může odsud vyrazit po cyklostezce, která nás nejdříve dovede k hradu Tolštejn. Odtud se pak po červené značce dostaneme na rozhlednu Jedlová. Pokud preferujeme kratší trasu, z rozcestníku Tolštejnská cesta můžeme jít po zelené na rozcestí u Ranče a dál po červené na Jedlovou horu.

Druhá trasa je časově náročnější a obnáší něco přes osm kilometrů. „Hned na prvním rozcestníku se dejte doprava do kopce. Cesta je značená zelenou i žlutou a dovede Vás až k Třípanskému sloupu. Stále pokračujte po zelené směrem na Stožecké sedlo. Minete vrcholek Konopáč s historickým bunkrem, vyhlídku Sofie, až dojdete na Stožecký hřbet. Tady odbočíte vlevo po modré i zelené značce. Cesta vás dovede až k nově vybudované lávce Cozrovka, která přemosťuje hlavní silnici ke Svoru. Je to krásné místo s výhledy na dominanty Českého Švýcarska. Určitě stojí za to se tu chvilku zastavit a udělat pár fotek. Na druhé straně najdete i místo na svačinku. Odtud pak vede takzvaná nová cesta. Je to vlastně oranžově značená cyklostezka. Využijeme jí a půjdeme po ní až k místu, kde se říká Na Milíři. Cestou se nabízejí úchvatné pohledy na Jedlovou horu, hrad Tolštejn i samotný Jiřetín pod Jedlovou. Na Milíři se pustíte po červené dolů doleva z kopce. Po dlouhém sestupu dojdete až k hlavní silnici a na druhé straně pak narazíte na žlutou značku. Ta Vás přes Lesné dovede do Jiřetína pod Jedlovou“, popisuje cestu moderátor Českého rozhlasu Sever Petr Beran.

Obě trasy končí ve sportovním areálu Jiřetín pod Jedlovou. Na všechny účastníky zde čeká nejen zasloužený buřtík zdarma, ale také country kapela. „Oba ročníky pochodu se velice vydařily a zúčastnily se jich stovky nadšených turistů, z nichž se také rekrutují naši posluchači. Výlet na rozhlednu je ideální způsob, jak alespoň na chvíli zapomenout na stres, který nyní většina z nás prožívá“, uzavírá ředitel Českého rozhlasu Sever Milan Knotek.

Jarní zámecký ples vás pobaví

KDY: sobota 23. dubna od 20 hodin

KDE: Knihovní sál, zámek Děčín

ZA KOLIK: 300 korun



Děčínský zámek láká na jarní zámecký ples, který se koná v sobotu 23. dubna od 20 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina U-Style, těšit se můžete scénický tanec v podání studia FRI.DA. Večerem provází Štěpánka Šmídová. Vstupenky na tuto akci stojí 300 koruna dají se rezervovat přes internetové stránky zámku.

Varnsdorfské divadlo láká na Pohádku do dlaně

KDY: Neděle 24. dubna od 15 do 16:30 hodin

KDE: Velký sál divadla, Varnsdorf

ZA KOLIK: 100 korun

Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně živým snem jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou defilovat personifikované roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé období je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se umí pěkně rozpálit, zatímco malíř Podzim pořád lítá s hlavou někde v oblacích. Roční doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať dělají, co dělají, ten boj má stejně vždycky dopředu známý výsledek. Představení odehraje v neděli 24. dubna od 15 hodin Naivní divadlo Liberec.

Vyzkoušejte Predator Run v Děčíně

KDY: 23. dubna od 9 hodin

KDE: Děčín



Děčín zažije sportovní akci, která tu ještě nebyla. Jedná se o známý překážkový závod Predator Race. V Děčíně proběhne jeho „nejlehčí“ úroveň Predator Run. Závod se koná 23. dubna 2022 od 9 hodin, start i cíl je na Smetanově nábřeží. Neváhejte a přihlaste se. Registrace probíhá přes web Predator Race či přes www.predatorrace.cz či přes Predator Workout Děčín na tel. čísle 727 864 236

Zajděte do Děčína na film Notre-Dame v plamenech

KDY: Sobota 23. dubna od 20 hodin

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 120 korun

Děčínské kino Sněžník promítá v sobotu 23. dubna od 20 hodin film Notre-Dame v plamenech. Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Nervy drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador světové kinematografie Jean-Jacques Annaud, který má na svém kontě filmy Jméno růže, Nepřítel před branami či Sedm let v Tibetu. Film v neúnavném tempu rekonstruuje události 15. dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny a celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům obrazovek skrytá - přímo do nitra hořící budovy. Snímek tak nabízí téměř fyzický zážitek, který nikoho nenechá chladným. Režisér a scenárista snímku Jean-Jacques Annaud se soustředí na věrohodné zachycení boje s nekontrolovatelným živlem, ale především upozorňuje na nezměrnou odvahu a obětavost záchranných sborů. Bez jejich nasazení by nejznámější katedrála světa lehla popelem