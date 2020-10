Africké trhy v Děčíně

KDY: Sobota 24. října od 8 do 14 hodin

KDE: Před OC Korál v Děčíně

To nejlepší ovoce nejen z Afriky přiveze opět do Děčína česko-ugandský food projekt Virunga.cz. Skvělé tropické plody, které pěstují drobní farmáři, budou moci lidé ochutnat v sobotu před Obchodním centrem Korál v Děčíně. Na Afrických trzích lidé najdou čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spoustu druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas.K mání bude i exotické ovoce z Asie – oblíbené dračí ovoce, mangosteen, papája, cherimoya a mnoho dalšího. Chybět nebude ani koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, marmelády nebo kakaové boby.

Vyhlídky na Kvádrberku

KDE: Mapa

ZA KOLIK: Zdarma



Vyrazte na jednu z nejoblíbenějších děčínských vyhlídek - Stoličnou horu. V její blízkosti se navíc nachází další vyhlídky, a to Sněžnická vyhlídka a Labská Stráž. Všechna místa nabízí překrásný výhled na Děčín a Labský kaňon. Stoličná hora nebo také Kvádrberk se nachází v severní části města.

E-knihy ke stažení

KDE: Databáze knih

ZA KOLIK: Zdarma



Internetové Databázi knih poskytla Městská knihovna v Praze e-knihy. Čtenáři mezi nimi najdou známé tituly, jako například Lakomec, Petr a Lucie, Ostře sledované vlaky, R.U.R., Postřižiny a další. Stáhnout si je v různých formátech můžete zdarma na adrese https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni. Na výběr máte z 1530 e-knih.

Desková hra Karak

KDE: E-shop Albi

ZA KOLIK: 719 Kč



Deskové hry jsou příjemnou variantou, jak trávit v nepříznivém období volný čas. Karak je původní česká hra s jednoduchými pravidly, může si ji tak zahrát celá rodina. Hráči si vyberou své hrdiny a vyrazí s nimi do labyrintu pod hradem Karak bojovat s nestvůrami a získávat zbraně a poklady. Labyrint vzniká díky variabilnímu hernímu plánu. Každá postava disponuje dvojicí unikátních schopností, ty tak každému z hráčů přináší určité výhody. Vyhrává ten, kdo během hry nasbírá nejvíce pokladu a porazí draka. Ke hře vyšlo také rozšíření Karak Regent, které nabízí nové herní možnosti.

Vyhrajte pamlsky pro mazlíčky

KDY: Do neděle 25. října

KDE: Facebook Zvířecího Deníku

ZA KOLIK: Zdarma



Sdílíte domácnost se psem nebo kočkou? Můžete pro ně získat zdravé pamlsky Brit zdarma. Na Facebooku Zvířecího Deníku o ně můžete hrát do neděle 25. října. Stačí pod připnutý příspěvek vložit fotografii mazlíčka, který si výhru zaslouží.

Seriál Papírový dům

KDE: Netflix

ZA KOLIK: Od 199 do 319 Kč (Netflix účet)



Strhující španělský kriminální dramatický seriál Papírový dům se stal fenoménem. Záhadný muž přezdívaný El Profesor (Álvaro Morte) naplánoval největší loupež v historii Španělska. Aby mohl tento ambiciózní plán zrealizovat, najal si osm lidí s mimořádnými schopnosti, kteří navíc nemají co ztratit. Všech pět sérií je možné sledovat na placené platformě Netflix. O zápletky, dramatické nebo překvapivé momenty není v tomto seriálu nouze. Na Netflixu naleznete celou řadu seriálů a filmů.

Online hra Zelené impérium

KDE: www.zeleneimperium.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Počasí vhodné pro zahradničení je pryč. Pokud se rádi staráte o záhony a pěstujete květiny, můžete se o svou zahradu starat virtuálně. Internetová hra Zelené impérium je zcela zdarma. Po registraci na www.zeleneimperium.cz se rázem můžete starat o vlastní zahrádku. Přes mrkev a salát se postupně dostanete k dalším rostlinám. V začátku hry máte k dispozici jen omezený prostor, na zahrádce máte plevel a krtiny. Jako správný zahrádkář nesmíte zapomenout na vypletí všech záhonů.