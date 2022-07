Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 19 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 19 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Vydejte se na Chřibský rockový nálet

KDY: Sobota 23. července od 12 hodin

KDE: Náměstí, Chřibská

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu 23. července se uskuteční hudební akce Chřibský rockový nálet. Program na náměstí v Chřibské začíná ve 12 hodin. Vystoupí Maniac, The Remedy, Toxic People, Manu Destra, Stará škola, The Spirits, Ambient a Pejp. Na místě bude stánkový prodej a doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma.

Bio Luž láká na Thora

KDY: Pátek 22. a sobota 23. července od 19 hodin

KDE: Bio Luž, Dolní Podluží

ZA KOLIK: 150 korun, děti a důchodci 130 korun

Bio Luž v Dolním Podluží láká na promítání snímku Thor: Láska jako hrom. Ze studia Marvel k vám přichází další dobrodružný příběh. Film trvá 95 minut a mládeži je přístupný.

Hasiči z Boletic slaví výročí, oslavy nabídnou ukázku techniky i zásah dětí

Hornopodlužský fotbalový festival

KDY: Sobota 23. července od 9:30

KDE: Fotbalové hřiště Horní Podluží

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se podívat do Horního Podluží na devátý ročník turnaje v minikopané o pohár Čechie. Celodenní program sportovních utkání bude zakončený slavnostním vyhlášením v 17 hodin a večerní zábavou na terase. Ta začíná v 19 hodin.

Jiřetín pod Jedlovou hostí turnaj v plážovém volejbale

KDY: Sobota 23. a neděle 24. července

KDE: Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou

ZA KOLIK: Zdarma

Pokud máte rádi plážový volejbal, můžete se přijít podívat do Jiřetína, kde se o víkendu uskuteční tradiční sportovní akce Beach Jiřetín 2022.

Lobendava zve na Anenskou pouť

KDY: 22. a 23. července

KDE: Lobendava

ZA KOLIK: 50 korun, zdarma pro děti



Lobendava chystá Anenskou pouť. V pátek od 20 hodin vystoupí kapela The RockSet. Sobotní program zahájí ve 13 hodin starosta obce. Následně příchozí pobaví Aňa, Pó a pes (13:30), Zdeněk Izer Show (14:30), Jakub Děkan s kapelou (16:00) Hopsavá pouliční show (17:30), Pole Dance Rumburk (19:00), Večerní zábava s kapelou Od Práži v Garáži (20:00), Slosování tomboly (22:00), Půlnoční překvapení. Vstupné na akci je 50 korun, pro děti do 15 let zdarma.